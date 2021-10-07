Західні оглядачі коментують відставку Разумкова

Відставка Дмитра Разумкова є ознакою того, що президент України Володимир Зеленський консолідує владу та позбавляється від можливих конкурентів. Про це, коментуючи відставку Разумкова, заявила у соціальній мережі Twitter експертка аналітичного центру "Атлантична Рада" Мелінда Гарінг.

За її словами, Разумков намагався слідувати процедурним правилам у Раді, а його відсткавка шкодить іміджу України.

Як повідомляє "Радіо Свобода", Верховна Рада 7 жовтня ухвалила рішення про відставку Дмитра Разумкова з посади голови парламенту. За це рішення проголосували 284 народні депутати, переважно з владної фракції «Слуга народу» (215 голосів «за»).

Також відставку спікера підтримали фракції «Батьківщина» (20 голосів), групи «За майбутнє» (19), «Довіра» (18), частина фракції «Голос» (6) та шестеро позафракційних депутатів.

"Усунення Разумкова означає відхід останньої впливової особи, яка не піддакувала і іноді ставила під сумнів президентський курс - наприклад, закон про деолігархізацію, або роль Ради з нацбезпеки та надмірного використання нею санкцій", - пише політичний експерт Маттіа Неллес.

Раніше депутатка Європейського Парламенту Віола Фон Крамон заявила на тлі повідомлень про підготовку до відставки Разумкова, що у Європейської Парламенті будуть уважно слідкувати за ситуацією.

Відомий експерт з питань України, колишній член наглядової ради "Укрзалізниці" Андерс Аслунд на початку місяця негативно відгукувався про можливу відставку Разумкова.

"Спікер Верховної Ради Дмитро Разумкова наполягав натому, щоб законопроект Зеленського щодо деолігархізації пройшов перевіку Венеційської комісії. Зеленський виступив проти та прийняв закон без перевірки. Тепер слухняна більшість Зеленського готується відставити Разумкова. Погано", - твітував Аслунд.

Як писало "Радіо Свобода", посилаючись на власні Джерела, до відставки Разумкова у політичних колах заявляли, що Банкова стомилась від Разумкова. "Мовляв, Разумков має власні політичні амбіції та намагається не залежати від Офісу президента, де таку поведінку не схвалюють", - писало видання.

Цитуючи наближену до Зеленського особу "Радіо Свобода" повідомляло, що кульмінацією конфлікту "стала серія публічних претензій та звинувачень, якими в ефірах українських телеканалів обмінювалися Дмитро Разумков, Руслан Стефанчук та Олександр Корнієнко після того, як спікер відправив "законопроєкт про олігархів" на розгляд до Венеційської комісії".

У статті використано матеріали "Радіо Свобода".

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