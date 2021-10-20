Аналітики RAND: західні санкції призводять до зближення Москви та Пекіна

Західні санкції зближують Росію і Китай, і їх сукупна військова потужність «наближатиметься, але не перевищить» міць США до кінця 2022 року. Такого висновку дійшли аналітики корпорації RAND, яка відома безпековими дослідженнями.

Автори доповіді характеризують стосунки, що зміцнюються, між Пекіном і Москвою, як прагматичні і засновані на «зрівноважуванні жорсткої і м'якої сили США».

Обидві країни поділяють думку про США як про стратегічного конкурента, а часом і як про прямого противника, йдеться в доповіді каліфорнійського аналітичного центру.

Експерти RAND вважають, що США будуть залишатися на крок попереду.

Доповідь оцінює поточну військову міць США в 0.6, при тому що в 1997 році цей показник дорівнював 0.7. А от сукупний показник Китаю і Росії становить 0.41, що значно менше, ніж у США.

У доповіді наголошується, що з 2016 року Китай ввів в експлуатацію другий авіаносець, 23 нових ракетних есмінця, 29 нових фрегатів, від 60 до 70 нових стелс-винищувачів п'ятого покоління J-20 і 229 нових шахт для міжконтинентальних балістичних ракет. З іншого боку, показники російських озброєнь залишилися на колишньому рівні або навіть знизилися, вказала RAND.

У період з 2012 по 2017 рік Китай і Росія зміцнили свої відносини, багато в чому завдяки «західним санкціям», говориться в доповіді.

Китаю було надано доступ до «висококласних» російських систем озброєнь, таких як літаки Су-27 і Су-30 і ракетні есмінці. Пекін також отримує технічну допомогу, включаючи роботу російських вчених на китайських оборонних заводах.

Автори очікують, що ця співпраця продовжиться.

На їхню думку, послабити відносини між двома головними світовими конкурентами США можна було б, наприклад, через ослаблення західних санкцій проти двох країн. У цьому випадку «Росія, можливо, буде прагнути до зміцнення відносин з Європою і США», що може призвести до «ослаблення або занепаду» російсько-китайських відносин, йдеться в доповіді.

Однак такі зміни західної політики визнано малоймовірними.

Нинішній стан взаємин між Московю та Пекіном оцінють по-різному. Так відомий безпековий експерт Марк Галеотті на сторінках британського видання The Spectator пише про відсутність "Осі Росія-Китай", і відзначає, що тиск на Росію може підштовхнути її до глибшої взаємодії із Китаєм. Нині, на думку експерта, така взаємодія обмежена і значною мірою пояснюється зацікавленістю Китаю в енергетичних ресурсах, які Москва продає.

"Найбільш імовірно вісь Росія-Китай може виникнути через жорсткі заходи Заходу, які підштовхнуть Кремль до того, щоб бачити у Пекіні менше зло, або, більш імовірно, створять технологічні та ринкові умови, які поєднають дві країни все сильінше. За таких умов, колосальна сила тяжіння економіки Китаю перетворить Росію на її сателіта", - пише експерт.

Раніше "Голос Америки" повідомляв про спільні військові навчання Росії та Китаю.

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки", The Spectator.

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