Росія має намір подати до суду на США через порушення її прав

Президент Росії також сказав, що Москва може знову зажадати скоротити персонал дипломатичної місії США





Президент Росії Володимир Путін заявив у вівторок, що Росія залишає за собою право вимагати подальшого скорочення американського дипломатичного персоналу в Москві у відповідь на «хамське» поводження Вашингтона з російською дипломатичною місією в США.



Коментуючи розпорядження американської влади про закриття дипломатичних будівель в деяких американських містах, Путін сказав, що доручить російському МЗС подати до суду на американську владу в зв'язку з порушеннями майнових прав Росії, які з його точки зору відбулися.



«Те, що американці скоротили кількість наших дипломатичних об’єктів - це їх право», - сказав Путін, виступаючи на прес-конференції в китайському місті Сямень, де він брав участь в саміті країн БРІКС.



«Інша справа, що робилося це в явно такий хамський спосіб. Це не свідчить позитивно про наших американських партнерів. Важко вести діалог з людьми, які плутають Австрію з Австралією. З цим нічого вже не зробиш, такий рівень, мабуть, політичної культури певної частини американського істеблішменту», - додав він.



«Що стосується будівель і споруд. Це дійсно безпрецедентна річ ... Це явне порушення майнових прав російської сторони. Тому для початку дам доручення МЗС звернутися до суду. Подивимося, як ефективно працює хвалена американська судова система», - заявив російський лідер.



В кінці грудня 2016 року адміністрація президента Барака Обами також запровадила санкції стосовно Росії, закривши дві російські дипломатичні дачі в штатах Нью-Йорк і Меріленд.



Минулого місяця адміністрація Дональда Трампа розпорядилася про закриття російського консульства в Сан-Франциско.

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