КНДР запустила нові ракети

Північна Корея здійснила нові пуски кількох ракет – як уважають, найімовірніше, балістичних малої дальності.

Ракети були запущені зі східного узбережжя країни в Японське море.

Об’єднане управління начальників штабів Збройних сил Південної Кореї повідомило, що ракети пролетіли в бік моря близько 250 кілометрів.

Тихоокеанське командування США заявило, що спостерегло пуски трьох балістичних ракет малої дальності, причому одна з них вибухнула відразу після старту, ще дві зазнали невдачі в польоті.

За словами військових США, ракети не були націлені на американський острів Гуам у Тихому океані, що його недавно погрожував обстріляти Пхеньян.

У Японії заявили, що ракети, як виглядає, не загрожували безпеці країни.

Серед іншого, існують припущення, що випробовувати могли не балістичні ракети, а особливо потужну реактивну систему залпового вогню.

Пуски відбулися під час щорічних регулярних спільних навчань військ Південної Кореї і США на півдні Корейського півострова, які Пхеньян засуджує як «репетицію вторгнення» на територію Північної Кореї.

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