Що відповість Путін на запрошення Трампа "стати на бік Заходу"?

Президент Трамп запропонував президентові Путіну, щоб Росія “приєдналася до громади відповідальних держав у нашій боротьбі проти спільних ворогів і задля захисту самої нашої цивілізації”.

Заклик пролунав напередодні давно очікуваної першої зустрічі двох президентів у Гамбурзі з нагоди саміту “Великої двадцятки”.

Перша реакція з Москви та попередній досвід свідчать, що Путін, навіть якщо на словах і не відкине запрошення, то не поспішить відмовитися від основних завдань своєї зовнішньої політики.

Володимир Путін давно проголошував, що Росія є самодостатнім цивілізаційним центром, який не поділяє усіх засадничих принципів Заходу.

Стратегія (Путіна) полягає в ослабленні і, зрештою, демонтажі очолюваних США домовленостей, досягнених після «холодної війни» та їх заміні на міжнародну систему, в основі якої верховенство наддержав та регіональні гегемонії.

Москва упродовж останнього десятиліття однозначно дала зрозуміти, що хоче утвердити право на власні зони впливу, особливо на сусідів, які тривалий час були російськими колоніальними володіннями.

Основою для можливого порозуміння Дональда Трампа з Володимиром Путіним може бути те, що новий американський президент завжди наголошував, що він не є традиційним політиком. Він не надто часто говорить про свободи, права людини чи ліберальність.

Москва вже заявила, що готова бути союзницею у “боротьбі з тероризмом”. Росія також вважає себе захисницею “сімейних цінностей”.

Під час державного візиту до Польщі Дональд Трамп вперше в офіційному виступі скритикував Москву за агресію щодо України, хоча вирішив вдатися до пом’якшеного формулювання про “дестабілізаційні дії в Україні” і одразу помістив українську проблему в неокреслений контекст "інших місць", не згадавши анексію Криму та втручання на Донбасі.

Сказавши про загрозу для Заходу від “пропаганди, фінансових злочинів та кібернападів”, Трамп не назвав Росію, а згодом на прес-конференції вчергове поставив під сумнів російське втручання в американську виборчу кампанію 2016 року.

“Я вважаю це була Росія, але я думаю це можливо були й інші люди, або країни, і я не бачу нічого неправильного в цій заяві. Ніхто насправді не знає. Ніхто не знає точно”, - наполягав президент Дональд Трамп, попри фактично одностайні заяви американських розвіждувальних служб, які вказують на причетність Росії.

У зібраннях “Двадцятки” (G20) беруть участь керівники Євросоюзу та 19 держав: Аргентини, Австралії, Бразилії, Великої Британії, Канади, Китаю, Франції, Німеччини, Індії, Індонезії, Італії, Мексики, Росії, Саудівської Аравії, США, Південної Африки, Південної Кореї, Туреччини, Японії.

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