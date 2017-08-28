Комісія ООН закликає Росію боротися з расизмом, зокрема у спорті

Комісія ООН з прав людини закликала Росію посилити судове переслідування учасників расистських атак з боку ультранаціоналістів, неонацистів і політиків, які у своїх промовах закликають до ненависті.

Російські органи влади мусять посилити заходи для боротьби з расистською поведінкою, зокрема у спорті, на футбольних матчах, і запевнити, що спортивні організації розслідуватимуть расисиські прояви, ксенофобію і нетерпимість, заявив Комітет ООН проти расової дискримінації.

Посилаючись на запланований на 2018 рік Чемпіонат світу з футболу, комісія висловила занепокоєння з приводу расистських проявів серед футбольних фанів, зокрема проти представників етнічних меншин і осіб африканського походження.

Дві футбольні команди «Спартак» і «Динамо» були покарані на суму чверть мільйона рублів кожна з приводу расистської поведінки кожна.

Голова федерального агентства з етнічних питань Ігор Баринов заявив комісії, що Москва вдається до заходів проти пропаганди расистських ідей.

Він сказав, що Росія постійно бореться проти глорифікації нацистських ідей. У 2014 році така поведінка стала злочином. Торік офіційні особи вказали на 1 450 злочинів, пов’язаних з екстремізмом, з цього числа 993 справи подано на розгляд суду і 934 особи було визнано винними.

Комісія ООН заявила, що останніми роками кількість расистських атак у Росії зменшилась, однак особливе занепокоєння викликають атаки проти мігрантів, представників національних меншин, зокрема циган і африканців.

Якщо йдеться про Крим, який Росія окупувала і анексувала від України у 2014 році, комісія висловила занепокоєння з приводу ситуації представницьких органів кримських татар, таких як заборонений Меджліс, закриття кількох засобів масової інформації і «звинувачень про зникнення людей, кримінальне й адміністративне переслідування, масові рейди і допити».

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