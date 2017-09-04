Сирійські війська наближаються до центру нафто-газової промисловості Дейр аз-Зор

У понеділок Сирія заявила, що її військові сили, а також союзники оточують місто Дейр аз-Зор, намагаючсь покласти край трирічному контролю «Ісламською державою» багатого на нафту регіону неподалік кордону з Іраком.

Базована у Великобританії організація Syrian Observatory for Human Rights повідомила, що наступаючі сирійські сили знаходяться за несповна 10 кілометрів від оточенеої урядової бази, яка є важливим аванпостом. Державне телебачення повідомило, що сирійські війська були за три кілометри від зустрічі зі своїми товаришами по зброї.

Після повстання в Сирії у 2011 році повстанські угруповання і джихадисти зайняли місто Дейр аз-Зор і провінцію цієї самої назви з ісламськими бойовиками до 2014 року.

Однак сирійські сили змогли втримати в своїх руках частини міста і останнім часом, при підтримці російських літаків, завдали повітряних ударів опорним пунктам «Ісламської держави».

Дані про кількість мешканців у місті дуже відрізняються. За повідомленням організації Syrian Observatory for Human Rights, в ньому залишається ще приблизно 150 тисяч, тобто лиша половина населення міста, яке було до громадянської війни.

Дейр аз-Зор, якщо його звільнять сирійські війська, матиме велике значення для президента Башара аль-Асада, тому що це центр нафтової промисловості країни. Сирійські війська, які просуваються у східному напрямку, вже звільнили частину нафтових і газових родовщ країни.

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