Ракетні двигуни не могли потрапити в Північну Корею з території України – українські експерти

Українські експерти одностайні – ракетні двигуни не могли потрапити в Північну Корею з території України. Як каже, директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський, ця техніка в Україні не виробляється з радянських часів.

«Він (завод “Південмаш”) з моменту розпаду Радянського Союзу не займається виробництвом таких двигунів. У них насправді була така тема. І в Росії залишилися зразки, які були зроблені ще в радянські часи. Але виробництво цих двигунів (в Україні) було зупинено», каже Сунгуровський.

З моменту розпаду Радянського Союзу «Південмаш» не займається виробництвом таких двигунів

Експерти наголошують, що у статті американського видання The New York Times, що містить звинувачення на адресу України, немає жодних доказів.

«Відсутні факти, які вказують, що до передачі цих двигунів причетна Україна. Якщо відбувається така оборудка, є якісь сліди фінансових переказів, сліди передачі самих двигунів, їх транспортування. Повинні бути якісь свідки. Цього немає», - заявив експерт Центру дослідження армії, конверсії і роззброєння Ігор Федик.

Микола Сунгуровський твердить, що такого не може бути.

«Це не голка. Це достатньо складна і габаритна апаратура. Поставити яку, обійшовши експортні процедури, просто неможливо. А що можливо, так це поставка в Корею тих двигунів, які залишилися після розбирання ракет в Росії. Ось це насправді було б можливо. Тобто ті двигуни, які залишилися після демонтажу ракет, що підлягали знищенню, могли залишитися на зберіганні в Росії. Ось їх і могли поставити».

Це не в наших інтересах псувати стосунки із державними органами США

Тим більше, каже в.о. голови Державного космічного агентства України Юрій Радченко, саме Росія зацікавлена в тому, щоб зараз посварити Україну із Заходом.

«Америка є нашим стратегічним партнером, серйозним стратегічним партнером в космічних програмах. Ми беремо участь в проекті “Антарес”, ми беремо участь в проекті з “Боїнгом”, ми беремо участь в “Морському старті”, який відроджується. І це не в наших інтересах псувати стосунки із державними органами США».

Ігор Федик вказує на те, що сьогодні обговорюється можливість передачі Україні летального озброєння. Ця історія (з корейськими двигунами) може мати негативний вплив на цей процес, - заявив він.

МЗС України треба було б запропонувати світовому співтовариству, насамперед США, провести розслідування як у нас в Україні, так і в усьому світі

Керівник Інституту стратегічних досліджень Володимир Горбулін пропонує українському керівництву ініціювати міжнародне розслідування: щоб остаточно розвіяти сумніви причетності України до незаконних оборудок.

«Мені здається, що в цій ситуації МЗС України треба було б запропонувати світовому співтовариству, насамперед США, провести розслідування як у нас в Україні, так і в усьому світі: яким чином Північна Корея змогла розвинути свою ракетно-космічну програму. Чи є тут якесь китайське коріння, чи є тут російське коріння. Адже ці дві країни підтримують тісні стосунки з КНДР. Які стосунки Північної Кореї і Ірану, який також вельми успішно розвиває свою ракетну програму. Пропозиція від України провести таке розслідування має припинити постійні нападки на нашу країну, як на країну, яка начебто постійно торгує чимось забороненим міжнародними угодами і договорами».

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