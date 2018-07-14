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Світ

Що спричинило одну із найсмертельніших повеней в історії Японії?

Один із найсмертельніших штормів в історії країни вразив Японію минулого тижня. Масивні дощі спричинили повені і зсуви, внаслідок чого загинуло понад 200 людей і ще 54 особи пропали без вісти, повідомляє CNN.

Близько 73 тисяч співробітників рятувальних загонів, розгорнутих урядом, все ще проводять пошуково-рятувальні операції. Після цього очікується, що зусилля щодо розчищення завалів будуть масовими, передає телеканал.

Раптові потоки огорнули вулиці, і зсуви проковтнули частини маленьких містечок у японській сільській місцевості.

«Сам регіон зазнавав дощів, але в деяких із цих сіл ніколи не було дощів такої величини раніше, – сказала Наомі Акамацу, координатор із ліквідації надзвичайних ситуацій з японського «Червоного хреста». – Руйнування від катастрофи зростають швидше, ніж ми очікували».

Експерти кажуть, що повені нанесли так багато шкоди – і так багато смертей – через те, що унікальний набір погодних умов призвів до величезної кількості дощу, яка покрила не підготовлену для цього територію.

Дощ випав у гірському регіоні, а це означало, що вода набрала швидкості, коли стікала. На території, постраждалій від цих вод, мешкали, як і в більшості сільських районів Японії, люди похилого віку, які не можуть легко евакуюватися.

Експерти зауважують, що кількість опадів є безпрецедентною.

Бурхливий розвиток частин регіону означав, що для поглинання води було менше землі, що загострило раптову повінь. Поки один шторм приходив на зміну іншому, земля, яка могла б поглинати вологу, досягла точки розриву, що викликало зсуви.

Людям, що вижили, доведеться відбудовувати свої домівки ще тривалий час, але існує також велика кількість короткотермінових ризиків для тих, хто зазнав катастрофи, в тому числі поширення захворювань, які можуть процвітати після руйнівних штормів.

Прем'єр-міністр Японії Cіндзо Абе зустрічається з місцевими жителями, які перебувають в евакуаційному центрі в Курашикі, Японія,11 липня 2018 року.
Прем'єр-міністр Японії Cіндзо Абе зустрічається з місцевими жителями, які перебувають в евакуаційному центрі в Курашикі, Японія,11 липня 2018 року.

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе поїхав до затоплених районів, щоб оцінити шкоду і пообіцяв підтримати зусилля місцевих органів влади щодо відновлення зруйнованої інфраструктури та житлових будинків.

Президент США Дональд Трамп висловив співчуття родинам загиблих внаслідок повені на своїй сторінці в Twitter у суботу, поширивши допис Сіндзо Абе.

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Вишукані Дональд та Меланія Трамп відправилися на прийом до Терези Мей. Відео
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Вишукані Дональд та Меланія Трамп відправилися на прийом до Терези Мей. Відео

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