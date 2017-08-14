«Південмаш» спростовує інформацію про зв’язки з ракетною програмою Пхеньяна

У підприємстві заявили, що факти, поданні у виданні The New York Times, не відповідають дійсності

Українське державне підприємство «Південний машинобудівний завод», яке працює у Дніпрі, заперечує інформацію, оприлюднену американським виданням The New York Times, про те, що успіх запусків ракет Північною Кореєю став можливим через закупівлі на чорному ринку двигунів, ймовірно, з українського заводу.

«Факти, викладені в публікації, не відповідають дійсності. Зокрема, «Південмаш» не тільки не є основним виробником ракет для Росії, але і взагалі не постачає до Росії ані ракети, ані їх деталі і складальні одиниці, у тому числі ракетні двигуни. Припущення авторів публікації та процитованого ними «експерта» щодо можливого зв’язку України з прогресом КНДР у розвитку ракетних технологій не мають стосунку до реальності», – мовиться в заяві заводу від 14 серпня.

«Південмаш» ніколи раніше не мав та не має зараз ніякого зв'язку з північнокорейськими ракетними програмами космічного чи оборонного характеру. Ракети та ракетні комплекси військового призначення за часів незалежності «Південмашем» не випускалися і не випускаються. Єдиний серійний двигун, що постачається в останні роки на експорт (РД-843 в Італію для європейської ракети-носія «Вега»), призначений для запуску і роботи в умовах відкритого космосу і за своїми характеристиками (у тому числі за силою тяги) не придатний для використання в балістичних ракетах військового призначення», – ідеться в повідомленні прес-служби команії.

У «Південмаші» заявляють, що як державне підприємство повністю дотримуються вимог Режиму контролю за ракетними технологіями.

«Південмаш» висловлює щирий жаль з приводу опублікованої у The New York Times статті провокаційного характеру, ґрунтованій на некомпетентній «експертній» думці. Засмучує також позиція низки українських ЗМІ, які допустили розповсюдження фантазій, що дискредитують «Південмаш» і Україну, навіть не намагаючись отримати інформацію безпосередньо на підприємстві», – йдеться в повідомленні.

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