Росія однозначно допомагала Трампу на виборах 2016 - комітет Сенату США

Комітет Сенату США підтверджує припущення американської розвідки, що Росія втручалась у вибори президента США 2016 року, щоб допомогти перемозі Дональда Трампа, пише видання Politico. При цьому, сенатори вважають, що Москва продовжує свої дії з підривання американської демократії.

Як повідомляє The Hill за результатами засідання комітету Сенату США із розвідки, Кремль мав чітку преференцію щодо тодішнього кандидата від республіканців і шукав спосіб допомогти йому.

"Комітет провів 16 місяців, переглядаючи джерела інформації, дані розвідки та аналітичні звіти, що підтримують оцінку розвідки (Intelligence Community Assessment) і не бачить жодних підстав сумніватись у їхніх висновках", - заявив керівник комітету, сенатор-республіканець Річард Берр. Йдеться про спільну заяву Агенції із нацбезпеки, ЦРУ та ФБР.

За даними медіа, сенатському комітету з розвідки вдалось знайти факти, що свідчать про те, що Кремль впливав на вибори у значно більшій мірі, ніж вважалось раніше. А це, пише Politico, породжує ще більше запитань до президента США та багатьох його союзників, які відкидають всі припущення про ймовірну змову росіян і виборчого штабу Трампа. Сам президент називає ці звинувачення "полюванням на відьом".

16 липня у Гельсінкі Дональд Трамп зустрічатиметься із президентом Росії Володимиром Путіним. Президент США пообіцяв порушити питання можливого втручання Росії у вибори в США. Виступаючи перед журналістами, Трамп також заявив, що під час саміту 16 липня він обговорить конфлікти в Сирії та Україні та інші міжнародні проблеми.

Між тим, у США триває розслідування незалежного прокурора Мюллера щодо обставин втручання Росії у політичні процеси у США, у межах якого перевіряють і можливість координації дій між урядом Росії та виборчим штабом Трампа у ході виборів 2016-го року.

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