Путін не прибуде до Нью-Йорка на сесію Генеральної Асамблеї ООН

Президент Володимир Путін не візьме участі в сесії Генеральної Асамблеї ООН цього року в Нью-Йорку. Про це повідомили російські інформаційні агентства, посилаючись на слова його прес-секретаря.

Президент США Дональд Трамп, який часто критикує Організацію Об’єднаних Націй, намагатиметься заручитись глобальною підтримкою для реформування цієї міжнародної організації, коли буде господарем однієї з подій у штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку 18 вересня, за день до звернення на форумі організації, до якої належать 193 країни.

Поки що невідомо, чи раніше Путін планував взяти участь у цій події.

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