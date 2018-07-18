Трамп вважає, що Росія більше не загрожує США

Це не відповідає інформації американської розвідки, згідно з якою Москва продовжує втручатись в американську виборчу систему.

Ще ніхто з американських президентів не був настільки жорсткий з Росією як я, – заявив Трамп​

На питання про те, чи продовжує Росія бути загрозою для США, Трамп заявив: "ні". Втім, він не вважає, що за часів його президентства відносини з Москвою значно потеплішали. "Ще ніхто з американських президентів не був настільки жорсткий з Росією, як я", – заявив Трамп репортерам перед засіданням Кабінету міністрів у Білому домі.

За словами директора національної розвідки США Дена Коутса, Росія не покинула намірів втручатись у справи США. "Росія продовжує постійні спроби підривати нашу демократію" – сказав він.​

Нагадаємо, що Трамп виступив у вівторок зі спеціальним роз’ясненням, наголосивши, що він погоджується з висновками розвідслужб США про втручання Росії в американські вибори 2016 року.​

Трамп був змушений виправдовуватися після того, як його заяви у понеділок на прес-конференції у Гельсінкі з російським президентом викликали хвилю критики у Сполучених Штатах. Трамп тепер стверджує, що просто обмовився, коли сказав після зустрічі з Путіним, що він "не бачить причини", чому Росія мала б бути відповідальною за втручання. Насправді, роз’яснив через добу американський президент, він мав сказати, що "не бачить причини, чому б Росія не була відповідальна", за виявлені факти.

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