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"Не можу уявити більш принизливої картини для Путіна". Оглядачі реагують на повідомлення про дрони над Кремлем
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що скептично сприймає заяви Росії, зокрема про те, що Україна атакувала дроном Красну площу. Блінкен прокоментував, що США не мають фактів щодо цього інциденту, втім вважають, що Україна може самостійно вирішувати, як повертати власну територію.
"По-перше, я бачив ці повідомлення і я жодним чином не можу їх підтвердити. Ми просто не знаємо. По-друге, я б сприймав усе, що надходить із Кремля, з дуже великим скептицизмом. Тож, подивимось, якими будуть факти", - сказав Блінкен.
На прохання уточнити, чи США критикуватимуть Україну, якщо вона самостійно вирішить обстріляти Росію, Блінкен додав: “Ці рішення має ухвалювати Україна - як себе захищати, як повертати свою територію, як відновити свою територіальну цілісність та суверенітет”.
Водночас колишній посол США в Росії Майкл Макфол на своїй сторінці у Twitter зазначив, що вважає інформацію про нібито замах на президента Росії елементом російської пропаганди: "Не було жодного замаху на Путіна. По-перше, використаний дрон не міг завдати серйозної шкоди, не кажучи вже про те, щоб убити когось у будівлі. По-друге, Путін не живе (і не спить) у Кремлі. Будь ласка, припиніть повторювати цю російську пропаганду".
З цією думкою погоджується Марк Галеотті, аналітик дослідницького інституту RUSI: "Треба перестати говорити про це як про спробу вбивства Путіна. Це просто підігравання кремлівським наративам. Відомо, що він рідко їздить до Кремля, не кажучи вже про те, щоб залишатися там на ніч. Там не було запланованих ранкових зустрічей чи чогось іншого, що дозволило б припустити, що Путін може там перебувати". Галеотті додає, що Кремль досить добре захищений. "Це не зовсім бункер, але щось, у що важко потрапити… Тож якщо ми припустимо, що це була українська атака, вважайте це демонстративним ударом, демонстрацією спроможності та декларацією про наміри: "Не думайте, що Москва в безпеці", - написав аналітик у Twitter.
Професор американського Джорджтаунського університету Андерс Аслунд теж зазначив, що не вважає політ безпілотника над Кремлем атакою на Путіна. У своєму Twitter він написав: "1. Усім відомо, що коли Путін у Москві, він живе у своєму бункері в Ново-Огарьово. Тому нічний удар безпілотника по Кремлю радше демонстративний, а не спрямований проти Путіна. 2. Українці правдоподібно стверджують, що це зробили російські партизани. 3. Захист від безпілотників - дуже складний, і росіяни мають мало підготовки поза полем бою, на відміну від українців". На думку Аслунда, з огляду на те, що на відео видно, як двоє чоловіків піднімаються на купол безпосередньо перед вибухом над будівлею Кремля, це виглядає як зрежисована операція.
Під сумнів "атаку дроном" проти Кремля поставив і Карл Більдт, колишній міністр закордонних справ Швеції: "У мене виникають серйозні запитання. Чи справді реалістично - якщо дрон летів здалеку - що жодна протиповітряна оборона не могла спрацювати, аж допоки він не опинився над самим Кремлем?"
Попри все, історик та оглядач Ян Ґарнер наголошує, що вибух безпілотника над Кремлем був яскравим ударом по іміджу Росії: "Кремль уразили вибухом безпілотника над великим банером на честь Дня Перемоги. Я не можу уявити більш принизливої картини для Путіна."
Тим часом оглядач Mайкл Вайсс не відкидає, що вибух дрона над Кремлем був українською операцією: "Якщо припустити, що це справді була українська операція – це також свідчить, що США мають обмежений вплив на СБУ/ГУР."
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- Голос Америки
У Білому домі відповіли, чи вплинуть заяви про "удар по Кремлю" на допомогу США Україні
США оголосили новий американський пакет військової допомоги Україні обсягом у 300 мільйонів доларів. Туди увійшли боєприпаси для гармат HIMARS і гаубиць, протитанкові ракети, ракети, вантажівки для транспортування важкої техніки, обладнання для знесення укріплень й запчастини.
Вперше оборонна допомога Україні включає також Hydra-70 - це некерована авіаційна ракета малої дальності, що може допомогти Україні послабити російські наземні позиції та забезпечити підтримку з повітря контрнаступу українських сил.
