Інтерв'ю
Путін створив в Україні ядерну кризу – дослідниця ядерної енергетики. Інтервʼю
Пентагон наголошує на тому, що обстрілами ЗАЕС Росія демонструє готовність підвищити ризик ядерного інциденту та створює ядерну небезпеку не тільки для України, а й для всього регіону. Про стан українських атомних електростанцій, ризики ядерної війни та наслідки українського ядерного роззброєння Олексій Коваленко поспілкувався з дослідницею ядерної енергетики Гарвардського університету Мар'яною Буджерин.
Мар'яна Буджерин – авторка книги «У спадок від бомби: розпад СРСР і ядерне роззброєння України», в якій вона описує обставини, за яких Україна стала безʼядерною державою, та наслідки підписання Будапештського меморандуму.
«Ядерне стримування спрацьовує – воно утримує війну на території України, але українці відплачують своєю землею і своєю кров’ю в цій війні», - наголошує дослідниця енергетики в інтервʼю та зауважує, що із збільшенням поразок Росії на полі бою збільшується і шанс, що Росія може використати ядерну зброю.
Олексій Коваленко: Вийшла ваша книжка "У спадок від бомби: розпад СРСР і ядерне роззброєння України". Ви описуєте процес, як Україна стала безʼядерною. Чи був тоді в України вибір? Чи було це рішення помилкою? Та чи, на вашу думку, атакувала би Росія Україну у 2014 та зараз – у лютому, якби у України досі була ядерна зброя?
Мар'яна Буджерин: Тоді були дуже важкі часи – початок 90-х років, Україна тільки ставала на ноги як незалежна держава, розбудовувала державні інституції, уклад, знаходила своє місце під сонцем у світі та одночасно мала розібратись із дуже нелегким питанням, на яке всі звертали увагу – в першу чергу, Сполучені Штати і Росія.
Україна була б іншою державою, якби було прийняте рішення залишити ядерну зброю та розробити повністю ядерну програму.Мар'яна Буджерин
Це питання сьогодні дуже болюче, зважаючи на те, що сьогодні йде війна і Україна на собі відчуває, що таке ядерні загрози. Україна не захищена зброєю ядерного стримування - ані своєю, ані зброєю союзника, як, наприклад, країни НАТО. Тому дуже приваблива ця думка, що якби в України була ця зброя – цього (війни - ГА) би не сталось. Це має сенс, певною мірою. Україна була б іншою державою, якби було прийняте рішення залишити ядерну зброю та розробити повністю ядерну програму. Треба було ще дуже багато допрацьовувати та розробляти, щоб перетворити цей спадок на дієву зброю стримування. Були великі прогалини, які, очевидно, були досяжними для української науки і промисловості. Але потрібні були інвестиції.
Це було рішення, як увійти в міжнародне співтовариство. Україна вирішила увійти як хороший міжнародний гравець, а не розповсюджувач ядерної зброї, не такою, якими на той час були Лівія, Ірак чи Північна Корея. На той момент, це було питанням української ідентичності.
ОК: 5 грудня була річниця Будапештського меморандуму. В чому, на вашу думку, був провал цього історичного для України документу?
Переговори щодо гарантій безпеки, які тоді вимагала Україна, проводились більше двох років, починаючи з весни 1992 року. На той час США були не готові давати сильно зобов’язуючі гарантії. Сполучені Штати були не готові щось обіцяти Україні поза тим, що вже було зафіксовано в інших міжнародних документах, таких як статут ООН чи Гельсінський заключний акт 1975 року. Статті меморандуму переписані з інших міжнародних документів.
Порушуючи Будапештський меморандум, Росія порушує і сам статут ООН. Питання не в тому, що документ не був нічого вартий або був погано складений, чи Україна була наївною. Просто тоді були обмежені можливості досягнути чогось більшого, а сьогодні ми усвідомили, що це не тільки Будапештський меморандум, а все міжнародне право, включно із документами ООН. Ці документи важко впроваджувати в дію, коли країни розміру і сили як Росія їх порушують, нівелюють ці документи.
В міжнародній системі, де немає суду і верховної влади над суверенними державами, коли держава як Росія порушує міжнародне право, важко щось зробити. Це питання реакції і політики інших країн і міжнародного співтовариства.Мар'яна Буджерин
Тому я ніколи не погоджуюсь з тим, що Будапештський меморандум – шматок паперу, який нічого не вартий. Це – невід’ємна частина ширшого міжнародного права і режиму нерозповсюдження ядерної зброї. Це той документ, з яким Україна увійшла в цей міжнародний режим, приєдналось до договору про нерозповсюдження ядерної зброї.
Зараз питання в тому, як відреагувати на це порушення. Це питання до міжнародної спільноти, питання до інших підписантів Будапештського меморандуму, як США, так і Великобританії. На мою думку, великою помилкою з їхнього боку було проігнорувати цей документ загалом після 2014 року.
В міжнародній системі, де немає суду і верховної влади над суверенними державами, коли держава як Росія порушує міжнародне право, важко щось зробити. Це питання реакції і політики інших країн і міжнародного співтовариства.
ОК: Ви згадали 2014 рік, і в книжці ви описували результати соцопитувань, згідно з якими навіть молоді українці в 2014 році все більше підтримували повернення ядерних озброєнь Україні. На вашу думку, чи є ймовірність того, що Україна знов стане ядерною державою?
МБ: Це відчуття певної зради і несправедливості, бо Україна відмовилась від хоч і неготової зброї стримування, це була опція, варіант зробити таку зброю із тим, що тоді залишилось в Україні. Був анексований Крим і розпочалась війна на Донбасі, певна розмитість відповіді на це поза санкціями та глибоким засудженням – реакція з боку Заходу залишилась помірною. Україна платить зараз за це дуже високу ціну. Але потрібно розуміти, що таке відновлення ядерного статусу.
Деякі перепони, чи більшість перепон, які були на той час в Україні в 1990-х роках, залишаються й сьогодні. Існує міжнародний режим нерозповсюдження ядерної зброї. Україна – член міжнародного договору нерозповсюдження ядерної зброї як неядерна країна. Потрібно буде офіційно виходити з цього договору. Єдина країна, яка це здійснила до сьогодні – Північна Корея. Відповідно, зрозуміло, які були наслідки цієї політики Північної Кореї і розробки нею ядерної зброї.
Треба очікувати досить негативні наслідки з боку міжнародного співтовариства і, зокрема, Заходу, на чию військову допомогу Україна дуже сильно розраховує. Сполучені Штати вже багато десятиліть, починаючи від підписання договору у 1968 році, докладали зусиль, щоб попередити розповсюдження ядерної зброї іншими країнами, включно із їхніми союзниками – Південною Корею, Тайванем, чи тогочасною Західною Німеччиною. Треба очікувати, що припиниться військова допомога, будуть санкції.
ОК: Марʼяно, нещодавно ви згадували, що використання тактичної ядерної зброї російськими силами вже видається не таким неможливим як раніше? Можете пояснити вашу думку?
МБ: Хоч війна в Україні сьогодні – конвенційна війна, це також ядерна криза. З боку Росії є сильні ядерні погрози. Вони постійно оголошуються Путіним і іншими російськими посадовцями. Відповідно, Росія не використовує ядерну зброю безпосередньо, але вона активно використовує погрози ядерною зброєю, починаючи з лютого.
Певною мірою, ядерні погрози спрацювали. Захід обережно ставиться до підтримки України.Мар'яна Буджерин
Певною мірою, ядерні погрози спрацювали. Захід обережно ставиться до підтримки України. Незважаючи на всю військову допомогу, не стоїть питання про підключення безпосередньо чи додання військових сил на території України, чи навіть про те, щоб закрити небо, надання певних типів озброєнь, на певну дальність – ті самі ATACMS. Кожен пакет військової допомоги, кожна система ретельно розглядається, наскільки вона додасть до ризику ескалації війни і, відповідно, це включає ядерну ескалацію. Тому Путін використовує перепади із ядерними погрозами тактично.
Чим більше потенціал, що Росія не досягне своїх військових цілей конвенційними засобами, тим більший ризик, що Росія, можливо, використає ядерну зброю. Це невеликий ризик, не буду окреслювати його в якихось конкретних процентах.
ОК: Від військових експертів та аналітиків, зокрема і генерала-лейтенанта Бена Годжеса чули про те, що Росія втратить будь-яку користь від атомної зброї в той момент, коли застосує її. А відповідь Заходу буде якщо й неядерна, втім – нищівна для російських сил в Україні. Що ви думаєте з приводу цього твердження?
МБ: Ми цього не знаємо точно. Офіційні особи Білого дому не вдавались в деталі. Ми знаємо, що є заяви про катастрофічні наслідки для Росії, що це буде цілком інакша гра, але конкретних кроків ми не знаємо. В цьому є свої переваги. Дуже часто уряди надають перевагу не конкретизувати конкретні речі, тому що це залишає певний простір для маневрів, щоб можна було краще калібрувати відповідь.
Війна не розширалась. В глобальному плані, це позитивна річ. Просто виходить так, що українці відплачують своєю землею і своєю кров’ю в цій війні.Мар'яна Буджерин
Від неофіційних осіб ми чули, що це може конвенційна відповідь, наприклад, російські військові цілі на території України. Можливо, це може бути чорноморський флот Росії. Але це неофіційні заяви людей, військових, які просто подають ідеї. Які конкретно відповіді – очевидно це проговорюється зараз в секретних умовах.
Захід самостримується, щоб калібрувати свою допомогу Україні і підтримку Україні і не образити Росію та не призвести до ескалації. Ядерне стримування спрацьовує – воно утримує війну на території, власне, України з двома учасниками цієї війни. Війна не розширалась. В глобальному плані, це позитивна річ. Просто виходить так, що українці відплачують своєю землею і своєю кров’ю в цій війні.
ОК: В Держдепі 6 грудня наголосили на необхідності забезпечити безперебійне електропостачання атомних станцій України та ризики ядерної аварії через його відсутність. Йдеться, зокрема, і про Запорізьку АЕС. Наскільки це реалістичний сценарій?
