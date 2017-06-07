Джеймс Комі, колишній директор ФБР, якого Трамп звільнив з посади минулого місяця, має свідчити в Сенаті на цьому тижні вперше з часу відставки.

Відставка Комі відбулась неочікувано різко, на тлі чуток в ЗМІ стосовно можливої змови команди президента Трампа з Росією. Білий дім декілька разів змінював своє обґрунтування звільнення Комі. Спочатку посадовці говорили, що Трамп діяв за рекомендацією заступника міністра юстиції Рода Розенстайна, який критикував те, як Комі провадив розслідування діяльності Клінтон. Потім вони сказали, що службовці ФБР втратили довіру до Комі, але згодом в інтерв'ю NBC Трамп зазначив, що він розмірковував над звільненням Комі до зустрічі з Розенстайном і що у нього на думці була «вся ця справа з Росією», коли він приймав рішення про відставку.

Знідно з американськими ЗМІ, ось на які основні запитання Комі відповідатиме у Сенаті:

Чи Трамп тиснув на Комі з питання розслідуваннях зв’язків його команди з Росією ?

? Чи знайшов Комі докази про координацію дій передвиборчої кампанії Трампа з Росією?

Чи вимагав Трамп лояльності Комі, як раніше повідомляли ЗМІ?

​За повідомленнями преси, з посиланням на людей близьких до Комі, він детально записував всі свої зустрічі з Трампом, включаючи зустріч 27 лютого, коли президент Трамп міг звернутись до Комі з проханням зупинити розслідування діяльності колишнього радника з національної безпеки США Майкла Флінна через його зв’язки з Росією. Якщо так, то постає наступне питання про перешкоджання правосуддю, що тягне за собою окремі правові наслідки.

Хто з сенаторів займе позицію прихильну до Білого Дому?

В Конгресі наразі більш звично почути критику адміністрації Трампа, аніж прихильні коментарі, пишуть американські ЗМІ. Незважаючи на це, Республіканський національний комітет видав перелік питань, закликаючи сенаторів до критичного погляду на свідчення Комі – «Директор ФБР Комі має відповісти на просте питання про свої розмови з Трампом: якщо він був такий занепокоєний, чому він не вжив заходів, або не повідомив Конгрес?»

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Комі можуть також задати питання про його роль в президентській кампанії 2016 року, наприклад, чи знав він, що частина інформації яку він оголосив стосовно розслідування проти на той час кандидата від Демократичної партії Гілларі Клітон була неправдивою.

У Вашингтоні очікують на слухання Комі не тільки політики, але і пересічні громадяни. Один з Вашингтонських барів пообіцяв частувати всіх під час слухань Комі, але тільки якщо Трамп напише твіт про Комі, пише The Hill

​Дивіться трансляцію слухань на нашому сайті chas-time наживо з українським перекладом в четвер о 17:00 з Київським часом

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