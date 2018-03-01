Путін: Росія має ядерні озброєння, які можуть уникнути знешкодження антиракетною системою

У четвер президент РФ Володимир Путін звернувся з промовою про стан держави, в якій, серед іншого, заявив про випробування кількох нових зразків ядерної зброї.

У другій половині цього місяця в Росії відбудуться президентські вибори, на яких, за всіма ознаками, його буде переобрано на черговий шестирічний термін.

Путін заявив, що Росія вже має ядерну зброю, яка може уникнути виявлення і знешкодження антиракетною оборонною системою. «Зусилля стримування Росії зазнали поразки», сказав господар Кремля, згідно з повідомленням кількох інформаційних агентств.

Як пише видання Politico, промова Путіна перепліталася відороликами, на яких демонструвалися нові види озброєння, включно з підводними дронами, надзвуковою системою, яка «летить до цілі як метеорит» і міжконтинентальними ракетами.

Протягом останніх кількох років відносини між Сполученими Штатами і Росією значно погіршились після зусиль колишнього президента Барака Обами оновити відносини між колишніми суперниками доби «холодної війни».

Останнім часом Росію звинувачено у веденні кампанії з метою втручання у президентські вибори 2016 року з метою підірвання довір’я громадськості до американської політичної системи і допомоги кандидатурі Дональда Трампа на президентську посаду.

Обидві країни також по-різному оцінюють поточну громадянську війну в Сирії, де Росія підтримує уряд президента Башара аль-Асада, а Сполучені Штати деякі повстанські угруповання.

У своїй промові Путін заявив, що Росія попередила Сполучені Штати, щоб вони не вводили антиракетні системи, щодо яких Кремль висловлював занепокоєння, що вони можуть зробити непридатними сили ядерного стримування. «Тоді ніхто не слухав нас. Тепер послухайте», сказав він.

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