МБ: Ми живемо в цьому світі вже з 2-го березня, коли було захоплено Запорізьку атомну електростанцію. Це надзвичайно небезпечна ситуація. Атомні електростанції не збудовані щоб оперувати в умовах повномасштабної війни. Кожна АЕС залежить від безперебійного постачання електрики через високовольтні лінії. Потрібна постійна певна напруга, від якої залежить і постійне функціонування систем охолодження, які утримують реактор при певній температурі.
Постійні перебої надзвичайно небезпечні для обладнання, для реакторів, систем охолодження. Це не вимикач в кімнаті, який можна безкінечно включати і виключати.Мар'яна Буджерин
Є аварійні системи, є генератори, які працюють на дизелі, але станція не може постійно працювати на цих дизелях. Є і обмеження палива і це – тимчасові аварійні системи. Крім того постійні перебої, зникнення електропостачання, перехід на дизелі, потім підключення назад – це відбувається не тільки на ЗАЕС, а й на трьох інших АЕС, бо під прицілом вся критична енергосистема України – це надзвичайно небезпечно для обладнання, для реакторів, систем охолодження. Це не вимикач в кімнаті, який можна безкінечно включати і виключати.
На ЗАЕС катастрофічна ситуація – умови в яких працює колектив під прицілами автоматів з військовими та «радниками» з Росатому. Є викрадення, катування, постійний психологічний тиск, страх фізичних покарань. Важко пояснити, наскільки це безпрецедентна та небезпечна ситуація для ядерної безпеки. Згадаємо, що ядерний інцидент, випадок в одній країні – не залишається в кордонах однієї країни – згадаємо про Чорнобиль і Фукусіму. На жаль, ті міжнародні інституції, які ми розробляли роками, десятиліттями, міжнародне співтовариство, в якому раніше брала участь та сама Росія, вони не здатні впоратись з існуючою ситуацією. Не тому що ці інституції погані, а тому що постає новий безпрецедентний виклик. Шалено прикро, що країна, яка колись брала участь в розробці інституцій і норм, є найбільшим порушником правил, до розробки яких вона раніше докладалась.
ОК: Важко передбачити, але чи є можливість звільнити ЗАЕС від російських сил без ядерної катастрофи?
МБ: Це справді важко передбачити. Це велике питання для української сторони. Метою є повернення АЕС під фізичний і оперативний контроль України. Як це зробити без того, щоб поставити під загрозу безпечне функціонування станції, щоб не пошкодити критичні системи, від яких досі залежить ця атомна електростанція? Її неможна повністю виключити. Повинні працювати системи охолодження, навіть якщо не працюють реактори, не виробляють електроенергію в енергосистему.
Це важке завдання для української сторони. Це знають росіяни і використовують цю електростанцію як прикриття для своїх військових дій. Нещодавно ми чули про ГРАДи, які там з’явились. Я, як і всі, хто за цим слідкує, вірю в ЗСУ.
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«Що можна побачити, можна вбити»: Генерал Девід Петруес - про уроки війни в України, армію РФ та прогноз на зиму
Значного уповільнення військових дій протягом зими не буде - українські збройні сили продовжуватимуть наступати, звільняючи від ворога свою територію, вважає генерал США у відставці Девід Петреус. Також він припускає, що удари по російській території триватимуть, але не будуть вирішальним фактором у цій війні, на відміну від процесів, які відбуватимуться всередині російської армії. Крім того, сказав він, Пентагон та воєначальники усього світу уважно вивчають перебіг бойових дій в Україні, який змінює розуміння війни на планеті. Голос Америки поспілкувався з Петреусом минулого тижня під час Аспенського безпекового форуму у Вашингтоні.
Генерал Петреус – колишній командувач міжнародними об’єднаними збройними силами в Іраку, пізніше - голова Центрального командування Збройних сил США та командувач об'єднаними Збройними силами коаліції в Афганістані. З вересня 2011 по листопад 2012–го - обіймав посаду директора ЦРУ в уряді президента Барака Обами, але пішов у відставку, після того як стало відомо про його позашлюбний зв'язок із жінкою, яка писала його біографію, та звинувачень у тому, що він надав їй певні секретні матеріали для роботи над книгою.
Сьогодні Петреус – віце-президент Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI). Нещодавно інститут видав доповідь, присвячену попереднім висновкам щодо ходу війни Росії проти України у перші 5 місяців.
«Вражає, що Україна - країна, розміром менше однієї третини Росії, і без усього природного газу, нафти, вугілля та інших корисних копалин, зараз має більшу та більш боєздатну армію, ніж Росія. І вона продовжуватиме відвойовувати свою територію, звільняти територію, захоплену Росією з 24 лютого», - говорить він.
В умовах зими українська армія матиме перевагу, переконує генерал:
"Українці, звичайно, воюють за свою державу і у своїй країні. Громадяни зроблять усе можливе, щоб підтримати своїх солдатів. Якщо солдат постукає в двері громадянина України і скаже: "Привіт, чи можу я погрітися і з’їсти миску супу?" Очевидно, що відповідь буде: "Так, будь ласка".
Також, говорить він, українці краще оснащені, одягнені та знають місцевість. Натомість Росія, говорить Петреус, використовує своїх погано підготовлених солдат як гарматне м`ясо, що може з часом викликати проблеми для РФ.
«Будь-хто з автоматом може створити проблеми, але це не ті організовані, злагоджені та боєздатні підрозділи, які виставляє Україна», - підсумовує генерал.
Петреус вважає, що Україна має право завдавати удари по військових цілях в Росії, навіть якщо це викликає певні побоювання на Заході.
«Я думаю, що й надалі тут буде небажання, аби Україна використовувала надану Заходом зброю щоб атакувати Росію, через страх якоїсь Третьої світової війни чи чогось подібного. Я не вважаю, що це зовсім безпідставно. Однак, я думаю, цілком закономірно, аби Україна відповідала Росії на її дії зброєю, яку має, і вони роблять це дуже вражаюче», - говорить він.
Втім, на його думку, ці атаки не стануть визначальним фактором, який вплине на розвиток протистояння.
«Більшим фактором є величезні втрати, яких Росія зазнає в Україні, і ці тіла повертаються додому. Повертаються тяжкопоранені, які поступово починають викликати запитання серед російського населення - і можна це побачити в російських опитуваннях - про природу цієї війни, як вона йде і чи варто її продовжувати. В якийсь момент Володимиру Путіну доведеться визнати, що це не може далі продовжуватися. Він поки що цього ще не бачить», - передбачає генерал у відставці.
Російська армія має цілий ряд недоліків, які впливають на її боєздатність, вказує Петреус.
«Вони показали дуже серйозну відсутність логістичної структури, спроможностей і можливостей. Жахливий стан їхніх комунікацій, які є високочастотними, не зашифрованими та одноканальними. Будь-хто, хто має поліцейський сканер, може знайти та заглушити їх розмови або записати, якщо солдати критикують своїх офіцерів, а потім завантажити це в соціальні мережі», - каже він.
Петреус говорить, що усі зусилля росіян вражають своєю некомпетентністю: навіть коли вони мали змогу та час підготувати війська перед вторгненням 24 лютого, вони цього не зробили. В якийсь момент, каже генерал, російська армія може почати розвалюватися зсередини. Але коли це станеться – передбачити важко.
"Це залежить від кількох різних факторів, зокрема від того, чи зможе Росія отримати додаткові безпілотники від Ірану, додаткові ракети, боєприпаси з Ірану чи Північної Кореї. Інший фактор полягає в тому, наскільки серйозними є втрати для Росії. Що станеться, коли російські солдати почнуть говорити: "Це божевілля - вони, українці, воюють за незалежність, за свою землю, а ми навіть не впевнені, чому ми тут, це погано йде", - вказує генерал.
У свою чергу, на настрої в російській армії також впливає низка факторів, включно із погодою взимку.
«Чи, наприклад, ґрунт твердий і мерзлий, щоб українські танки могли об'їжджати ті перешкоди, які росіяни мають на дорогах, наприклад на Херсонщині? Чи можуть вони досягти такого прогресу, який вплине на російських солдатів, спричинивши масову здачу в полон, дезертирство?» - каже він.
У той же час, Захід буде продовжувати значно нарощувати військове виробництво та постачання зброї Україні, переконує Петреус.
Перебіг військових дій в Україні, говорить він, змінює розуміння сучасної війни в усьому світі. Із Голосом Америки він поділився двома із багатьох уроків цієї війни. Перший з них – лідерство на найвищому рівні має значення.
«Президент Зеленський - чудовий стратегічний лідер, який блискуче виконав чотири завдання стратегічного лідерства. А саме – генерування правильної головної ідеї чи стратегії, ефективне її донесення, контроль за реалізацію та визначення, що потрібно удосконалити, щоб робити це знову, і знову, і знову», - підсумовує Петреус.
А от Путін, каже він, з цими чотирьома завданнями лідера не впорався:
«Президент Володимир Путін продемонстрував жахливу здатність приймати рішення. Очевидно, він приймав катастрофічно погані рішення, комунікація була жахливою, виконання було жахливим, і вони, здавалося, мало чому вчилися, роблячи ті ж самі помилки на полі бою та на міжнародному рівні».
По-друге, каже Петруес, ця війна, яка ведеться із найбільшою кількістю засобів розвідки та артилерії в історії, змінює розуміння, що є, а чого немає в зоні досяжності противника. Він розповідає, що коли він був офіцером піхоти на внутрішньому німецькому кордоні, побутувало прислів’я: «По тому, що можна побачити, можна влучити, а якщо можна влучити, можна вбити», правдивість якого була більш доведена під час сьогоднішньої війни між Росією та Україною.
«Бо в нас не було безпілотників, не було всіх засобів розвідки, спостереження, які дозволяють ідентифікувати, бачити штаби противника, його матеріально-технічні засоби, його казарми, його виробничі потужності. У глобальному вимірі, ви починаєте думати, що можна було б зробити, скажімо, в гіпотетичному театрі в Індо-Тихоокеанському регіоні, коли ви можете усе побачити, всього досягнути, все вбити», - говорить генерал.
І над цим, говорить він, працює Пентагон та збройні сили країн світу.