Військова техніка спрямовуватиметься із надлишкових армійських запасів в межах повноважень президента США. Це 37-й пакет безпекової допомоги Україні від початку повномасштабного російського вторгнення, загальна сума допомоги сягає 36 мільярдів доларів.
Під час брифінгу у Білому домі журналісти запитали, чи заяви російської влади про нібито "атаки на Кремль" з боку ЗСУ вплинуть на американську допомогу Україні. Прес-секретарка адміністрації президента США Карін Жан-П'єр відповіла: "З початку цієї війни Сполучені Штати, безумовно, не заохочують і не уможливлюють те, щоб Україна завдавала ударів за межами своїх кордонів. Ми дуже чітко сказали про це. Але знову ж таки, я не хочу вдаватися до спекуляцій щодо автентичності цих повідомлень".
Жан-П'єр додала, що сьогоднішнє оголошення нового пакету допомоги "свідчить про відданість" США підтримці України.
Схоже повідомлення озвучив і заступник речника Державного департаменту США Ведант Пател: "Ми досить чітко та послідовно говорили, що ми продовжуватимемо підтримувати наших українських партнерів стільки, скільки буде потрібно... Я не хочу говорити про автентичність цього [звинувачень Кремля - ред.]. Але ми також були чіткими та послідовними, коли сказали, що ми не заохочували та не сприяли українцям в ударах за межами України".
Раніше державний секретар США заявив, що скептично сприймає заяви Росії, зокрема про те, що Україна атакувала дроном Червону площу. Ентоні Блінкен сказав, що США не мають фактів за цим інцидентом, втім вважають, що Україна може самостійно вирішувати, як повертати власну територію.
"По-перше, я бачив ці повідомлення і я жодним чином не можу їх підтвердити. Ми просто не знаємо. По-друге, я б сприймав усе, що надходить із Кремля, з дуже великим скептицизмом. То ж, подивимось, якими будуть факти", - сказав Блінкен.
"Ми боремось за нашу державу - і суто на нашій землі, і суто за кожну людину України... Ми не атакуємо ані Путіна, ані Москву, - так закиди російської сторони прокоментував президент України Володимир Зеленський. - Ми боремось на власній території, захищаємо свої села і міста".
За його словами, "у Росії немає перемог", тож президент Путін "більше не може мотивувати своє суспільство" і" відправляти просто так на смерть своїх військових", тож ці звинувачення про нібито замах на російського президента покликаний підтримати наратив Кремля.
"Далі від крайньо-правих республіканців". У США реагують на заяву спікера Палати представників щодо України
"Я голосував за допомогу Україні і я підтримую допомогу Україні", - таким чином спікер Палати представників Конгресу США Кевін Маккарті відповів на запитання російського журналіста, щодо ймовірного перегляду американської допомоги Україні.
Відповідну заяву лідер республіканців зробив у понеділок, 1-го травня під час прес-конференції в Єрусалимі, яка відбулась після його звернення у Кнесеті. Маккарті став другим спікером в історії США, який виступив перед законодавчим органом Ізраїлю. Візит тривав кілька днів, у складі делегації на чолі зі спікером були представники обох партій, як демократів, так і республіканців.
Позиція американських аналітиків, щодо заяви Маккарті по Україні.
Коментар Маккарті по України отримав гучну реакцію в США. Так, у виданні "The Washington Post" заяву назвали "найрішучішим коментарем Маккарті на користь підтримки України".
Позиція озвучена в Єрусалимі особливо виділяється на тлі його минулих коментарів. Так, попередньою гучною заявою Маккарті по Україні, був коментар про так званий "безлімітний чек". У жовтні 2022-го незадовго до проміжних виборів у Конгрес, Маккарті заявив, що республіканці не підписуватимуть "безлімітних чеків" для України, коли повернуть більшість у Палаті представників.
Законодавці, з якими спілкувалась українська служба Голосу Америки пояснювали заяву про "безлімітний чек", як необхідність посилити перевірки допомоги, яка надходить в Україну. Також, цей коментар був потрібен Маккарті щоб залучитися підтримкою крайньо-правого крила республіканців. Останні, виступають проти допомоги Україні, але від них залежало голосування за призначення Маккарті на позицію спікера палати представників.
