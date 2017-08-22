США ввели санкції щодо Китаю і Росії за підтримку північнокорейського режиму

У рамках ширших заходів з метою ізоляції Північної Кореї, Міністерство фінансів США у вівторок запровадило санкції проти російських та китайських осіб і компаній за ведення ділових справ з КНДР, які сприяли її ракетним та ядерним програмам.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства фінансів США.

Санкції, яким підлягають 10 компаній і 6 осіб, мають на меті підірвати економічні зв’язки, які уможливили Пхеньяну продовжувати фінансування своїх програм – незважаючи на жорсткі санкції ООН, які забороняють таку діяльність.

Китай, зокрема, вважається грубим порушником. Хоча Пекін намагався обмежити трансакції, і підтримував посилення низки санкцій ООН, чимало китайських компаній продовжують ділові зв’язки з північнокорейським режимом, постачанням технологій та техніки для виготовлення ракет.

Оголошені у вівторок санкції переважно стосуються китайських компаній, які мали справи з КНДР щодо закупівлі і продажу вугілля, нафти, свинцю та залізної руди, або надання банківських послуг, які уможливили трансакції.

Санкції також ударили по двох компаніях, які організовували працівників для спорудження статуй закордоном. Така робоча сила є джерелом доходів для північнокорейського уряду, і Міністерство фінансів твердить, що частина прибутків працівників допомогла у фінансуванні випробування балістичних ракет.

«Мінфін продовжуватиме тиск на КНДР, скеровуючи свої заходи проти тих, хто підтримує ядерні та ракетні програми, ізолюючи їх від американської фінансові системи», - заявив міністр фінансів США Стівен Мнучин.

«Це зовсім неприйнятно, щоб окремі особи та компанії в Китаї, Росії та інших країнах допомагали Північній Кореї отримувати прибутки, які відтак використовуються для виготовлення зброї масового ураження та дестабілізації регіону», - заявив він.

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