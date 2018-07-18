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Трамп вважає, що Росія більше не загрожує США

Президент США Дональд Трамп

Президент Трамп заявив, що, на його думку, Росія більше не загрожує США.

Це не відповідає інформації американської розвідки, згідно з якою Москва продовжує втручатись в американську виборчу систему.

Ще ніхто з американських президентів не був настільки жорсткий з Росією як я, – заявив Трамп​

На питання про те, чи продовжує Росія бути загрозою для США, Трамп заявив: "ні". Втім, він не вважає, що за часів його президентства відносини з Москвою значно потеплішали. "Ще ніхто з американських президентів не був настільки жорсткий з Росією, як я", – заявив Трамп репортерам перед засіданням Кабінету міністрів у Білому домі.

За словами директора національної розвідки США Дена Коутса, Росія не покинула намірів втручатись у справи США. "Росія продовжує постійні спроби підривати нашу демократію" – сказав він.​

Нагадаємо, що Трамп виступив у вівторок зі спеціальним роз’ясненням, наголосивши, що він погоджується з висновками розвідслужб США про втручання Росії в американські вибори 2016 року.​

Трамп був змушений виправдовуватися після того, як його заяви у понеділок на прес-конференції у Гельсінкі з російським президентом викликали хвилю критики у Сполучених Штатах. Трамп тепер стверджує, що просто обмовився, коли сказав після зустрічі з Путіним, що він "не бачить причини", чому Росія мала б бути відповідальною за втручання. Насправді, роз’яснив через добу американський президент, він мав сказати, що "не бачить причини, чому б Росія не була відповідальна", за виявлені факти.

Дивіться також: Що можуть означати заяви Трампа в Гельсінкі для України. Відео

Що можуть означати заяви Трампа в Гельсінкі для України. Відео
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Що можуть означати заяви Трампа в Гельсінкі для України. Відео

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