"Кевін Маккарті говорить речі, які мають заспокоїти крайньо-правих, - казав тоді в коментарі журналістці Голосу Америки, Катерині Лісуновій Майк Квіглі, конгресмен-демократ від штату Іллінойс. - Це ізоляціоністи, так би мовити. Це ті, хто волів би не допомагати у війні взагалі. Ви чуєте, як вони кажуть про так званий «безлімітний чек». Але ж такого чека Україні ніколи не виписували. Завжди була підзвітність. Завжди були перевірки і будуть".
Нинішню ж заяву Маккарті американські аналітики називають рухом далі від крайньо-правих республіканців, до більш поміркованого крила, до яких входять і так звані "яструби", що виступають за збільшення підтримки України.
Цікаво, що у виданні The Washington Post заяву Маккарті в Єрусалимі також пов’язують із нещодавнім звільненням ведучого телеканалу FOX News, Такера Карлсона. Який часто озвучував радикальні ідеї крайньо-правих республіканців та мав вагомий вплив на республіканський електорат.
Як відреагували на заяву Маккарті на Капітолійському пагорбі?
Реакція на заяву Маккарті не забарилася і в адміністрації президента Байдена. Так, під час брифінгу у вівторок речниця Білого Дому Карін Жан-П'єр, привітала заяву республіканського спікера і назвала це "відсіччю російській пропаганді".
"Ми раді почути, що спікер Маккарті погоджується, що продовжувати підтримку України надважливо. Було приємно почути, як він дав відсіч пропаганді, яку поширюють російські державні ЗМІ. Протягом останнього року президент Байден згуртував світ на підтримку народу України, який захищає свої території від російської агресії. Широка двопартійна підтримка України, яку ми бачили в Конгресі, мала вирішальне значення для цих зусиль. І ми погоджуємось: важливо, щоб ця підтримка продовжувалась, і ми раді почути це від спікера Маккарті", - заявили у Білому домі.
Загалом, більшість демократів і республіканців продовжують наголошувати на незмінній, двопартійній підтримці України. Але у цьому скликанні Конгресу США постійно з’являються законодавчі ініціативи, які вимагають посилити перевірку допомоги Україні, переглянути її, або взагалі припинити. Авторами таких ініціатив переважно виступають крайньо-праві республіканці. Так, нещодавно 19-ро консервативних республіканців Сенату і Палати представників США звернулись із листом до президента Байдена, в якому йшлося, що допомога Україні шкодить інтересам США.
Своєю чергою, 2 травня, лідер республіканців у Сенаті, Мітч Макконнелл привітав позицію спікера Маккарті і навпаки наголосив, що підтримка України є в прямих інтересах Вашингтона.
"Спікер поставив на місце російського журналіста і змусив його замовчати. Він нагадав усім про свою стабільну підтримку допомоги для України та про зобов’язання республіканців допомогти нашим друзям перемогти.
Республіканці – це партія, яка представляє американську силу, як вдома, так і за кордоном. Це стосується і боротьби з тими, хто хоче бути тиранами, які вторгаються в суверенні країни, вбивають невинних людей і ставлять під загрозу базові національні інтереси Сполучених Штатів", - заявив Мітч Макконнелл.
Окрім того, лідер республіканців у Сенаті наголосив, що допомога Україні посилює обороноздатність та економіку США.
"Озброєння України для самооборони є прямою інвестицією у національну безпеку Америки. Коли хоробрі українці принижують російську армію на передовій, це послаблює головну загрозу безпеці та економічному процвітанню країн Заходу. Тим часом наша власна обороноздатність зміцнюється! Значна частина безпекової допомоги виділеної Україні, фактично фінансує виробництво нових, передових можливостей для армії США та підтримує добре оплачувану роботу для кваліфікованих американських робітників у нас вдома", - наголосив Макконнелл.
Окрім того Макконнелл закликав Білий дім не затягувати із наданням озброєння, про яке просить Київ: "Адміністрація Байдена повинна рішуче та терміново підтримати Україну". Серед необхідного озброєння він зокрема назвав: касетні боєприпаси, ракети високої дальності та винищувачі четвертого покоління.
"Адміністрація Байдена на кілька кроків відстає від необхідних темпів надання вирішальної допомоги Україні. Кожне схвалення нової допомоги вимагало болісних обговорень і поштовху, як від республіканців, так і демократів у Конгресі… Тепер, касетні боєприпаси, ракети високої дальності та винищувачі четвертого покоління потрібні нашим друзям, щоб змінити ситуацію на полі бою. На кожному кроці адміністрація Байдена вагалася. Безпричинно. Президенту час серйозно поставитися до перемоги та інвестувати в американську силу", - завершив свій виступ у Сенаті лідер республіканців.