«Це справді досить драматичний приклад того, чому ми маємо переосмислити нашу структуру сил, платформи, які ми маємо, як ми можемо посилити стійкість і інші важливі компоненти. І це те, чим зараз займається Пентагон».
У Вашингтоні Петреус взяв участь в Аспенському безпековому форумі, який є одним із провідних зібрань з національної безпеки та зовнішньої політики в США. У ньому беруть участь члени уряду США та інших країн, керівники компаній, провідні науковці та відомі журналісти. Вже 14 років форум відбувається влітку в місті Аспен у Колорадо та вже другий рік – у Вашингтоні взимку.
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Пентагон очікує на "динамічний" розвиток подій на полі бою взимку і наголошує на нагальності навчання українських військових. Інтерв'ю
Високопосадовиця Пентагону, відповідальна за Україну сказала Голосу Америки в четвер, про те, що просунуте навчання військових України є “надзвичайно нагальним”. Пентагон оголосив, що США збільшуватимуть кількість українських військових, яких вони навчають щомісяця.
Заступниця помічника міністра оборони у справах Росії, України та Євразії Лора Купер сказала Голосу Америки, що навички українських сил сьогодні зовсім на іншому рівні, порівняно з тим, коли США вперше почали тренувати українські сили після вторгнення Росії у Крим в 2014 році.
Прес-секретар Пентагону, бригадний генерал Пет Райдер повідомив журналістам в четвер, що, починаючи з січня, США щомісяця посилюватимуть військову підготовку українських підрозділів розміром до батальйону в Німеччині за «передовою тактикою на полі бою», включаючи навчання з бойовою стрільбою.
"Зима буде дуже динамічним часом, - сказала посадовиця ексклюзивній розмові з Голосом Америки. - Дехто вважає зиму часом для перепочинку та відновлення сил. Але ми не бачимо жодних ознак того, що українці збираються сповільнятися, і ми, звісно, очікуємо, що росіяни також можуть спробувати просунутися".
США надали Україні мільярди доларів військової підтримки, включаючи озброєння протиповітряної оборони, починаючи від "Стінгерів" і закінчуючи більшими зенітно-ракетними системами (NASAMS), які можуть забезпечити протиповітряний захист від цілей малої та середньої дальності.
Купер не підтвердила повідомлення американських офіційних осіб Голосу Америки цього тижня про те, що Сполучені Штати готуються відправити системи протиракетної оборони Patriot в Україну.
«Але я можу сказати, що протиповітряна оборона - наш головний пріоритет, і ми розглядаємо кілька способів, якими ми можемо підтримати Україну та її потреби протиповітряної оборони, включаючи NASAMS», – сказала вона, додавши, що допомога США розвинулася, щоб задовольнити нові потреби на полі бою.
Купер також підтвердила, що США надіслали Україні запчастини для С-300, щоб підтримати існуючі можливості протиповітряної оборони до того, як було надано NASAMS.
«Минулої весни ми надсилали українцям запчастини, щоб підтримувати їхні системи С-300 у робочому стані. Але завдяки системам NASAM це справді провідна західна система, яку українці з самого початку неймовірно ефективно застосовували проти російських ракетних загроз, а також російських загроз БПЛА», – сказала вона, використовуючи абревіатуру для «безпілотних авіаційних систем» - дронів.
США допомогли переконати Словаччину надати систему С-330 українським силам у квітні, а в свою чергу надали Словаччині ракетну систему Patriot.
Наразі США не планують надавати Україні високоточні снаряди великої дальності, такі як керовані ракети тактичної ракетної системи (ATACMS) для своїх артилерійських ракетно-пускових установок. На сьогоднішній день США надіслали боєприпаси керованих реактивних систем залпового вогню (GMLRS) для використання в цих пускових установках. ATACMS має дальність близько 300 кілометрів, а GMLRS — близько 90 кілометрів.
"На даний момент ми вважаємо, що GMLRS – дуже ефективні для вражання широкого спектру цілей, потрібних Україні. Тож на даний момент ми будемо триматися GMLRS", – сказала вона Голосу Америки.
Щодо російської тактики в Україні Купер сказала, що Москва фактично кидає військових «в м’ясорубку, незважаючи на дуже великі втрати, з якими вони стикаються".
Повна розшифровка інтерв’ю наведена нижче:
Голос Америки: Давайте почнемо з нещодавнього оголошення про додатковий навчальний центр для українських військових у Німеччині. Мені як людині, яка висвітлювала навчання на Яворівському полігоні в Україні здається, що це той самий тип навчання, який проводили США перед початком війни. Чи це так?
Купер: Я вважаю, що важливо розглядати це як частину загальних навчань, і чудово, що ви бачили те, що ми робили в Яворові разом із союзниками після 2014 року. Але, очевидно, контекст сьогодні дуже відрізняється. З 24 лютого ми провели інтенсивні тренування українців на спеціалізованих системах озброєння - Сполучені Штати та союзники з багатьох країн Європи. Зараз є справді потужна програма навчання у Великій Британії. Це індивідуальне навчання, яке дає змогу новобранцям і військовим отримати необхідні навички і це поєднується з загальновійськовою підготовкою на рівні батальйонів у США та з програмами ЄС і інших союзників. Отже, ЄС має свою програму колективного навчання, яка запускається разом з кількома країнами ЄС, включаючи Німеччину та Польщу. Важливо в усіх цих зусиллях знати, що всі вони пов’язані і скоординовані. Це забезпечує командувач EUCOM [Європейське командування США], щоб забезпечити нашу спільну підтримку Україну.
Голос Америки: Зрозуміло. Отже ви кажете про підвищену терміновість навчань?
Купер: Підвищена терміновість, а також, Збройні сили України зараз інші. Їхня майстерність на полі бою вражає. Коли подумати про те, з чого ми почали у 2014 році, і якими є сьогодні їхні можливості, здатність дати відсіч російським загарбникам. Це зовсім інше.
Голос Америки: Давайте поговоримо про більш ніж 19 мільярдів доларів військової допомоги, наданої Україні з початку цієї війни. Яка зброя, на вашу думку, з наданої Пентагоном була найефективнішою?
Купер: Важко назвати якийсь конкретний вид зброї, тому що зі зміною ситуації на полі бою, ми змінювали допомогу, щоб надати українцям те, що їм потрібно, тоді, коли їм це потрібно. В ті перші дні після 24 лютого, коли ви бачили, як росіяни атакували на кількох напрямках, я б сказала, що Javelin і Stinger були абсолютно критично важливими, щоб дозволити українцям відбити це початкове просування і зупинити російські війська, але пізніше, коли точилась артилерійська боротьба на сході, вирішальну роль відіграла система HIMARS, а до цього наші гаубиці M777.
Голос Америки: Давайте поговоримо про HIMARS, оскільки ви згадали про них — це високомобільні артилерійські ракетні системи. Сполучені Штати надають Україні ракети Гімлар (GMLR) із дальністю приблизно 90 кілометрів. Але українці просять про потужності більшої дальності, як от АТАКАМС. Чи Пентагон серйозно розглядає таку можливість, і чи бачите ви це як щось, що може бути додане до пакету військової допомоги у майбутньому?
Купер: Ми завжди дивимось на потреби України на полі бою та завжди оцінюємо, які найкращі можливості ми можемо їм надати, аби задовільнити їхні оперативні потреби. На даний момент ми вважаємо, що GMLRS – дуже ефективні для вражання широкого спектру цілей, потрібних Україні. Тож на даний момент ми будемо триматися GMLRS.
Голос Америки: Але дехто може заперечити, і я розмовляла із генералом Беном Годжесом, колишнім командувачем армії США, і він зазначив, що ATACMS з радіусом 300 кілометрів можуть дозволити українцям вразити основні точки в Криму, які вони не можуть дістати з GMLRS. Яка ваша відповідь на це?
Купер: Не можна дивитися лише на якийсь один вид озброєння, є й інші спроможності, які українці мають у своєму розпорядженні для досягнення інших цілей, але ви також могли бачити, насправді, і удари в Криму, у Чорному морі, з використанням цілої низки спроможностей. Тож знову ж таки, ми вважаємо, що можливості, які ми надали Україні, дозволяють їй вражати переважну більшості цілей, потрібних їй, аби досягнути своїх оперативних цілей.
Голос Америки: Є різні аргументи щодо далекобійної зброї. Наприклад існує занепокоєння, що Росія розцінить це як подальшу ескалацію, і що Росія відповість на цю подальшу ескалацію. Інші вважають, що високоточні боєприпаси великої дальності потрібні, оскільки Росія досі мала притулок на своїй території, а українці, за винятком того, що ми бачили протягом останніх кількох днів, не нападали на їхній військовий чи цивільний потенціал. Що ви думаєте про такі аргументи?
Купер: Важливо не зациклюватися на теоретичних цілях і теоретичних відповідях, а справді зосередитися на тому, що потрібно українцям на полі бою. Бачимо, що нещодавно йшлося про Херсон, де вони ефективно наступали і відтіснили росіян. Ми бачили змицнення у Харківській області, а тепер у східній Україні, вони рішуче воюють проти російського наступу в Бахмуті. Ми дивимося, які можливості їм потрібні для цих конкретних операційних ситуацій, і які можливості вони використовують? І знову ж таки, я б сказала, що HIMARS були неймовірно ефективними разом із GMLRS у знищенні ключових російських командних і контрольних пунктів, ключових російських логістичних вузлів і дозволили українцям не просто утримувати свої позиції, а й справді просуватися.
Голос Америки: Британський міністр оборони, гадаю, нещодавно сказав, що він відкритий до надання систем зброї більшої дальності. Як ставиться до цього очільник Пентагону? Як ви ставитеся до цього?
Купер: Щодо засобів, ми завжди шукаємо, що потрібно українцям, і ми завжди відкриті до того, що це може бути.
Голос Америки: Отже, так, ви теж однодумці.
Купер: Ми завжди відкриті щодо потреб у можливостей.
Голос Америки: Я хочу поговорити з вами про те, що сказав міністр закордонних справ України. Він сказав, що здатність Росії розпочати великий наступ може бути відновлена наприкінці січня або в лютому. Чи США стурбовані ймовірністю цього, і що Пентагон намагається зробити, щоб цьому запобігти?
