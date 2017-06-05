Саудівська Аравія, Єгипет, ОАЕ і Бахрейн розірвали дипломатичні зв’язки з Катаром

У понеділок Саудівська Аравія, Бахрейн, Об’єднані Арабські Емірати і Єгипет повідомили, що розривають дипломатичні відносини з Катаром, звинувачуючи його у підтримці тероризму. Згадані країни вдалися до цих кроків окремо, кажучи, що вони виведуть своїх дипломатів з Катару і розірвуть повітряний і морський зв’язок з країною.

Повітряні лінії в регіоні, включно із Saudia, Emirates і Etihad заявили, що вони припинять повітряний зв’язок з Катаром, тоді як компанія Qatar Airways заявила про припинення польотів до Саудівської Аравії.

Пізніше і Ємен повідомив про припинення дипломатичних відносин з Катаром.

Саудівська Аравія, яка очолює коаліцію сил країн, що підтримують єменський уряд, також заявила, що катарські війська вийдуть зі складу коаліційних сил.

Саудівське інформаційне агентство SPA заявило, що Катар «постійно надає підтримку численним терористичним і сектантським угрупованням, метою яких є порушити стабільність у регіоні, включно з Мусульманським братством, ІДІЛ та аль-Кайдою, і сприяє гаслам та планам тих угруповань через їх ЗМІ».

Міністерство закордонних справ Катару заявило, що ці заходи «невиправдані і основані на безпідставних і непідтверджених звинуваченнях».

Державний секретар США Рекс Тіллерсон заявив, що він не сподівається, що дії згаданих країн матимуть вплив на боротьбу з тероризмом у регіоні чи в глобальному масштабі. Він закликав усі сторони сісти за стіл переговорів і обміркувати суперечки, і додав, що, на думку Сполучених Штатів, важливе, щоб Рада співробітництва арабських держав Перської затоки зберігала єдність.

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