Як американці ставляться до продовження допомоги Києву?
"Американці виявляють ознаки нетерпіння щодо війни в Україні" - йдеться у статті Брукінґського національного інституту передових досліджень США. Без повідомлень про просування на фронті, американці не бажають підтримувати затяжну війну.
46% опитаних американців заявили, що Сполучені Штати повинні підтримувати Україну іще один два роки.
38% опитаних американців сказали, що Сполучені Штати повинні підтримувати Україну стільки скільки буде потрібно.
Серед демократів підтримка довготривалої допомоги Україні більша. 51% демократів, вважає, що допомога має тривати стільки, скільки буде потрібно. І 62% республіканців вважають, що США мають допомагати не довше кількох років.
Дослідження проводили в Університеті Меріленду разом із міжнародною дослідницькою компанією Ipsos Group. Соцопитування щодо підтримки України проходили із 27 березня по 5 квітня 2023 року.
Дивіться також: Як відреагували на заяву Маккарті та якою нині є підтримка України серед американців.
- Голос Америки
Наслідки санкцій проти Росії видно на полі бою - голова Управління з координації санкцій Держдепу США
Західні санкції проти Росії впливають на її спроможність на полі бою. Про це в інтерв’ю Голосу Америки заявив голова Управління з координації санкцій Державного департаменту США Джим О'Браєн. Він переконаний, що від скрутного фінансового становища Москву не рятує навіть торгівля з Китаєм. Про те, як надовго Росії вистачить ресурсів для ведення війни проти України, і чи посилюватимуть США санкції щодо Москви надалі, в Джима О'Браєна розпитала журналістка Грузинської служби Голосу Америки Ія Меурмішвілі.
Інтерв'ю перекладене та відредаговане для ясності та плинності
Іа Меурмішвілі, Голос Америки: Розпочнемо з дуже загального питання. Яка мета санкцій, запроваджених США проти Росії?
Джим О'Браєн, голова Управління з координації санкцій Державного департаменту США: З Росією ми намагаємося зробити три речі за допомогою нашої програми санкцій. Ми позбавляємо Росію ресурсів для ведення війни. І я радий говорити про те, як, на нашу думку, це працює. Ми зменшуємо залежність наших партнерів від Росії. І чудовим прикладом цього є рішення ЄС не імпортувати російську нафту, що зменшує вплив Росії. Також ми намагаємося підтримувати доступність російських товарів, особливо на глобальному півдні. Тож російські продукти харчування, добрива та нафта продаються не дорожче цінового обмеження. Усе це ми хочемо продовжувати.
I.М.: А чи маємо ми розуміння того, наскільки вони ефективні? Адже Іран, Північна Корея, Венесуела також піддаються жорстким санкціям, але ми не бачимо особливих змін.
Д.О.: Я вважаю, ми повинні визнати, що кожна ситуація унікальна, і дана ситуація стосується припинення війни, цього невиправданого вторгнення. У цьому контексті я вимірюю наш успіх двома речами. По-перше, чи ми бачимо вплив на полі бою. І по-друге, чи ми зменшуємо кошти, які Росія має на відновлення своєї здатності воювати. Крім того, ми вважаємо, що санкції є важливим способом привернути увагу до злочинності, яка притаманна цьому вторгненню. Тому ми вводимо санкції щодо осіб, відповідальних за крадіжки дітей з українських родин, за участь в анексії територій. І за катування, і за знущання, і за інше. Тож ми намагаємося викрити кожен елемент того, що робить Росія, і обмежити її здатність стверджувати, що те, що вона робить, є нормальним або законним.
Чи бачимо ми наслідки на полі бою? Так. Росія не в змозі вести сучасну війну.
Чи бачимо ми наслідки на полі бою? Так. Росія не в змозі вести сучасну війну, і це значною мірою тому, що їй не вистачає сучасного комунікаційного обладнання, необхідної електронної техніки, обладнання для позиціонування, усього того, що потрібно для ведення мобільної, швидкої, рухомої, точної війни, яку Україна, наприклад, починає вести. І це значною мірою тому, що Росія залежить від світової торгівлі багатьма ключовими компонентами сучасної війни. Вона не може отримати їх так ефективно. Тож це справжня проблема.
