Зустріч Трампа і Путіна: велика увага, але низькі очікування

На вулицях Москви росіяни висловлюють надію на те, що після кількох складних років відносини між країнами покращаться



Перша двостороння зустріч президента США Дональда Трампа і президента РФ Володимира Путіна відбудеться за лаштунками саміту «Великої двадцятки» в Гамбурзі. За повідомленням Кремля, головними питаннями на порядку денному будуть Україна, Сирія і проблема тероризму.



Президент Трамп сам прийме рішення про те, які питання буде обговорювати, заявив Білий дім, назвавши майбутню зустріч «звичайною двосторонньою зустріччю». Однак аналітики вважають, що в ході переговорів може бути порушена будь-яка тема.



«Можливо, він несподівано захоче поставити зустрічі інший напрямок, - говорить експерт Ради з міжнародних відносин Стівен Сестанович. - А нам потрібно бути готовими до цього. Це в деякій мірі його стиль».



У той же час, триваюче розслідування ймовірної змови членів передвиборчої команди Трампа з Росією не дає адміністрації президента приводу сподіватися на поліпшення відносин за підсумками зустрічі.



Все, що станеться на зустрічі Трампа і Путіна, буде розглядатися в цьому контексті, вважає аналітик Hudson Institute Ганна Тоберн: «Чи був Трамп занадто доброзичливий? Чи намагався він зайняти більш жорстку позицію щодо Росії, щоб заспокоїте своїх критиків в США? Вже дуже скоро ми отримаємо відповіді на ці запитання».



Малоймовірно, що сторони підуть на поступки



На зустрічі може бути підняте питання про конфіскованої адміністрацією Обами маєтки російської дипломатичної служби. Кремль погрожує заходами у разі їх неповернення. Обама дав вказівку конфіскувати власність російського посольства у відповідь на втручання Росії в торішні президентські вибори в США.



У той же час, не варто очікувати, що Трамп піде на великі поступки, вважає Тоберн:

«Думаю, піти на великі поступки буде дуже складно, особливо для президента Трампа. Наприклад, він не зможе запропонувати скасувати будь-які санкції, враховуючи стан внутрішніх справ країни».



Ще менше експерти очікують, що Трамп торкнеться питання російських хакерських атак, які, на думку розвідслужб США, ставили за мету допомогти йому виграти вибори.



«Америка очікує від Трампа жорсткої розмови з Путіним з приводу ймовірного втручання Росії в американські вибори. Однак я думаю, що Трамп буде ніяково себе почувати, обговорюючи цю тему, - заявив експерт Московського Центру Карнеґі Андрій Колесников. - Путін не буде піднімати цю тему. Таким чином, її просто не виставлять на порядок денний».



На вулицях Москви росіяни висловлюють надію на те, що після кількох складних років відносини між країнами покращаться.



«Хтось повинен усвідомити, що без співпраці не буде прогресу», - висловив думку москвич Костянтин.



Російсько-американські відносини різко погіршилися після того, як Кремль в 2014 році анексував український Крим і почав надавати військову підтримку проросійським сепаратистам в Східній Україні.



Кремль сподівався на кардинальні зміни після обрання Трампа, який під час своєї передвиборної кампанії неодноразово хвалив Путіна і висловлював бажання співпрацювати з Росією щодо Сирії.



«Токсична» Росія»



Однак у світлі існуючих припущень про російських хакерських атаках і змови передвиборної команди Трампа з Росією будь-яку співпрацю з Москвою буде піддано пильній увазі.



«Росія стала токсичною. У Вашингтоні не можна розповісти про те, що ви з'їли російські млинці, і при цьому не потрапити в список людей під наглядом ФБР, - сказав політичний оглядач незалежного телеканалу «Дощ» Костянтин фон Еггерт. - Певною мірою склалася парадоксальна ситуація, коли російське керівництво не може повноцінно спілкуватися з американським керівництвом, тому що будь-який крок представників США вивчається під мікроскопом демократичною опозицією, ЗМІ, і, будемо відверті, відомствами, які є важливою частиною американської бюрократії. Це саме та ситуація, коли потрібно бути обережним зі своїми бажаннями».



Деякі аналітики вважають, що будь-які кроки щодо встановлення співробітництва, швидше за все, будуть зведені до риторики.



«Сьогодні ми не бачимо ні конкретного порядку денного, ні конкретно поставлених обома лідерами цілей, - зазначає Колесніков. - Путін, схоже, очікує, що Трамп першим зробить крок назустріч, проте президент США не може впоратися з власними проблемами всередині країни. Він не знає, яким має бути його ставлення до Путіна. Немає мети, немає сили волі, немає прогресу».



За словами Тоберн, Трампу необхідно продемонструвати непохитну підтримку щодо України і сирійського конфлікту, так як Кремль намагається знайти слабкі місця. «Я порекомендувала б президенту йти на зустріч, маючи чітке уявлення про те, чого він хоче добитися в Сирії, де проходить «червона лінія», з якими діями США не будуть миритися», - сказала експерт, додавши, що рішення Трампа завдати удару по сирійській авіабазі в відповідь на застосування хімічної зброї, було серйозним сигналом.

Незважаючи на результат, двостороння зустріч це перемога для Кремля, - вважає Колесніков. Якщо вона провалиться, Росія покладе вину на США, а якщо буде успішною, Путін вважатиме це своєю заслугою.

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