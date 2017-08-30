Рада Безпеки ООН вимагає від КНДР зупинити ракетну програму

У заяві, ухваленій на екстреному засіданні, члени Ради Безпеки ООН закликали Пхеньян вжити негайних заходів для зниження напруженості





Рада Безпеки ООН засудила як «обурливий» запуск балістичної ракети, що пролетіла над Японією, і зажадала від Пхеньяна зупинити свою ракетну програму.



Однак при цьому члени Ради не стали вдаватися до погроз ввести нові санкції проти ізольованого режиму.



Північна Корея заявила, що запуск балістичної ракети середнього радіусу дії був відповіддю на спільні військові навчання США і Південної Кореї та першим кроком у військових діях для «стримування» американської території Гуам.



Північнокорейський лідер Кім Чен Ин віддав розпорядження про перший ракетний запуск зі столиці Пхеньяна, заявивши, що необхідно провести нові навчання, метою яких буде Тихий океан, повідомило в середу північнокорейське інформаційне агентство.



«Ці навчання щодо запуску балістичної ракети, що нагадують справжній бій, є першим кроком у військовій операції Корейської народної армії на Тихому океані і значущою прелюдією до стримування Гуаму» - заявив Кім Чен Ин.



У заяві Ради Безпеки ООН йдеться про «життєво важливу необхідність» прийняття КНДР негайних і конкретних кроків щодо зниження напруженості.



Рада Безпеки закликала всі країни світу дотримуватися режиму санкцій ООН проти Пхеньяна.



Однак заява, підготовлена США і прийнята на основі консенсусу, не містить погроз нових санкцій проти Північної Кореї.



Дипломати стверджують, що Китай і Росія, які володіють правом вето, зазвичай, готові йти на посилення санкцій тільки у випадку запуску ракети великої дальності або ядерного випробування.



Посли Китаю і Росії в ООН виступили проти будь-яких односторонніх санкцій проти Північної Кореї і повторили заклики відмовитися від розміщення в Південній Кореї американської системи ПРО.



«Я сподіваюся, що ми зможемо ухвалити сильну резолюцію після цієї заяви», - заявив журналістам після засідання Ради посол Японії в ООН.

Виступаючи на екстреному засіданні Ради Безпеки ООН, постійний представник США при ООН Ніккі Гейлі заявила, що Пхеньян порушив всі резолюції Ради Безпеки, і світ об'єднався в неприйнятті його дій.



«Північнокорейському режиму пора усвідомити небезпеку, яку вони створили для себе, - сказала Гейлі. - США не дозволять продовження такого беззаконня, і решта світу буде разом з нами».

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