Купер: Ми завжди уважно спостерігаємо, де Росія може наступного разу спробувати просунутися вперед, які операції вона може розглядати. Зима буде дуже динамічним часом. Дехто вважає зиму часом для перепочинку та відновлення сил. Але ми не бачимо жодних ознак того, що українці збираються сповільнятися, і ми, звісно, очікуємо, що росіяни також можуть спробувати просунутися. Але що стосується ситуації з Росією зараз, слід пам’ятати, що їхні війська – у дуже поганому стані. Ви маєте справу з великою кількістю військових, яких поспішно мобілізували, які пройшли дуже слабку підготовку або які дуже погано оснащені, а їхній моральний дух неймовірно низький. Тож, попри те, що ми будемо дуже пильними та намагатимемося підтримувати українців у всіх їхніх потребах, ми також усвідомлюємо, що росіяни – у скрутному становищі.
Голос Америки: Давайте поговоримо про це трохи більше. Росіяни зазнають невдачу за невдачею на полі бою. Тож ви передбачаєте, що росіяни, доки українці продовжуватимуть боротьбу з ними, не зможуть перегрупуватися та відновити перевагу? Поясніть, яким чином ви бачите спроможності росіян у майбутньому?
Купер: Я думаю, нам варто поглянути на дві складові. Перша – це їхні жорстокі та нищівні атаки на українську цивільну інфраструктуру. Очевидно, що росіяни вдалися до такої тактики з відчаю та через повну зневагу до прав людини, цивільних і думку світової громадськості. Вони продовжують цю тактику. Я думаю, що ми можемо передбачити, що Росія продовжуватиме намагатися залякати українське цивільне населення та український уряд, щоб вони якимось чином підкорилися. Але цього не станеться. Я думаю, що українці витримають, вони покращать свою витривалість як завдяки поставкам електрообладнання, так і засобів протиповітяної оборони від Сполучених Штатів та союзників. Водночас, інший напрямок стратегії Росії полягає в тому, щоб просувати свої сили вперед, намагаючись отримати додаткові територіальні здобутки. Я думаю, що вони продовжать це робити, але саме у цьому – їхня слабка сторона – сили їхнього війська, моральний дух, можливості, які вони мають, справді будуть перешкодою. Але те, як Росія веде бойові дії дуже відрізняється від того, як це роблять наші союзники чи українці. Росіяни справді кидають всі свої сили, своїх людей у м’ясорубку, не зважаючи на дуже високі втрати, з якими вони стикаються.
Голос Америки: Щодо здатності українських військ захистити українське населення. Зараз США допомогли надати Україні два NASAMS. Це Національні передові ракетні системи «земля-повітря». І чи можете ви розповісти нам трохи про їхній успіх? Що вони робили? Я чула від одного аналітика, що це з 35 спроб, 35 вдалих попадань.
Купер: Знову ж таки, я хочу поставити надання NASAMS у ширший контекст протиповітряної оборони, тому що ми розглядаємо те, як ми можемо забезпечити українську протиповітряну оборону, і тому ще минулої весни ми надсилали українцям запчастини до підтримки роботи систем С-300. Але завдяки системам NASAM це справді найкращий західний потенціал, яким українці з самого початку змогли діяти неймовірно ефективно проти російських ракетних загроз, а також російських загроз БПЛА. Отже, ми бачили, як вони були дуже успішними під час останніх кількох хвиль атак, коли знову ж таки Росія намагається націлитися на енергетичну мережу України, але їм це не вдається.
Голос Америки: Нещодавно Міністерство оборони України висловило стурбованість тим, що вони все ще не повністю здатні захистити себе від балістичних ракет, тобто балістичних ракет "Іскандер". І двоє офіційних осіб США повідомили Голосу Америки, що Пентагон готується відправити ракети Patriot або ракетні батареї Patriot в Україну, щоб допомогти в цьому. Чи можете ви підтвердити, що Пентагон готується це зробити?
Купер: Наразі я не маю для вас жодних оголошень щодо нових засобів протиповітряної оборони, але можу сказати , що протиповітряна оборона є нашим головним пріоритетом, і ми розглядаємо кілька способів, якими ми можемо підтримати Україну та її потреби ППО. NASAMS був частиною цього. Ми також ведемо розмови з союзниками, і маємо величезну підтримку від союзників у наданні систем озброєння Україні. Незалежно від того, чи йдеться про німецьку систему IRIS-T, чи про той факт, що безліч союзників надають ракети AMRAAM, якими стріляють підрозділи NASAMS.
Голос Америки: C-RAM також варіант. Чи розглядає таку можливість Пентагон?
Купер: Не можу нічого сказати про це.
Голос Америки: Добре, чи можете пояснити нашій аудиторії, яка не розбирається в системах озброєння. Якщо в Україну прибуде ракетна батарея «Патріот», що це дасть, порівняно з іншими наданими системами.
Купер: Ну, я не технічний експерт, щоб говорити про деталі різних систем, але можу сказати вашим читачам, що ППО – це не одна система в одній точці. Протиповітряна оборона полягає в тому, щоб мати рівні систем, які можуть відбити низку загроз, чи то ці іранські БПЛА, які придбала Росія, які загрожують українським містам, чи крилаті ракети, які летять із землі з повітря чи з моря, потрібен багаторівневий підхід із кількома системами, які захищають у кількох точках по всій країні.
Голос Америки: Оскільки ви згадали про Іран, що ви можете сказати нам про те, що Іран продовжує надавати Росії. Вони поки що заперечують, що надали Росії зброю, але за уламками видно, що використовуються іранські безпілотники
Купер: Отже, кожен із тих іранських БЛА, які загрожують українському небу - ще одна система, якого Росія не мала б, якби Іран мав не прийти на допомогу Росії. Іран не може цього заперечити. Насправді ми бачили збитки через UAS, і в українців є багато свідчень очевидців, де ми бачимо, як вони відважно стріляють з неба, навіть з кулеметів, які ми їм надали, тому Іран продовжує забезпечити російську армію цими БПЛА. І ми знаємо, що відносини між Іраном і Росією суттєво зміцніли під час війни в Україні.
Голос Америки: Чи може Росія відновити втречене? Чи вона наразі сильно виснажена?
Купер: Гадаю, ми бачили, як російська оборонна промисловість відстала. Експортні обмеження США та союзників допомогла створити дефіцит матеріалів для російської оборонної промисловості. У той же час, я знаю, що Росія намагається знайти додаткові джерела, вони намагаються знайти способи виробництва або придбання. Але зараз ми знаємо, що у них проблеми, бо їхні друзі, до яких вони звертаються, — це Іран і Північна Корея, у них нестача інших постачальників.
Голос Америки: Поки ви не бачите, щоб їх підтримував Китай?
Купер: Я не маю інформації про підтримку з Китаю.
Голос Америки: Добре. Щодо зброї, яку надають США. Ми ще не бачили винищувачів. Чи розглядається це, і якщо ні, то чому?
Купер: Знову ж таки, розглядається повний спектр можливостей, і ми відкриті до них, але зосереджуємось на тому, що зараз можуть використовувати українці. І ми знаємо, що їм зараз потрібна ППО. Отже, ми фокусуємося на цьому. Ми знаємо, що їм потрібні вогневі можливості, далекобійна артилерія, включаючи HIMARS, і боєприпаси для їх підтримки. Ми знаємо, що їм потрібна бронетехніка для пересування. Отже, це ті види можливостей, на яких ми дуже, дуже зосереджені. А щодо повітряної сфери ми зосередилися на безпілотних літальних апаратах, які вони можуть дуже швидко й ефективно використовувати, щоб шкодити російським позиціям. Що стосується літаків, то це, безперечно, те, чим українці показали вміння керувати, їхні МіГи брали участь у боях, тому ми вирішили продовжити активацію їхніх МіГів, і саме там ці ракети HARM, які ми їм надали, які протирадіаційні ракети, які ми надали Україні, вступили в дію. Ми також надали багато запасних частин, щоб допомогти тим МіГам літати. І все це стосується можливостей, які можна використовувати негайно, на відміну від можливостей, які вимагають багато тренувань і багато роботи з обслуговування та підтримки.
Голос Америки: І це те, що критики кажуть про “Патріот”. Наскільки я знаю, потрібно щонайменше півроку, щоб навчитись користуватися «Патріотом». Для NASAMS знадобилося кілька місяців, правда?
Купер: Чесно кажучи, я не пам’ятаю точно, скільки часу це зайняло. Але для більшості західних систем протиповітряної оборони правді потрібне навчання. Але ви знаєте, ми розглядаємо це для всіх систем, які надаємо Україні. Ми переконуємось, що є спроможність, необхідні можливості для технічного обслуговування та підтримки, бо коли ми беремо на себе зобов’язання, вони знають, що це зобов’язання щодо повної системи.
Голос Америки: Ви згадали бронетехніку, і США надали російську бронетехніку. Але на сьогоднішній день я не бачила жодного M1A1 Abrams, який надавався Україні, який, на думку деяких людей, міг би дати їм значну перевагу на полі бою. Це те, що Сполучені Штати надіслали б? І це інше питання – чому Сполучені Штати досі не відправили американський M1A1 Abrams ?
Купер: Отже, знову ж таки, ми дивимось, що їм потрібно зараз і що вони можуть використати прямо зараз. І тому ми надали низку різноманітної бронетехніки, від броньованих Humvee до 113, і це БТРи, які дозволили українцям проводити захищені маневри у контрнаступальних операціях. Тож це наш пріоритет, і вони успішно використали це. Що стосується танків, ми надали пріоритет допомозі у відновленні або стимулюванні передачі танків радянського типу, тому що ми бачили, як українці використовують їх дуже і дуже ефективно. Ми знаємо, що їх можна негайно розгорнути, а технічне обслуговування та підтримка відносно прості. І українці вміють це добре робити. Танк західного зразка потребував би значно довшого періоду часу, не лише для навчання, а й для набагато складнішої системи технічного обслуговування та забезпечення, що не може статися в найближчому майбутньому.
