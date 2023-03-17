Путін закликає олігархів бути «справжніми громадянами», «не ховати активи в офшорах». Експерти пояснюють, що це означає

Кремль намагається підготувати росіян до тривалої війни, вважають експерти, які аналізують промову президента Росії Володимира Путіна до російських підприємців. Виступаючи у четвер, 16 березня, на з’їзді Російського союзу промисловців і підприємців Путін заявив, що «спроба знищити російську економіку за допомогою санкцій», провалилася.

«Президент Росії Володимир Путін намагався запевнити російську громадськість, що війна в Україні не матиме значних довгострокових економічних наслідків, ймовірно, у рамках зусиль Кремля підготувати росіян до тривалої війни, – вважають експерти Інституту вивчення війни (ISW).

У своєму аналізі експерти говорять, що Путін намагався зобразити Росію як країну, що не є ізольованою від міжнародної економіки, і запевняв, що російська торгівля з країнами, що розвиваються, зростає швидкими темпами. Також Путін стверджував, що внутрішня російська економіка матиме стійке довгострокове зростання. Він передбачав, що російська промисловість значно зросте, оскільки вона заповнить ті ніші, які раніше займали західні фірми, які покинули країну та припинили вести бізнес з Росією.

Путін стверджував, що прогнози про падіння російської економіки після санкцій 2014 року не виправдалися, а її стійкість Росії здивувала західних аналітиків, які передбачали порожні полиці магазинів і масовий дефіцит товарів у Росії через західні санкції.

Але аналітики ISW кажуть, що Путін замовчує проблеми Росії з каналами постачання, пов’язаними із санкціями, складнощами російської оборонно-промислової бази, яка намагається задовольнити потреби російської армії в Україні, та значними проблемами бюджетного дефіциту, які очікують на Росію.

«Путін, ймовірно, намагався заспокоїти російську громадськість, оскільки Путін все частіше сигналізує росіянам про те, що Кремль має намір вести тривалу війну в Україні та неявно піддати російську економіку впливу невизначеного періоду суворих санкцій Заходу», – кажуть аналітики ISW.

Путін закликає олігархів бути «справжніми громадянами Росії», «не ховати активи в офшорах»

Агентство Reuters звертає увагу на те, що Путін окремо звернувся до російських олігархів, який він закликав до патріотизму. Звертаючись до російської бізнес-еліти вперше з часу початку широкомасштабної війни проти України, Путін сказав їм, що їхня роль полягає не лише в тому, щоб заробляти гроші, а й підтримувати суспільство.

«Відповідальний підприємець – це справжній громадянин Росії, своєї країни, громадянин, який розуміє і діє в її інтересах», – сказав Путін. – Він не ховає активи в офшорах, а реєструє компанії тут, у нас, і не потрапляє в залежність від іноземної влади».

Серед присутніх на зустрічі, як повідомляє Reuters, були мільярдери Олег Дерипаска, Володимир Потанін, Олексій Мордашов, Герман Хан, Віктор Вексельберг, Віктор Рашніков, Андрій Мельниченко та Дмитро Мазепін, чиї інтереси варіюються від металів і банківської справи до добрив.

Багато російських олігархів з початком війни Росії проти України потрапили під санкції Заходу. Путін використав цей факт як аргумент, що інвестувати вдома безпечніше. Минулого місяця він сказав лідерам бізнесу, що прості росіяни не співчувають конфіскації їхніх яхт і палаців.

Як зауважує Reuters, яскравою ознакою зростання вимог до великого бізнесу є те, що уряд, який зіткнувся зі зростаючим дефіцитом бюджету, планує зібрати близько 300 мільярдів рублів (3,9 мільярда доларів) у вигляді податку на надприбуток. Але, як додає агентство, це не вплине на нафтові, газові та вугільні компанії – основні галузі, що формують російський експерт і бюджет.

Агентство наводить слова міністра фінансів Росії Антона Силуанова, який заявив, що податок буде встановлено на рівні близько 5% надприбутків. Законодавчо збір набуде чинності з 2024 року, але, за його словами, Міністерство фінансів очікує, що компанії будуть платити і цього року.

За словами міністра економіки РФ Максима Решетникова, ВВП та інвестиції зростуть цього року. Російський уряд вказує на незначне падіння на 2,1% у 2022 році.

Проте, на думку деяких незалежних експертів, дані, які подає Росія для публічного вжитку та для міжнародних організацій, є неправдивими. Професор Джеффрі Cонненфельд з Єльської школи менеджменту, чия команда відстежує, які компанії вийшли з Росії, а які залишилися, каже, що офіційні цифри не знаходять підтвердження, якщо порівнювати їх з цифрами, наявними в інших країнах а також даними компаній.

Він каже, що економісти МВФ та Світового Банку дарма довіряють даним, які подає російське агентство зі статистики.

«Альтернативних джерел немає. У випадку, де Росія є покупцем, і ми звертаємося до продавця, або ми йдемо до покупця, якщо Росія є продавцем, і всі треті сторони підтверджують те, що ми маємо, що російська економіка знаходиться в штопорі. Вони видають неправдиві дані, і це повторюється циклічно», – каже американський професор в інтерв’ю німецькому телеканалу DW.

Помічник держсекретаря США з питань енергоресурсів Джеффрі Паєтт розповів в інтерв'ю Голосу Америки, Росія вже ніколи не поверне собі репутацію надійного постачальника енергоресурсів. «Цією війною Росія завдала значної шкоди собі і нафтогазовій галузі, яка була рушієм її економіки», – cказав він.