Чи стало в Росії менше грошей? Абсолютно. Один зі способів поглянути на це з точки зору, скажімо, витрачання грошей. Коли почалася війна президенту Путіну могли казати, що у 2022 році він може розраховувати на витрати $850 млрд, і він витратив багато з них. Цього року та сама людина приходить і каже, - ми вважаємо, що цьогоріч ви маєте витратити приблизно $220 млрд. То що ж трапилося? По-перше, вони витрачають величезні суми, щоб утримати свою економіку на плаву. Ви знаєте, їхній ВВП впав менше, ніж багато хто очікував. Але це тому, що держава оплачує оборонне виробництво і платить людям, щоб вони служили в армії. Все це додає до ВВП. З часом це не дуже продуктивно, але вони це роблять.
Водночас вони намагаються витрачати гроші на підтримку цивільної економіки. З такими витратами їхні основні резерви минулого року впали, в підсумку до кінця року на понад $60 млрд. Це справді чудово, тому що вони також заробили рекордну суму через зростання цін на нафту та продукти харчування, які є основними експортними товарами. Тож вони заробили більше ніж будь-коли, але витратили свої заощадження на $60 млрд. Це залишило їм, можливо, 580 млрд для витрат, $300 млрд із яких знерухомлені за межами Росії, тож виходить близько $280 млрд. Приблизно третина - в юанях. Відтак, вони можуть торгувати з Китаєм. Це важливо, але це не дуже допомагає глобально.
Вони можуть торгувати з Китаєм. Це важливо, але це не дуже допомагає глобально.
Третина - в золоті. Ви знаєте, що вони не можуть витрачати золото. Тож у них залишається приблизно третина. Це $100 млрд. Крім того, я перепрошую за урок математики, але я думаю, що людям корисно бачити цифри. Цього року вони очікувано зароблять від свого експорту вдвічі менше ніж минулого року. Тому ми вже бачимо, наприклад, ціни на нафту. Якщо ви дивитеся місяць за місяцем, вони заробляють на нафті на 47% менше ніж минулого року. Отже, якщо ви додасте цю суму, а це приблизно $100-120 млрд, які вони мають, це приблизно $230 млрд.
Почали минулого року з $850 млрд, а зараз ось так. Це означає, що час не на боці Росії. Я хочу бути реалістом щодо цього: Росія все ще в змозі відправляти військових на поле бою. Вони все ще виготовляють певну кількість ракет на місяць. Вони досі використовують їх для атак на цивільні цілі в Україні. Це жахлива війна, але вона набагато менш військово-спроможна, ніж була б за відсутності економічних кроків, які зробила коаліція.
I.М.: Це чудово, що ви кажете про результати впливу санкцій проти Росії на полі бою. Але що далі? Чи збирається уряд США зупинитися на цьому, чи ви плануєте розширювати перелік деяких із цих товарів?
Д.О.: Так, це триватиме. І я думаю, що ситуація для Росії буде тільки ускладнюватися. Я не збираюся передбачати конкретні дії, але це - США та всі партнери G7. Отже, найбільші економіки світу та ще три десятки країн, найбільший економічний блок у світі, об’єдналися, щоб сказати, що Росія має залишити Україну, і ми будемо продовжувати закручувати гайки з економічного боку, поки цього не станеться.
Важелі впливу Росії на нас різко падають. Це величезний провал з боку Росії.
Однією з цілей було зменшення нашої залежності від Росії. Багато країн Європи більше не купують газ у Росії. Закупівлі нафти впали. Ми не купуємо нафту, Велика Британія не купує. Тож раптово важіль впливу Росії на нас різко зменшується. Це величезний провал з боку Росії. І тому тепер ми маємо більше свободи, аби вживати інших заходів, рухаючись вперед. І ми будемо.
I.М.: Я знаю, що ви не економіст і не будете робити прогнозів щодо російської економіки. Але ви щойно сказали, що час не на боці Росії. Тож який ваш прогноз? Де буде російська економіка через 2-5 років?
Д.О.: Я не займаюся прогнозуванням, економіст я чи ні. Я думаю, що ми можемо вдіяти, - це дуже ускладнити Росії робити все, що вона хоче. Президент Путін хоче сказати своєму народові: життя вдома залишиться таким самим, і ми виграємо цю війну. Їм катастрофічно не вдається виграти війну. І буде все важче вкладати гроші в ці речі. Друга частина стосується світу майбутнього. Я оптиміст. Я вважаю, що ми входимо в період, коли будемо мати низку нових технологій, які змінять світову економіку.