Голос Америки: Я хочу поговорити про потенційні загрози, які виходять з Росії. Для Заходу Україна у багатьох відношеннях є битвою за демократію, битвою за суверенітет, недопущення того, щоб хтось прийшов і залякував іншу суверенну націю. Але загроза, що насувається, — це ядерна загроза. Проте минуло 10 місяців, і Пентагон говорив про безвідповідальні розмови, але жодних дій, як ви бачите позицію Росії щодо ядерної загрози? Ви вважаєте, що це все ще дуже реальна загроза, або, як багато аналітиків, думаєте, що ядерна зброя не надасть тактичної переваги на полі бою? І тому на даний момент вони не думають, що Росія використає ядерну зброю.
Купер: Отже, я вам скажу, це те, за чим ми спостерігаємо щодня, буквально щодня. Ми звертаємо увагу на російську ядерну сферу і дивимось, чи є ознаки того, що вони мобілізуються або рухаються вперед, підвищують готовність для удару. Ми не бачимо жодних ознак того, що Росія робить щось незвичайне зі своїм ядерним підприємством. Але продовжуємо це контролювати. Щодо російських намірів. Безумовно, важко зрозуміти, що стосується [президента Росії] Володимира Путіна, але те, що ми бачили з Москви щодо ядерних питань, — це справді багато безвідповідального бряцання зброєю, спрямованого на залякування, але не пов’язаного з будь-якими конкретними діями.
Голос Америки: Буде новий склад Конгресу. Чи передбачаєте ви, що допомога, яку США надають Україні, взагалі зміниться? І чи незабаром українці очікують нового пакету допомоги?
Купер: Отже, я із задоволенням бачила неймовірну двопартійну підтримку Конгресу для України. І це було справжнє партнерство з Конгресом США. Я передбачаю й надалі дуже сильну підтримку з боку Конгресу США. Звичайно, це діалог. Це процес, у якому ми несемо відповідальність перед Конгресом США за допомогу, яку вони надають, але я передбачаю сильну підтримку. І все, що я чую від членів Конгресу, полягає в тому, що вони хочуть, щоб українці мали ті можливості, які їм потрібні, коли їм це потрібно. Отже, ми єдині в цьому.
Голос Америки: Отже, чи можете ви сказати українцям, які дивляться Голос Америки, що ця адміністрація залишатиметься прихильною до них стільки, скільки буде потрібно, і стільки, скільки їм потрібно залишатися у цій війні?
Купер: Я чую це від кожного лідера США, будь то міністр [оборони] [Ллойд] Остін чи сам президент [Джо] Байден. Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно.
Не довіряйте Путіну і не бійтеся його. Порошенко у США розповів, які 5 речей партнери повинні зробити для перемоги України. Інтерв`ю
Колишній президент України Петро Порошенко під час нещодавнього візиту до Вашингтона розповів "Голосу Америки", що провів зустрічі з міжнародними партнерами, закликавши їх не довіряти та не боятися президента Росії Володимира Путіна.
Порошенко зазначив, що для перемоги України над Росією потрібно кілька речей: зброя та фінансова допомога Україні, посилення санкцій проти Росії, створення глобальної антипутінської коаліції та членство України в НАТО.
Під час своїх візитів Порошенко зазначив, що мав зустрічі на Капітолійському пагорбі, у Пентагоні та Держдепартаменті, та взяв участь у форумі Міжнародного демократичного союзу. Конференція, яка зібрала лідерів демократичних партій багатьох країн, нагородила Порошенка премією свободи IDU Буша-Тетчер.
Інтерв'ю було записане англійською мовою, аби зробити його доступнішим для міжнародної аудиторії. Оригінал опублікований тут. Також подивитится інтерв`ю у перекладі українською мовою можна на ютюб-сторінці української редакції «Голосу Америки».
Текстова версія інтерв`ю була дещо скорочена.
Тетяна Ворожко, Голос Америки: Ви щойно повернулися з Конгресу. Адміністрація просить схвалити майже 38 мільярдів доларів на допомогу Україні. Які настрої ви відчули у Конгресі?
Петро Порошенко, п'ятий Президент України: Ми отримали дуже позитивний сигнал щодо двопартійної підтримки. На нашій зустрічі були представники Українського кокусу - сенатори від обох партій - які запевнили, що Україна для Сполучених Штатів є головним пріоритетом - як для Конгресу, так і для адміністрації, і найважливіше - для американського народу.
Які питання доносили ми? Передусім - постачання зброї. Тиждень тому я повернувся з Херсона, ми були одними з перших, хто відвідав Херсон після звільнення, а за кілька днів до цього ми були поблизу Бахмута. Ми точно знаємо, чого чекають солдати. Це артилерійська система великої дальності, HIMARS, дальності до 300 кілометрів, бо так можна перебувати в безпечній позиції, і з високою точністю атакувати російські склади боєприпасів, російські штаби. І це те, що змінює правила гри для нас.
Пункт номер два - це реактивні винищувачі. І це не наступальна, а оборонна зброя. Вона допомагає нам отримати перевагу в повітрі та захистити українські війська.
Третє і, мабуть, найважливіше, - це протиповітряна оборона. Зараз Збройні сили України демонструють дуже високу ефективність під час удару ракетами та дронами по об’єктах енергетичної інфраструктури. Стовідсоткову: 18 безпілотників запущено і 18 ліквідовано. І це дуже вразило наших американських партнерів. Ми однозначно погодилися, що кількість та типи ППО буде збільшено, включно з THAAD, включно із найсучаснішими ракетами.
Далі - питання протистояння дронам та засобам радіоелектронної боротьби. Це наш наступний головний пріоритет. Американські безпілотники, зокрема ударні, зараз серйозно покращують боєздатність України, тому що це інший тип війни. І наші американські партнери мають це розуміти, бо це війна далекобійної артилерії високої точності. Це війна дронів, ударних дронів із дуже ефективними розвідувальними можливостями. Це війна ППО. І одне з найважливіших питань – об’єкти енергетичної інфраструктури, включно з генераторами, конвертерами, мають бути повністю захищені на всій території України. Це зробить марними спроби Путіна дестабілізувати ситуацію всередині України.
Наступне питання - санкції: екстериторіальні санкції, обмеження не лише щодо нафти, санкції не тільки персональні, але ми маємо заблокувати весь російський експорт, для якого використовують комерційний флот. Тож екстериторіальні санкції тепер - наш головний пріоритет. Ми повинні зупинити один мільярд доларів на день, які Путін досі отримує від цивілізованого світу, і щонайменше половина цих грошей спрямовуються на вбивство українців, і ми хочемо зупинити ці поставки.
Ми порушуємо ще кілька питань щодо санкцій, починаючи від визнання групи Вагнера терористичним угрупованням, визнання того, що Росія є державою-спонсором тероризму, і завершуючи запровадженням санкцій проти Кіріла Гундяєва, керівника організації, яка благословляє вбивство українців. І його представники в Україні просто зберігають зброю, зберігають російських диверсантів, що ми точно не можемо прийняти.
Пункт третій – це створення глобальної антипутінської коаліції у стилі Rammstein. Нам потрібен не лише Rammstein щодо озброєння, але й енергетичний Rammstein, продовольчий Rammstein. Просто не дозволяйте Путіну використовувати як зброю ні енергетику, ні зиму, ні продовольство, ні біженців, ні щось інше.
І ще один дуже важливий момент: війна – це питання справедливості, як ми можемо виграти цю війну, щоб відновити справедливість, а не лише звільнити нашу територію. А справедливість означає, що Путін і військові злочинці з його оточення повинні опинитися в Гаазі, сісти за ґрати. Тому ми повинні створити міжнародний трибунал на базі країн "Групи семи" або ЄС для міжнародного визнання воєнних злочинів Росії.
Але найголовніше, про що ми говорили – це майбутнє членство України в НАТО. Посил, який я намагаюся донести, без цього ми не можемо закінчити війну, без цього ми не можемо гарантувати глобальну безпеку, європейську безпеку, тому що Путін буде використовувати цей час для відновлення боєздатності російських збройних сил. І лідерства в цьому процесі ми очікуємо від Сполучених Штатів. Ще раз наголошу, без членства України в НАТО не буде миру в Європі. Крапка.
ТВ: Щодо безпілотників. Було кілька ударів по російській території, по російських аеродромах. Ми не говоримо, чиї це дрони. Чи може це, на вашу думку, змінити воєнні та політичні розрахунки?
ПП: Йдеться не про зміни військові чи політичні. Це просто законне право України відкривати вогонь у відповідь. Ми не росіяни, ми не атакуємо об’єкти цивільної інфраструктури, ми не атакуємо мирних мешканців. Ми атакуємо... вибачте, не ми. Хтось атакує російські позиції, звідки російський бомбардувальник запускає крилату ракету на українські мирні міста, українські цивільні об’єкти. Ми цього не приймаємо і ми цього не дозволяємо! І ми вважаємо, що коли українці платять таку високу ціну, росіяни повинні відчувати, що війна - це не сидіти на дивані і дивитися по телевізору Соловйова, і що це їхня, російська війна. Ніхто в Росії не може почуватися в безпеці, поки війна не припиниться.
І російський народ, якщо хоче зупинити цей процес, повинен тиснути на Путіна, щоб той припинив війну, вийшов з України і визнав воєнні злочини. Це основна мета цієї атаки. І повірте, це тільки початок. Я знаю, що кажу.
ТВ: Ви, зокрема, згадали про визнання Росії державою-спонсором тероризму, Державний департмент поки що на це не йде. Ви мали зустрічі з представниками Держдепу. Чи є якесь потепління їхньої позиції щодо цього?
ПП: З вашого дозволу, я маю стати на захист Державного департаменту, і не погоджуюся з тим, що він чинить опір. Державний департамент просто аналізує, якими будуть наслідки цього рішення, і це має дати лише позитив, не негатив. І тому вони дуже уважно аналізують: після голосування за визнання Росії державою-спонсором тероризму що зміниться? Які санкції запровадити? За який зв'язок має бути покарання компанії, що співпрацює з Росією? Якими будуть наслідки для світової економіки? Але повірте, міжнародна безпека важливіша за світову економіку.
