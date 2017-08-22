КНДР погрожує «безжалісною відплатою» у відповідь на військові навчання в Південній Кореї

Північна Корея погрозила безжалісною відплатою у відповідь на американсько-південнокорейські військові навчання.

За повідомленням інформаційного агентства АР, у заяві північнокорейських збройних сил погрожено «безжалісною відплатою і нещадним покаранням».

«Ніхто не може гарантувани, що ці величезні сили, нарощені в Південній Кореї, не розпочнуть тепер конкретних воєнних заходів, коли військове напруження досягло найвищого ступня на Корейському півострові», сказано у заяві, згідно з повідомленням АР.

«Щобільше, високопоставлені керівники сил американського імперіалістичного агресора прибули до Південної Кореї, щоб мати там дружні розмови. Такі наради збільшують серйозність ситуації».

Навчання Ulchi Freedom Guardian, які розпочалися в понеділок, мають на меті підготувати Південну Корею на випадок атаки північного сусіда.

В цьогорічних навчаннях бере участь приблизно 17 500 американських військовослужбовців, у цьому числі 3 000, які не розгорнуті на на півострові. Це комп’ютерно симульовані оборонні навчання для збільшення готовності, захисту регіону і втримання стабільності на Корейському півострові», сказано в заяві Пентагону минулого тижня.

Напруження між США і КНДР збільшилося минулими тижнями після повідомлення, що Північна Корея виготовила компактну ядерну боєголовку, якою можна озброїти балістичну ракету.

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