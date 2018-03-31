Черговий проект Ілона Маска: зробити Інтернет у світі швидшим

Ілон Маск планує зробити Інтернет швидшим, доступнішим і збільшити його покриття.

Федеральна комісія з комунікацій США затвердила проект компанії SpaceX із використання низки супутників, щоб надати мережеве покриття для віддалених американських штатів та деяких країн світу, де Інтернет-зв'язок не розвинутий достатньо.

В документі йдеться, що SpaceX у своєму проекті Iridium Next запропонував використати систему із 4 425 супутників на низькій орбіті Землі, і Комісія надала їм право використовувати спеціальні частоти "для запровадження глобального Інтернет-зв'язку".

Таке рішення влада ухвалила у четвер, а вже у п'ятницю SpaceX розпочали роботу й запустили 10 призначених для цього комунікаційних супутників.

Цей проект майже удвічі збільшить кількість супутників на навколоземній орбіті. Зараз навколо Землі ширяють 4 635 державних і комерційних сателітів, і з 2018 року ця кількість зросла на 8,91%.

743 з них забезпечують комунікації, 596 стежать за станом Землі, 193 покликані розвивати чи демонструвати розвиток технологій, 108 відповідають за навігацію та геолокацію, 66 працюють на потреби дослідників космосу, 24 - геологів, 9 призначені спостерігати за явищами у космосі.

Проект SpaceX стане наймасштабнішим за використанням комерційних супутників. У перспективі компанія планує охопити Інтернетом найвіддаленіші куточки планети. Проект назвали Starlink, у перекладі "космічний зв'язок", він передбачає виведення на орбіту 12 тисяч сателітів.

Інші компанії-конкуренти мають схожі плани. Зокрема, OneWeb працює над розширенням Інтернет-сервісу на американському ринку.

Розширення швидкісного Інтернет-покриття у віддалених частинах США - один із пріоритетів адміністрації Дональда Трампа із вдосконалення американської інфраструктури.

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