І Росія має розуміти, що це не тільки інструмент тиску. Це інструмент відповідальності, бо Росія здійснює теракт проти України, і ті, хто має в цьому хоч якісь сумніви, давайте разом зі мною вирушимо до Бучі, до Ірпеня, Бородянки. Поїдемо і подивимось, що відбувається у Маріуполі. Я щойно повернувся з Херсона, подивіться, що трапилося в парку, де 43 українці з коктейлями Молотова були вбиті російськими танками і БТРом у Бузковому парку, і в такому разі я точно думаю, що не залишиться жодних сумнівів та іншого вибору, окрім як просто визнати Росію терористом, спонсором тероризму та воєнним злочинцем.
ТВ: Коли ми говоримо про допомогу Україні з боку Сполучених Штатів, є ще один фактор, який також має стосунок до вас: це волонтерська підтримка, здатність українців допомагати самим собі. В Україні – тисячі волонтерських організацій і ваша - одна з найбільших. Чи ви торкалися цієї теми на зустрічах?
ПП: Безумовно, український волонтерський рух є абсолютно унікальним фактором для нашої перемоги разом зі Збройними силами України. Вони були справді вражені, наскільки велика кількість українців бере участь у цьому русі. І ми не тільки волонтери, у нас є благодійна організація, яка витратила майже 50 мільйонів доларів на доставку всього необхідного українським збройним силам і для цивільного населення на звільнених територіях.
Наприклад, саме сьогодні ми відправляємо генератор з Великої Британії. Також у нас є переговори з Канадою, прем`єром Саскачевану, є співпраця, завдяки якій ми шукаємо генератор, аби відправити його літаком в Україну терміново. Те саме ми говоримо тут: Подивіться на Херсон - ні води, ні опалення, ні світла, ні їжі. Коли, сподіваюся, ми відправимо першу пекарню, вона зможе випекти тонну хліба, і доставляти його як збройним силам, так і цивільним, - це є великим символом цієї допомоги.
І ми також доставляємо бронетранспортери, вантажівки для артилерії, уже понад 300 таких вантажівок для кожної бригади Збройних Сил України, щоб допомогти прискорити їхню наступальну операцію для звільнення території України. Ми поставляємо БПЛА з унікальними характеристиками для артилерійських бригад, щоб вогонь українського бога війни, української артилерії, був точним за будь-яких погодних умов. Це важка робота команди з понад 100 людей, які допомагають, вирішують, шукають, займаються логістикою, оформленням ліцензій на експорт, доставкою. Але найголовніше, ми маємо зв’язок із нашими військовими, і ми доставляємо саме те, що їм потрібно.
І я хочу навести один дуже практичний приклад. Ми відправили 11 найсучасніших бронетранспортерів з Італії, нові, так би мовити, Rolls-Royce серед БТРів, десантникам 79 бригади, які воюють в Авдіївці. І лише уявіть, минулого тижня міна, випущена з міномета, поцілює прямо в цей бронетранспортер. І 11 осіб екіпажу залишаються живими. Ніхто навіть не потрапив до лікарні.
ТВ: Ви багато разів зустрічалися з Путіним. Ви один із небагатьох людей, які, ймовірно, можуть мати певне уявлення, про що він думає. Перед початком повномасштабного вторгнення він говорив про гарантії безпеки для Росії, уникнення розширення НАТО, денацифікацію. Зараз він відкрито вживає мову імперіалістичного завоювання? То ж чого він зараз намагається досягти?
ПП: Хочу нагадати, що війна почалася не 24 лютого, а дев'ять років тому. І коли мене обрали президентом, був окупований Крим, був окупований Донбас, не було коштів і не було збройних сил. Це були умови, за яких ми почали діяти. І за два місяці ми заклали процес створення збройних сил і звільнили дві третини окупованого Донбасу. А міста, які зараз є одними з головних пріоритетів, - Маріуполь, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Сватове – вони опинилися під контролем України одразу з наступом українських військ.
І я не сумніваюся, що ми повернемо контроль. Ми точно все звільнимо, включно з Кримом. Але це не останній крок. Цим кроком була б відповідальність Путіна. Цим кроком було б звільнення української землі, і цим кроком було б членство України в НАТО.
І моя порада, яку я даю нашим міжнародним партнерам щодо Путіна, це лише дві позиції. По-перше, не довіряйте Путіну. Будь ласка. Не радійте, коли Путін щось підписує. Це нічого не означає. А по-друге, вчіться з українського досвіду. Не бійтеся Путіна, і ви разом з Україною переможете. Тому що зараз не п’ята стаття (статуту НАТО – ред.) захищає Європу і світ від божевільної російської агресії. Це синьожовтий український щит захищає Європу. І зараз Європа і НАТО потребують України більше, ніж Україна - НАТО, але це співпраця, від якої виграють обидві сторони. І що швидше ми це зробимо, то краще. Так само і постачання нової зброї для Збройних сил України - це найкоротший шлях до миру. Пам'ятайте про це. Це мій урок із зустрічей з Путіним.
ТВ: Частині нашої аудиторії, наприклад з Африки чи Латинської Америки, та й українцям, складно зрозуміти, чому росіяни вчиняють так з українцями, що ми їм такого зробили. Чи маєте ви на це відповідь?
ПП: Ніхто у світі не може зрозуміти, чому Росія так діє. Єдина можлива причина: Путін – маніяк. Бо іншого пояснення у нас немає. Але коли я зустрічався на форумі IDU у Вашингтоні з лідерами чи опозиційними лідерами африканських країн, тому що для нас надзвичайно важливо створити глобальну коаліцію для підтримки України та глобальну антипутінську коаліцію, їм зараз не потрібні жодні додаткові пояснення того, що відбувається.
Бо Путін використовує енергетику як зброю, і бідні країни платять більше за електроенергію. Вони використовують їжу як зброю - і голод загрожує половині мільярда людей по всьому світу. Путін використовує як зброю проблему біженців. Путін використовує як зброю все. І нам потрібен сценарій, як захистити світ від Путіна, як депутінізувати Путіна. І, повірте, з моїх зустрічей тут на IDU у Вашингтоні, всі це розуміють. Тому під час голосування на Генасамблеї ООН Путіна підтримали лише 4 країни.
ТВ: Тобто проблема лише в Путіні? Не в Росії?
ПП: Ні! Не будемо спрощувати питання, тому що, на жаль, багато росіян підтримують Путіна і через це несуть спільну відповідальність за воєнні злочини в Україні. I Росії потрібне перезавантаження. Передусім Росії потрібен процес депутінізації.
Ми маємо зупинити російський вплив у світі, припинити російський вплив на топ-політиків, припинити російський вплив на неурядові організації, припинити російський вплив на ЗМІ, які фінансуються російськими кривавими грошима. І це був би інструмент, який би не дозволив Путіну підривати демократичні процеси у світі. Адже Україна бореться не тільки за нашу територію, Україна бореться не тільки за наш народ, Україна бореться за свободу, демократію, за весь західний світ.
ТВ: Кажуть, що українці зараз надзвичайно добре справляються і на полі бою, і в дипломатії. Якби ви зараз були президентом, чи було б інакше?
... потрібна зброя, санкції, фінансова допомога, антипутінська світова коаліція і членство України в НАТО. Коли у нас буде п’ять факторів, війна закінчиться.Колишній президент України Петро Порошенко
ПП: Добре, моя відповідь буде такою. З першого дня російської агресії, 24 лютого, я прийшов до Зеленського і сказав, що більше не є лідером опозиції. Ми з вами обидва - солдати. І тому до нашої перемоги я не критикую. Нікого. Я роблю все можливе, щоб покращити ситуацію, тому я щотижня на фронті, тому витрачаю і роблю максимум, щоб забезпечити всім необхідним як наших бійців, так і цивільних. Але я вважаю, що ця перемога - не перемога Порошенка, не перемога Зеленського. Це перемога видатних героїчних українських збройних сил, які створювалися з 2014 року.
І коли хтось каже, що нам потрібні дипломатичні зусилля для встановлення миру, я думаю, що у нас є дуже сильний дипломат. Я знаю, про що кажу, бо я був міністром закордонних справ, як хтось сказав, що я один із найкращих українських дипломатів. Але у нас є визначний конкурентоздатний дипломат, і ім’я цьому дипломату – Збройні сили України. Вони провели блискучі переговори щодо звільнення Києва. Вони блискучими переговорами відкинули Росію з Харківської області. І ось у них новий дипломатичний успіх на Херсонщині.
ТВ: Це дуже дипломатична відповідь. А яким ви бачите закінчення війни?
ПП: Це питання, яке я ставлю щотижня: на фронті, у спілкуванні з цивільними, міжнародними партнерами. Для цього потрібна зброя, санкції, фінансова допомога, антипутінська світова коаліція, і, без чого нічого не станеться, - членство України в НАТО. Коли у нас буде п’ять факторів, війна закінчиться.
ТВ: Це може зайняти певний час, щоб Україна стала членом НАТО. Ймовірно, це не станеться до закінчення війни.
ПП: Дехто казав, що ми не отримаємо статусу кандидата, поки не закінчиться війна. Навіть дехто казав, що ми не отримаємо безвізовий режим з Євросоюзом до завершення війни. Ми доводимо, що можемо досягти результату. І якби не було безвізового режиму, лише уявіть, скільки б людей загинуло, не знайшовши можливості поїхати до Євросоюзу. І в цій ситуації я вважаю, що це дуже сміливе рішення з безвізовим режимом, дуже хороше рішення зі статусом кандидата. І нам потрібне рішення про відчинені двері НАТО для України.
Це не лише питання безпеки. Це дуже важливий стимул для реформ, тому що під час свого президентського терміну я казав, що війна не є причиною зупиняти реформи, і ми зробили більше реформ, ніж за 25 років до нас. І в такій ситуації потрібно продовжувати реформи. Треба продовжувати децентралізацію. Ми маємо захищати демократію, саме так, як згадано в нашому кандидатському статусі - верховенство права, свобода преси.
До речі, те що точно не прийнятно ніде у світі - цензура, тиск на незалежні ЗМІ. Це неприйнятно. І всі ці речі, включно з розглядом антикорупційної реформи, включно з судовою реформою, тощо, це ключовий фактор, тому що ми повинні продемонструвати, що демократія перемагає авторитаризм Путіна.
