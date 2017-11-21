Провівши зустріч з Асадом, Путін планує розмовляти з Трампом

Путін заявив президенту сирії Асаду про важливість врегулювання ситуації в Сирії «під егідою ООН»

Президент Росії Володимир Путін заявив про намір провести у вівторок телефонну розмову з президентом Дональдом Трампом.

Як повідомляє CNN, про це він сказав після зустрічі з президентом Сирії Башаром Асадом, яка пройшла напередодні ввечері в Сочі. У планах російського президента також телефонні бесіди з лідерами Іраку, Єгипту, Саудівської Аравії та Йордану.



«На основі нашої сьогоднішньої зустрічі я проведу консультації з лідерами тих країн, про які вже згадав. Уже сьогодні заплановано розмову з еміром Катару, завтра (21 листопада) - з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом, потім - із лідерами країн регіону», - сказав Путін.



У ході зустрічі з Асадом, Путін заявив, що процес політичного врегулювання в Сирії «в кінцевому підсумку повинен здійснюватися під егідою» ООН.



Ця заява зближує позиції Росії і США.

Поки що невідомо, чи означає ця позиція Росії згортання так званого «астанинського процесу», в ході якого представники Сирії, Росії, сирійської опозиції, а також інших зацікавлених сторін вели переговори в столиці Казахстану з метою знайти політичне вирішення сирійського конфлікту.



Сполучені Штати зі свого боку підкреслювали важливість «женевського процесу», який з самого початку здійснювався під егідою ООН.



Як говориться в повідомленні, розміщеному на сайті Кремля, в ході переговорів в Сочі Путін зазначив, що «найголовніше питання, звичайно, це питання подальшого після розгрому терористів мирного політичного врегулювання, довгострокового врегулювання ситуації в Сирії».



«Дуже хотілося б почути Ваші оцінки сьогоднішнього стану справ і перспектив розвитку ситуації, в тому числі Ваше бачення політичного процесу, який, як нам представляється, безумовно, в кінцевому підсумку повинен здійснюватися під егідою Організації Об'єднаних Націй, - зазначив президент Росії. - І в ході самого процесу ми розраховуємо на активну участь ООН, і на завершальній стадії».



Путін вказав, що він високо оцінює «астанинський процес», але не зупинився на подробицях про його майбутнє.



«Завдяки ‘астанинському процесу’ нам вдалося створити зони деескалації, а це, в свою чергу, дозволило почати практично вперше справжній, глибокий діалог з опозицією», - вказав президент РФ.



Він повідомив, що обговорить перспективи політичного врегулювання в Сирії у вівторок в ході телефонної бесіди з президентом США Дональдом Трампом.



Зі свого боку, Асад заявив, що Дамаск зацікавлений в просуванні політичного процесу в країні.



«І ми вважаємо, що ситуація, яка склалася на місцях і в політичному плані, дозволяє нам розраховувати на прогрес в політичному процесі, - вказав сирійський лідер. «Ми розраховуємо на підтримку Росії в тому, щоб забезпечити невтручання зовнішніх гравців в політичний процес і щоб із зовнішнього боку виявлялася лише підтримка процесу, який будуть вести самі сирійці», - заявив Башар Асад.

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