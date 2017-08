«Південмаш» пов'язують з ракетними випробуваннями в Північній Кореї - українська сторона заперечує (доповнено)

Успіх Північної Кореї у випробовуваннях міжконтинентальної балістичної ракети, яка, за повідомленнями, може досягти континентальної території Сполучених Штатів, став можливим, ймовірно, завдяки купівлі потужних ракетних двигунів на чорному ринку, можливо у «Південмаша», повідомляє The New York Times з посиланням на експертний аналіз під авторством аналітика International Institute for Strategic Studies Майкла Еллемана.

У відповідь на закид, Секретар РНБО України Олександр Турчинов заявив: «Ця інформація не має під собою жодних підстав, є провокативною за змістом, та, скоріш за все, спровокована російськими спецслужбами для прикриття власних злочинів»

Можливо, це розгадка того, яким чином КНДР так різко досягла успіху після низки невдач запусків ракет, деякі з яких могли бути спричинені зусиллями американців з саботажу в мережі поставок та кібернападами на запуски. Після невдач, Північна Корея змінила інженерні проекти та постачальників, повідомляє NYT.

Аналітики дослідили фотографії лідера Північної Кореї під час інспекцій нових ракетних двигунів і дійшли висновку, що вони зроблені за зразком двигунів, які використовувались для ракет Радянського Союзу. Минулого тижня, Бюлетень атомних наук опублікував детальний аналіз нового двигуна, і також дійшов висновку, що його було зроблено на основі RD-250.

Непокоїть не тільки зростання загроз з боку Північної Кореї, але і загрози розповсюдження ракетної зброї, адже українське підприємство продовжує переживати фінансові складнощі. Зараз воно випускає тролейбуси та трактори і займається пошуком нових контрактів, щоб поновити минулу славу​

Тільки деякі підприємства колишнього Радянського Союзу могли випускати такі двигуни, і аналітики зосередились на роботі «Південмашу» в Дніпрі, Україна, зазначає видання, адже Південшмаш за часів «холодної війни» виробляв найсмертоносніші ракети радянського арсеналу - SS-18.

«Ймовірно, двигуни надійшли з України – можливо незаконно, - повідомив пан Еллеман, - великим питанням є те, скільки у них ракет і чи продовжують українці їм допомагати. Я дуже стривожений».

Шість років тому, Північна Корея вже намагалась вкрасти ракетні секрети з українського підприємства, але тоді двох громадян Північної Кореї піймали, згідно із звітом ООН. Можливо, Пхеньян повторив спроби після революції в Україні, - припускають аналітики.

Еллеман не виключив можливості, що російське ракетне підприємство «Енергомаш» з потужними зв’язками з українським підприємством могло зіграти роль в передачі технології до Північної Кореї

Після 2014 року, для Південмаша настали складні часи після того, як росіяни відмінили програму ядерного переоснащення, а також через скорочення бюджетної підтримки. Підприємство накопичило значні борги, пише видання.

«Підвенмашу» вже випадало спростовувати чутки про можливе несанкціоноване співробітництво.

Так, відповідаючи на закиди про співпрацю з Китаєм в сфері ракетно-космічних технологій, підприємство в липні 2017 року зазначило: «Усвідомлюючи свою відповідальність, «Південмаш» не брав, не бере і не має наміру брати участі в будь-якому співробітництві, яке передбачає передачу потенційно небезпечних технологій за межі України. Прийнятною альтернативою «Південмаш» вважає виробництво ракетно-космічної техніки на території України з подальшим її використанням в проектах і програмах із заздалегідь визначеними мирними цілями».

Також не відомо, як саме технологія російських двигунів RD-250 опинилась в Північній Кореї. Еллеман не виключив можливості, що російське ракетне підприємство «Енергомаш» з потужними зв’язками з українським підприємством могло зіграти роль в передачі технології до Північної Кореї. Також, двигуни могли зберігатись на складах в Росії.