ТВ: Якою ви бачите Україну після війни? Чи зміниться нація, чи зміниться держава?
ПП: Україна буде іншою. Безсумнівно. Україна стане кращою. Я тримаю кулаки. І я думаю, що попри дуже важкі втрати, які ми маємо: люди, промисловість, економіка, міста, ми будемо дуже цінувати цю плату, яку віддаємо за майбутнє України.
ТВ: Що ви думаєте з приводу обшуків СБУ в Українській православній церкві - колишнього Московського патріархату, а також - щодо нового законодавства, яке зараз розробляється про значне обмеження її діяльності?
ПП: Я не розумію, що означає Українська православна церква колись Московського патріархату. Згідно з українським законодавством, це Російська православна церква, українське відділення. І в першу чергу, не потрібно робити дурнів з українців. Це несправедливо.
Друге: ми не проти церков, ми проти російської агентури. І коли під час війни, коли щодня українські солдати гинуть від російських терористів, зберігати цей тип російського впливу, російську п’яту колону в Україні недоторканною – неприйнятно.
Моя ідея дуже проста. Ці церкви, якщо вони хочуть продемонструвати свою незалежність, повинні зробити кілька важливих речей. По-перше, надіслати всім 15 православним церквам світу заяву про те, що вони тепер є автокефальні. Вони цього не роблять. Друге, вони повинні визнати Томос, який надав Вселенський Патріарх. Тут усе дуже легко зрозуміти. Бо одна церква цього не визнає. Це Кіріл. Тож відходьте від Кіріла. Інакше ви разом! І це просто трюк. І я ненавиджу ідею трюків. Тож у діях держави щодо церков немає нічого поганого. Це просто Російська православна церква має продемонструвати: ми вже не росіяни, ми визнаємо Томос, ми починаємо переговори з Православною церквою України і повідомляємо всьому світу, що ми відгороджуємося від Росії. Поки вони цього не зроблять - це якась мімікрія, ніхто в це не повірить.
І тому під час кримінальних обшуків у нас знаходять російських агентів, російську літературу, зброю для російської армії, багато ієрархів українського відділення Російської православної церкви тікають до Москви. Хтось думає, що ми будемо робити вигляд, ніби нічого не сталося? Не чекайте цього!
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Якщо вони бояться Гааги, значить, наша робота зробити їм Гаагу — Антон Кориневич про спеціальний трибунал. Інтерв’ю
Українська делегація приїхала до Вашингтона, щоб розповісти, для чого потрібен міжнародний трибунал щодо відповідальності за злочин агресії проти України. На спільному заході Інституту миру США, Євразійського центру Атлантичної ради та Посольства України в США президент України Володимир Зеленський закликав партнерів підтримати створення спеціального трибуналу. Якщо його вдасться створити — це буде перший міжнародний кримінальний процес у справі про агресію після Другої світової війни. Однак, щоб цього досягти, Україна має переконати міжнародну спільноту і заручитися підтримкою ООН.
Журналістка Української служби Голосу Америки Марія Ульяновська поговорила із Антоном Кориневичем — послом із особливих доручень МЗС України. Про те, чому Україна просуває трибунал, яку роль він відіграватиме поряд з Міжнародним кримінальним судом, чи буде притягнений до відповідальності Олександр Лукашенко за звинуваченнями у співучасті у війні, та чи можливо, що Путін і військове командування Росії залишаться непокараними — читайте далі.
Марія Ульяновська: Антоне, вітаю. Давайте одразу роз’яснимо один момент — як Україна планує притягати до відповідальності Росію за вчинені злочини? Є механізм Міжнародного кримінального суду, Міжнародного суду справедливості, можливо, спеціального трибуналу, національних судів — як українського, так і будь-якого іншого за універсальною юрисдикцією. З яких напрямків працює Україна?
Антон Кориневич: Вітаю. Насправді Україна працює за всіма можливими на сьогодні напрямками. Відповідальність за вчинені злочини і порушення міжнародного права на території України може і повинна бути двох рівнів: відповідальність Росії як держави за міжнародним правом, і відповідальність індивідів — громадян РФ.
Коли ми говоримо про відповідальність Росії як держави, то для цього існує міжнародний суд ООН в Гаазі, в нас там є дві міждержавні справи "Україна проти Російської Федерації". Також є близько десяти міждержавних справ у Європейському суді з прав людини у Страсбурзі, де йдеться про відповідальність Російської Федерації за порушення Європейської конвенції з прав людини. Є арбітражі по морському праву за відповідною Конвенцією ООН. Тобто є механізми, які мають привести до відповідальності Росії як держави.
Водночас є другий трек — це відповідальність індивідів-громадян Росії. Міжнародний кримінальний суд у Гаазі, який проводить розслідування ситуації в Україні має юрисдикцію щодо трьох категорій міжнародних злочинів: воєнних злочинів, злочинів проти людяності та злочину геноциду. Ми маємо також національні провадження в Україні і в інших державах за вчинення того, що називається war-related crimes.
В нас є архітектура, яка дозволяє працювати з метою притягнення до відповідальності Росії як держави і російських громадян. Але в цій архітектурі відсутні дуже важливі елементи: механізм, який здатний притягнути до відповідальності вище військове політичне керівництво РФ та механізм компенсації збитків за завдану Росією шкоду. Абсолютно очевидно, що керівний злочин Російської Федерації — це саме агресивна війна проти України в порушення Статуту ООН, основних принципів міжнародного права. Тому для повної системи відповідальності — comprehensive accountability — нам необхідно створити механізм, спеціальний трибунал, який зможе мати юрисдикцію щодо злочину агресії і створити механізм для компенсації збитків, яких Україні завдала своєю збройною агресією Російська Федерація.
М.У.: Якщо говорити про створення міжнародного трибуналу, ви вже отримали і підтримку конкретних держав — це країни Балтії, Нідерланди, і також підтримку Європейської комісії, зокрема Урсули фон дер Ляйєн. Проте генеральний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан висловився проти, і він радить залишити це на юрисдикцію МКС. У чому полягає цей конфлікт поглядів? Чому генеральний прокурор МКС впевнений, що він зможе притягти до відповідальності російських високопосадовців і що всі інші трактують закон неправильно, а ви пропагуєте міжнародний трибунал?
А.К.: Я би не говорив, що існує якийсь конфлікт. Над темою створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України ми працюємо з кінця лютого, і маємо значну політичну підтримку цього процесу. Є чотири резолюції ПАРЄ, чотири резолюції Європейського парламенту, дві резолюції Парламентської асамблеї НАТО, резолюції парламентської асамблеї ОБСЄ, декілька резолюцій національних парламентів — зокрема Балтійських держав, Нідерландів. Нещодавно проголосувала і Франція. Безумовно нас дуже надихає підтримка з боку ЄС — це і згадана вами заява президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, і відкрита позиція [Верховного представника Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки] Жозепа Борреля. Ми очікуємо, що Євросоюз буде лідером цього процесу і сподіваємося, що вже на найближчій зустрічі Європейської ради 15-16 грудня ми вже матимемо конкретні думки Європейської ради і Євросоюзу — як нам далі рухатися далі.
Щодо питання співвідношення з МКС — ми від самого початку роботи над цим проектом говоримо, що цей трибунал ніяким чином не націлений на те, щоби завдати шкоду Міжнародному кримінальному суду. Україна зараз дуже активно працює з Міжнародним кримінальним судом. Щодня наші прокурори спілкуються з офісом прокурора МКС. Ми внесли декілька змін у національне законодавство — тепер у кримінальному процесуальному кодексі є окрема глава щодо співробітництва з МКС. Ми ведемо переговори про відкриття представництва МКС в Україні. Наразі суд має все для того, щоб показати свою роботу і її результат щодо розслідування ситуації в Україні.
Міжнародний кримінальний суд — ключовий орган міжнародної кримінальної юстиції, міжнародного кримінального правосуддя. Але він не може притягати до відповідальності за вчинення злочину агресії проти України. Тому що, щоб мати юрисдикцію щодо злочину агресії в нашій конкретній ситуації має відбутися одна з двох передумов. Перше — щоб Російська Федерація ратифікувала Римський статут МКС і Кампальські поправки до нього щодо злочину агресії. Або другий варіант — щоби ситуація в Україні була передана на розгляд МКС Радою Безпеки ООН. Ми розуміємо, що ні перший, ні другий сценарій не спрацюють. Тому юрисдикцію щодо злочину агресії МКС в нашій ситуації точно не має і мати не може. Спеціальний трибунал може бути важливим доповнюючим механізмом до МКС. Тобто МКС займається трьома категоріями злочинів, а спеціальний трибунал переслідує осіб за вчинення злочину агресії проти України.
Трьох злочинів Міжнародного кримінального суду недостатньо, щоб притягти до відповідальності топ лідерів Російської Федерації.
Важливо, що сам злочин агресії легко довести. Набагато легше, ніж доводити співучасть людини в Кремлі у вчиненні воєнного злочину у Бучі. Це треба доводити, але це важка робота і причинно-наслідковий зв'язок дуже непросто забезпечити. Зі злочином агресії все ясно. Є агресія, визнана на рівні Генасамблеї ООН спеціальною резолюцією. Ми переконані, що саме злочин агресії виведе нас одразу на представників вищого військового політичного керівництва Росії. Трьох злочинів МКС недостатньо, щоб притягти до відповідальності топ лідерів Російської Федерації.
М.У.: Дійсно, злочин агресії відносно легко довести, порівняно з іншими злочинами. Водночас, як Україна планує притягти до відповідальності винних осіб? Це буде судове засідання без участі цих людей, чи ордери на арешт від міжнародної спільноти? Чи можливо Путін і головні російські командувачі будуть знаходитися в Росії до кінця свого життя і не понесуть ніякої відповідальності за скоєні злочини?
А.К.: Це, безумовно, одне з ключових питань. І ми розуміємо, що міжнародні кримінальні суди і трибунали не працюють in absentia — без наявності підозрюваного/обвинуваченого у залі суду. Єдиний виняток — спеціальний трибунал по Лівану. Всі решта міжнародних кримінальних судів і трибуналів працюють тільки коли обвинувачений доставлений до суду. Це питання ми обговорюємо з нашими партнерами і я впевнений, що коли ми перейдемо до власне створення трибуналу — ми без проблем його погодимо.
