США і Південна Корея почали щорічні військові навчання

Пентагон спростував припущення, що скорочення числа учасників навчань пов'язані з недавніми кроками КНДР щодо зниження напруженості в регіоні





США і Південна Корея в понеділок почали десятиденні масштабні спільні військові навчання, але цього року в них задіяно менше військовослужбовців і одиниць техніки, ніж в минулому.



Військові лідери підкреслюють, що ці оборонні навчання необхідні для підтримки боєздатності, але існують побоювання, що демонстрація сили може знову посилити напруженість в регіоні після того, як США і Північна Корея недавно опинилися на грані конфлікту в зв'язку з можливим запуском північнокорейської ракети в напрямку острова Гуам.



військові ігри



Щорічні навчання «Ульчі - Страж свободи» є масштабною військовою операцією з планування та координації відповідної реакції на змодельовані комп'ютером сценарії атаки Північної Кореї. В цьому році в навчаннях візьмуть участь близько 17 500 американських військових, що істотно менше 25 000 в минулому році. Південна Корея направить для участі в маневрах 50 тисяч військових.



Щорічні військові ігри, які проводяться на додаток до спільних сухопутних, військово-повітряних і військово-морських весняних навчань, необхідні для підготовки нових військових, які прибувають.



«Ми ведемо мову про війну. Це не підготовка до параду, тут потрібно постійно вдосконалюватися», - каже військовий експерт Ґрант Ньюшем з Японського форуму стратегічних досліджень.



деескалація



Але в цьому році навчання проводяться відразу після деескалації напруженості, викликаної рішенням північнокорейського лідера Кім Чен Ина відкласти плани запуску балістичної ракети середнього радіусу дії в напрямку американської території Гуам.



Цей крок Пхеньяна дозволив уникнути можливого конфлікту, враховуючи попередження президента США Дональда Трампа, що американські військові знаходяться «в повній готовності» і дадуть відповідь на будь-яку атаку «вогнем і люттю».



Деякі політологи припускають, що Вашингтон відреагував на виявлену Пхеньяном стриманість, скоротивши масштаб навчань в цього року, зменшивши кількість залучених до них військовослужбовців і відмовившись від використання ядерних бомбардувальників, а також інших стратегічних засобів.



«Надіслати примирливий жест на адресу Північної Кореї можна, наприклад, показавши, що ми не будемо залучати такі кошти стратегічного призначення, як бомбардувальники B-1, винищувачі F-35 або атомні підводні човни», - каже політолог Чхве Кан з Асанського інституту в Сеулі.



«масло у вогонь»



Однак у неділю міністр оборони США Джим Маттіс заявив, що скорочення учасників і техніки на навчаннях цього року ніяк не пов'язане з діями Північної Кореї.



«Ці маневри, спрямовані на захист Кореї. Це спільні навчання, і все це було заздалегідь опрацьовано офіцерами-союзниками», - сказав глава Пентагону.



Північна Корея заявила в неділю, що навчання «підливають масла у вогонь», збільшуючи ймовірність продовження ракетних і ядерних випробувань в майбутньому.



Північна Корея довгий час протестує проти спільних американсько-південнокорейських навчань, які Пхеньян називає «репетицією вторгнення». Торішні навчання включали планування військових ударів для ліквідації керівництва в Пхеньяні.



«Минулого року вимовлялося слово «обезголовлення», оскільки Північна Корея погрожувала нам ядерними випробуваннями і ракетами, і ми сприймали ці загрози дуже серйозно», - каже Чхве Кан.



Президент Південної Кореї Мун Чже Ін заявив в понеділок, що спільні навчання носять оборонний характер і не мають на меті посилення напруженості на півострові. Він також застеріг Північну Корею від «перебільшення наших зусиль з підтримання миру» і використання їх як привід для провокацій.



Китай і Росія також закликали до одночасного припинення спільних військових навчань і ракетних та ядерних випробувань в КНДР.

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