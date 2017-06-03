Путін не вважає Сноудена зрадником

Президент Росії Володимир Путін заявив, що вважає неправильними дії колишнього підрядника Агентства національної безпеки США Едварда Сноудена щодо оприлюднення американських шпигунських таємниць, але не вважає його самого зрадником.

33-літній Сноуден отримав притулок у Росії в 2013 році після ініціації витоку секретної інформації про діяльність шпигунів США. Його адвокат заявив у січні, що Сноуден мав право залишатися в Росії до 2020 року і подати заявку на отримання російського громадянства наступного року.

Путін, колишній офіцер КДБ і колишній керівник ФСБ Росії, висловив свої зауваження з приводу Сноудена в інтерв'ю з американським режисером Олівером Стоуном, витяги з якого були оприлюднені перед його трансляцією на американській телемережі Showtime, яка запланована на 12 червня.

«Сноуден не зрадник, – сказав Путін. – Він не зраджував інтереси своєї країни, як і не передавав жодної інформації в будь-яку іншу країну, яка б зашкодила його власному народу».

Проте російський лідер зауважив, що якщо Сноудену не подобалося те, що він робив, то він повинен був звільнитися зі своєї посади так само, як Путін колись пішов із КДБ, а не оприлюднювати таємниці.

«Він не повинен був робити це (оприлюднювати таємниці). На мій погляд, те, що він зробив, неправильно», – підкреслив Путін Стоуну.

Однак Сноуден мав право діяти так, як він діяв, сказав Путін, який зауважив, що він згоден із тим, що спостереження США стало занадто нав'язливим, вихваляючи спецслужби своєї власної країни за роботу в рамках закону.

Путін також піддав критиці підслуховування США своїх союзників, таких як Німеччина, наголошуючи, що така діяльність неминуче мала неприємні наслідки.

«Спроба стежити за вашими союзниками, якщо ви насправді вважаєте їх союзниками, а не васалами, є просто непристойною, – сказав Путін. – Це підриває довіру, і в кінці кінців шкодить вашій власній національній безпеці».

Сноуден використав соціальні медіа, щоб критикувати російську владу щодо закону, який зобов'язує компанії зв'язку зберігати телефонні дзвінки та історію дій в Інтернеті протягом шести місяців. Російська влада не прокоментувала ці зауваження.

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