Вже дуже важливою цінністю буде обвинувальний вирок, або ордер на арешт виданий не абстрактною установою, а спеціальним трибуналом. Він для цього і створюється — щоби притягати до відповідальності і здійснювати всі процесуальні кроки на шляху до притягнення до відповідальності. Обвинувальний вирок, або ордер на арешт умовно секретаря ради національної безпеки Російської Федерації, умовно командувача генштабу РФ — це вже значний крок до справедливості. І це той крок, який переводить цих людей із категорії “ми з вами як люди, громадяни, які вочевидь мають спільні цінності, погодилися на загальнолюдському, що вони злочинці” у конкретну юридичну площину.
Звичайно врешті-решт вони мають опинитися на лаві підсудних. Дивлячись, як вони реагують на можливе створення спеціального трибуналу, я впевнений, що їх це дуже сильно турбує тому що нагадує події під час Другої світової війни, коли під час активних бойових дій союзники у Лондоні 13 січня 1942 року без розуміння того, що буде далі, підписали в Сент-Джеймському палаці Лондонську декларацію про притягнення до відповідальності всіх винних у вчиненні найтяжчих злочинів.
М.У.: Зазвичай міжнародний трибунал може створюватися за ініціативою Ради безпеки ООН. Наразі ми розуміємо, що ця ситуація неможлива, тому що Росія є постійним членом і може заветувати будь-яке рішення. Україна намагається отримати резолюцію ГА ООН, яка голосуватиметься усіма державами-членами. Скажіть, будь ласка, наскільки в ООН є вже поширена підтримка України в питанні створення цього трибуналу?
А.К.: Насправді класична версія створення спеціального трибуналу це дійсно прийняття резолюції Ради Безпеки ООН на основі глави 7 статуту ООН — що це є загроза миру й безпеці людства. Це надає трибуналу найбільшої юрисдикції, легітимності і спроможності. Ми розуміємо, що в нашій ситуації цього буде дуже важко досягти. Тому у нас є інші варіанти. Це створення трибуналу на основі угоди України з ООН, на яку ООН, її секретаріат та інші органи уповноважує відповідна резолюція Генасамблеї. Друга опція — це створення трибуналу на основі угоди з ЄС та/чи Радою Європи — тобто на рівні Європи з підтримкою з боку ООН — резолюцією щодо підтримки цього процесу. Третій варіант — це створення трибуналу на основі багатостороннього договору між державами. Всі опції є робочими і обговорюються з партнерами. Тому що незалежно від того, яким чином буде створений трибунал, він повинен мати підтримку міжнародного співтовариства.
Щодо проекту резолюції Генеральної Асамблеї — вона є більш рамковою-парасольковою, і стосується всіх найтяжчих міжнародних злочинів і притягнення до відповідальності за їх вчинення. Але для нас дуже важливо, щоби вона включала положення про відповідальність за вчинення злочину агресії проти України. Ми хочемо отримати першу підтримку цієї ініціативи в рамках ООН і потім подивитися, як ми можемо рухатися далі.
М.У.: Чи вважаєте ви, що у найближчому майбутньому це можливий варіант? Чи є достатньо підтримки?
А.К.: Мені хотілося б у це вірити і ми працюємо для того, щоби ця резолюція була прийнята.
М.У.: Наскільки я знаю, одним з аргументів країн, які не підтримують цю резолюцію є те, що створення міжнародного трибуналу може заблокувати будь-який варіант "мирного вирішення питання". Керівництво Росії, знаючи, що їх чекає відповідальність у міжнародному трибуналі, навряд піде на якісь переговори. Які аргументи ви наводите для цих країн?
А.К.: Тут скоріше ми говоримо не про те, що є країни, які проти резолюції як такої. Є держави, які дуже обережно в цілому ставляться до концепції спеціального трибуналу. Найкращою відповіддю є мирний план президента Володимира Зеленського, який включає положення щодо забезпечення відповідальності — accountability and justice і що мир неможливий без досягнення відповідальності.
Місце людей, які зараз очолюють РФ — на тій самій лаві, на якій сиділи нацистські злочинці часів другої світової війни.
За злочин агресії до цього часу судили тільки на міжнародних військових трибуналах в Нюрнберзі та Токіо. Це теж хороша історична перспектива — місце людей, які зараз очолюють РФ — на тій самій лаві, на якій сиділи нацистські злочинці часів Другої світової війни. Це їхнє місце в історії, а не та псевдо-історія, якою вони займаються і я думаю, що наша робота — просто зробити так, щоб це стало можливим.
М.У.: А яке місце в історії в рамках вашої ініціативи у Олександра Лукашенка? Адже Білорусь дозволила використати свою територію для вчинення злочину агресії проти України?
А.К.: Відповідно до визначення акту агресії в резолюції ГА ООН №3314 1974 року і визначення злочину агресії відповідно до статті 8b Римського статуту, актом агресії/злочином агресії визнається надання території третій державі для здійснення акту агресії проти суверенної держави. Тож це є злочин агресії. Все решта — це вже для суддів, які будуть неупереджено розглядати це питання — кого притягати до відповідальності.
М.У.: Ми багато говоримо про те, що Міжнародний кримінальний суд не може бути ефективним у переслідуванні злочину агресії зокрема через те, що Росія не ратифікувала Римський статут. Але Україна його теж не ратифікувала. Чому Україна не ратифікує статут, чи планує і коли?
А.К.: По-перше, Україна визнала юрисдикцію МКС — це факт. Тому МКС може притягати до відповідальності за воєнні злочини, злочини проти людяності, злочини геноциду, вчинені на території України, починаючи з 21 листопада 2013 року. Увесь інструментарій у МКС вже є на основі нашого визнання юрисдикції і ратифікація в плані зобов'язань не сильно міняє справу.
Звичайно, ратифікуючи Римський статут держава набуває певних привілеїв — бути рівноцінною стороною на асамблеї держав-учасниць МКС, брати участь у виборі прокурора, суддів, впливати на порядок денний. Я думаю, що рано чи пізно ми ратифікуємо Римський статут, це станеться.
М.У.: Крім усіх переваг, які ви зазначили, ратифікація Римського статуту — це є зобов'язання України відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС. Цей крок не відбувається, тому що немає політичної волі зараз? Чи є якісь інші причини?
А.К.: Якби ви мене спитали особисто — я підтримую ратифікацію Римського статуту і це моя постійна позиція. Чому ситуація зараз така — я не є людиною, яка повинна це коментувати. Я вірю — ми ратифікуємо Римський статут. Але ви теж можливо помітили, що і сам МКС зараз не дуже апелює до цієї тези про ратифікацію, вочевидь розуміючи, що зараз ідуть активні бойові дії, є трохи інші пріоритети — це перший момент. І другий момент — у МКС є весь інструментарій, який йому необхідний для активної діяльності і є дуже ефективне співробітництво з боку України.
М.У.: Хочу задати, можливо, трохи філософське питання. Американський суддя Роберт Джексон сформулював основне завдання Нюрнберзького трибуналу так: «Ми повинні дати зрозуміти німцям, що справа, за яку їхні колишні лідери постають перед судом, полягає не в тому, що вони програли війну, а в тому, що вони її розпочали». Зараз в російському дискурсі, зокрема на пропагандистських шоу, ми чуємо тези про відповідальність, про Гаагу. Вони почали про це говорити і дискурс постає так: або перемога, або усі під суд. Як Україна збирається доносити до росіян, що справа не в тому, хто переміг, а в тому, що це першочергово було неправильно, і треба нести відповідальність?
А.К.: Злочин агресії — це причина всіх інших злочинів — він містить в собі те, що вирок Нюрнберзького процесу назвав accumulated evil of the whole. Тобто акумульоване зло всіх інших злочинів. Суд відбувався не тому, що програли, а тому що злочинно розпочали війну і злочинно поводили себе під час війни.
Наша робота — зробити так, щоб на юридичному фронті Росія мала те, що вона заслужила — відповідальність. Якщо вони бояться Гааги, значить наша робота зробити їм Гаагу. Якщо вони бояться лави підсудних — значить наша робота зробити їм лаву підсудних.
Наша ключова роль — зробити так, щоби всі були притягнуті до відповідальності. Кожен за своє. І тому важливо, щоби верхівка Російської Федерації була притягнута до відповідальності за вчинення злочину агресії. Щодо тверджень російських пропагандистів, в історії міжнародного кримінального судочинства є прецеденти притягнення до відповідальності за hate speech, за підбурювання до вчинення геноциду та інші речі. Кейс Юліуса Штрайхера і газети «Der Stürmer», кейс «Радіо тисячі пагорбів» — Radio Libre des Mille Collines у Руанді і решта. Я думаю, що насправді ця концепція повної відповідальності дуже важлива — щоб кожен відповів за той злочин, який він вчинив в рамках того механізму, який для цього створений. Наша робота — робити так, щоб на юридичному фронті Росія мала те, що вона заслужила — відповідальність, як для держави, так і конкретних індивідів. Якщо вони бояться Гааги, значить наша робота зробити їм Гаагу. Якщо вони бояться лави підсудних — значить наша робота зробити їм лаву підсудних.
М.У.: Ми багато говоримо про притягнення до відповідальності високопосадовців, тих, хто надає накази. За яким механізмом нестимуть відповідальність російські солдати, які вчиняють злочини на території України?
А.К.: Так — ми говоримо про злочин військової агресії, про відповідальність політичного і військового керівництва. Але це не означає, що ми забуваємо про все інше. Просто цього механізму притягнення до відповідальності за злочин агресії проти України не існує. Його потрібно створити і так багато наших зусиль направлені саме на це. Для відповідальності умовно рядового і офіцерського складу РФ є національні суди України, які можуть їх притягати до відповідальності, зокрема за вчинення воєнних злочинів. Наші суди можуть робити це in absentia, або коли вони на лаві підсудних. Ми це вже бачили під час повномасштабного вторгнення. Або це може робити МКС — за вчинення воєнних злочинів, злочинів проти людяності і злочину геноциду.
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