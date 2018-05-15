Путін відкрив Кримський міст. Відео

Президент Росії Володимир Путін 15 травня взяв участь у церемонії відкриття мосту через Керченську протоку.

Після того, як Путін привітав робітників, що займалися зведенням конструкції він сів за кермо одного із «КамАЗів» і проїхав на ньому на чолі колони з приблизно 35 одиниць техніки, що використовувалася при будівництві.

Автомобільний рух по Керченській мосту планують відкрити 16 травня. Про необхідність побудувати перехід через Керченський протік президент Росії заявив відразу ж після незаконної анексії Криму - в березні 2014 року. Побудувати міст обіцяли до 2018 року, здати в експлуатацію - влітку 2019 року.

Українська сторона вийшла з договору з Росією про будівництво моста в 2014 році - після анексії Криму.

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