Влада Москви припустилася помилки – американський політик російського походження

На думку політика місцевого рівня у штаті Вісконсин та професора Університету Вісконсина-Вайтвота Юрія Рашкина, застосування надмірної сили проти мирних демонстрантів за вільні вибори у Московську міську думу мобілізувало та об’єднало російську опозицію, давши їй чітку та єдину позицію.

«Влада Москви зробила велику помилку. Замість того, щоб розділяти і володарювати, вони раптом всіх об'єднали в одну групу. І тепер всі ці політики, які хотіли бути кандидатами, вони навіть ще не програли на виборах, їх просто не допустили до виборів. У них чудова ситуація, коли їм не треба пояснювати своєї позиції, нічого не треба робити, а просто говорити ‘дайте мені обиратися’», - говорить депутат зборів округу Рок від Демократичної партії.

Експерт Інституту Гудзона Девид Саттер каже: реакція правоохоронців на протести - ознака, що російська влада нервує через настрої народу.

«Число людей не було таким грандіозним, і не було жодної провокації, яка могла б послужити причиною для розгону. Я думаю, це просто прояв сили і спроба налякати можливих демонстрантів у майбутньому».

Про це експерти заявили в ефірі програми «Неділя» з Рафаєлем Сааковим Російської служби Голосу Америки.

Минулої суботи під час несанкціонованого протесту проти відмови в реєстрації незалежних кандидатів у Московську міську думу було затримано понад 1300 осіб. Під час розгону протестів поліція застосувала жорстку силу.

Кілька незареєстрованих кандидатів та лідерів опозиції притягнули до адміністративної відповідальності. Тридцять діб арешту присудили політику Дмитру Гудкову. Кандидатові у Московську міську думу Іллі Яшину дали 10 діб.

«Звичайно, це політичне рішення, винесене виключно з метою не лише зняти Яшина з виборів, а й на кілька тижнів ізолювати його від протестуючих», - говорить адвокат опозиціонера Вадим Прохоров.

Один із організаторів протесту, Олексій Навальний, був заарештований ще напередодні протесту на 30 діб. У неділю його госпіталізували із спецприймальника через раптовий висип та набряк обличчя, після чого виписали із діагнозом "дерматит" та повернутий під арешт. Його лікарка вважає, що це може бути отруєння.

«Я переконувала колег, що його треба залишити під наглядом на три доби до того моменту, коли будуть готові основні аналізи, але, на жаль, за вказівкою згори, його тільки що під конвоєм вивезли у спецприймальник», - говорить Анастасія Васильєва.

Адвокатка Навального Ольга Михайлова також не погоджується, що це алергічна реакція.

«Йому кололи у величезній кількості преднізолон. Звичайно, набряк практично зник. Але при цьому не встановлено, що далі, як буде реагувати організм. Але дійсно, це отруєння якоюсь невідомою, хімічною речовиною».

Організація «Варта прав людини» у понеділок опублікувала заяву, в якій йдеться, що російська влада «стикаючись з легітимним мирним протестом громадян, вдається до репресій, щоб розчавити інакомислення і взяти ситуацію під контроль». Представник Управління Верховного комісара з прав людини ООН Руперт Колвілл поставив під сумнів причини відмови у реєстрації усім кандидатам від опозиції та заявив, що влада Росії повинна давати громадянам можливість брати участь у мирних протестах.

«Ми закликаємо російську владу дозволити людям організовуватися і брати участь у мирних протестах без обмежень, крім тих, які дозволені міжнародними правозахисними законами. Використання сили поліцією має бути завжди пропорційним загрозі, якщо вона є, і має застосовуватися лише у крайньому випадку».

Також Колвілл висловив занепокоєння повідомленнями, що деяким затриманим учасникам протесту відмовляли у доступі до адвокатів, харчів та води.

Російський слідчий комітет порушив кримінальну справу про масові заворушення за фактом несанкціонованої акції в центрі Москви та три окремі кримінальні справи про застосування насильства до представників влади. Раніше мер Москви Сергій Собянин назвав протести, що пройшли у суботу, масовими заворушеннями та подякував співробітникам правоохоронних органів за їх дії, які він назвав адекватними.

Використання сили поліцією має бути завжди пропорційним загрозі, якщо вона є.

Нова акція протесту в Москві була запланована на 3 серпня - напередодні розгляду апеляцій в Центральній виборчій комісії. Втім, мерія Москви відмовила Лібертаріанській партії в її проведенні в центрі міста.

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