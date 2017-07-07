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Зустріч Трампа й Путіна триватиме 35 хвилин – Білий дім

  • Голос Америки

Зустріч президентів США та Росії Дональда Трампа та Володимира Путіна за лаштунками саміту «Великої двадцятки» в Гамбурзі розпочнеться о 16:45 за київським часом і триватиме 35 хвилин.

Про це йдеться в поширеному офісом прес-секретаря Білого дому розкладі президента США.

Зустріч відбудеться після завершення робочої сесії саміту G20.

Згідно з розкладом, у такому ж форматі і з такою ж тривалістю на дві з половиною години раніше президент Дональд Трамп говоритиме зі своїм мексиканським колегою Енріке Пенья Ньєто.

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Чого Україні очікувати від історичної зустрічі Трампа з Путіним? Пояснюють експерти. Відео
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