Штучний інтелект, квантові обчислення, зелена революція, цифрова революція. Поряд із цим - прогрес у біоінженерії. Я думаю, що це стане основою для наступної великої хвилі економічного зростання, як це було 250 років тому. Росія не відіграє в цих галузях. Її найталановитіші люди виїжджають, багато хто до Грузії чи інших місць. І тому, якщо ви поглянете ще через п’ять-десять років, я вважаю, що Росія виглядає дуже похмурою, і там ми
Якщо ви поглянете ще через п’ять-десять років, Росія виглядає дуже похмурою.
бачимо падіння ВВП на 20%. І це, я вважаю, реальний показник, на який, сподіваюся, російські політики звернуть увагу. Немає ознак того, що вони це роблять.
I.М.: В одній із ваших нещодавніх презентацій у Німеччині ви сказали, що режим санкцій - це, по суті, діалог між тим, хто наклав санкції, і підсанкційними країнами. Це стосується і Росії? А якщо є діалог, то про що він?
Д.О.: Іноді це може бути діалог глухих. Ми вживаємо заходів, а вони відповідають. Один із напрямків, про який ми нещодавно говорили, – це проблема обходу санкцій. Ми спостерігали різке падіння російського імпорту електроніки навесні та влітку минулого року, а потім повільне відновлення. І це такі товари, як чіпи, які живлять посудомийну машину чи телевізор, напівпровідники, інтегральні схеми та речі, які входять у предмети повсякденного вжитку. Росія забирає їх і використовує на полі бою. Тож наприкінці минулого року ми почали спостерігати, як імпорт проходить через треті країни, але повертається до Росії, а потім деякі з цих товарів виявляються на полі бою. Тому я говорю про таку реакцію та протидію. Що ми зробили за останні місяці, - те, що всі великі економіки погодилися не дозволяти експорт цих товарів, якщо російська компанія є кінцевим бенефіціаром. І ми працюємо з суміжними країнами, щоб бути впевненими, що ці товари не йдуть в Росію. Це те, що я мав на увазі під діалогом.
- Голос Америки
Блінкен відреагував на заяви Кремля про атаку дронів на Красну площу: "Не маємо фактів, але Україна має сама вирішувати, як захищати себе"
Державний секретар США заявив, що скептично сприймає заяви Росії, зокрема про те, що Україна атакувала дроном Красну площу біля Кремля. Ентоні Блінкен сказав, що США не мають фактів за цим інцидентом, втім лишають за Україною право самостійно вирішувати, як повертати власну територію.
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“По-перше, я бачив ці повідомлення, і я жодним чином не можу їх підтвердити. Ми просто не знаємо. По-друге, я б сприймав усе, що надходить із Кремля, з дуже великим скептицизмом. То ж, подивимось, якими будуть факти. Насправді важко коментувати це чи припускати, не знаючи фактів. Загалом, як я вже казав, як ми заявляли, коли йдеться про Україну, яка зазнає щоденних нападів, не лише її неймовірно мужні військові, але й громадяни, чоловіки, жінки та діти зазнають щоденних нападів цією російською агресією, їхні будинки розбомблені, їхні квартири та вулиці, вбиті діти, роз’єднані сім’ї. Що ж ми залишаємо за Україною право вирішувати, як вона захищатиме себе, як вона намагатиметься повернути територію, яку Росія незаконно захопила в неї за останні 14 місяців, і щоб повернутись до кордонів 2014 року", - сказав держсекретар США.
На прохання уточнити, чи США критикуватимуть Україну, якщо вона самостійно вирішить обстріляти Росію, Блінкен додав: “Ці рішення має ухвалювати Україна - як себе захищати, як повертати свою територію, як відновити свою територіальну цілісність та суверенітет”.
У середу вранці, 3 травня, російські ЗМІ повідомили, що дрони з України "намагалися завдати удару" по кремлівській резиденції президента РФ Путіна. У Telegram опублікували нічне відео із вибухом над Красною площею у Москві.
У Кремлі назвали ці удари терактом і пообіцяли відповісти.
Президент України Володимир Зеленський, який зараз перебуває з візитом у Фінляндії, заявив, що українські сили не атакували Кремль. "Ми не атакували ні Путіна, ні Москву, ми воюємо на своїй території", – сказав він. У Києві вважають, що заявами про українські дрони у Москві Росія готує виправдання для потенційних "терористичних актів".
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