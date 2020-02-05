Доповідь Трампа: реакція республіканців та демократів діаметрально протилежна

Як і слід було очікувати, республіканці позитивно оцінили доповідь президента Дональда Трампа "Про стан держави", у якій були відзначені успіхи економічної і зовнішньої політики адміністрації. Натомість демократи піддали президента критиці за те, що його риторика роз'єднує країну.

«На мій погляд, у доповіді не вистачало нот, як об'єднують - зазначає конгресмен-демократ від штату Іллінойс Раджа Крішнамурті. - Найбільш яскравим моментом мені здалися його слова про героїзм рядових американців і людей в формі, а найменше мені сподобалося, що він по суті роз'єднує людей, жартує над людьми, принизливо відгукується про іммігрантів. Я не думаю, що це правильно».

Конгресмен-демократ від штату Вірджинія Джеррі Конноллі назвав доповідь Трампа «найбільш роз'єднувальним» виступом президента у Палаті представників.

«Він не лише не побудував жодних мостів, щоб знайти точки дотику, але, навпаки, взявся за сокиру і став знищувати існуючі мости. Він ще активніше взявся за такі спірні теми, як імміграція, охорона здоров'я і податкова політика. Сьогодні він експлуатував людей у політичних цілях », - вважає він.

Республіканці оцінили мова Трампа інакше. На їхню думку, це демократи не хочуть йти на компроміси.

«Він говорив про інклюзивні успіхи і наводив численні приклади, - зазначає конгресмен від штату Північна Кароліна Ден Бішоп. - Я думаю, демократи повинні приєднатися до нього у цій боротьбі за успіх».

Конгресмен від штату Джорджія Джоді Хайс каже: «Єдність заснована на спільних цінностях та переконаннях, навколо яких об'єднуються люди, і він говорив про все, від економіки до відродження збройних сил, і так далі і так далі. Про повернення військових з війни, припинення нескінченних воєн. А демократи просто сиділи з незацікавленим видом».

Коли президент виступає з доповіддю "Про стан держави", члени його партії часто підбадьорюють його оплесками і схвальними вигуками, у той час як члени опозиційної партії сидять мовчки. Деякі моменти зазвичай зустрічають підтримку з боку обох партій: наприклад, згадка запрошеного президентом військовослужбовця.

Найбільше розбіжностей викликали коментарі Трампа про імміграційну політику.

На думку сенатора-республіканця Майка Раундс, президент намагався донести до слухачів ідею про користь законної імміграції.

«Багато людей хочуть зрозуміти різницю між незаконною і законною імміграцією, і мені здається, він спробував це пояснити», - говорить сенатор.

Конгресмен від штату Техас Шила Джексон Лі обурена тим, що Трамп неодноразово згадував іммігрантів, які вчинили злочини.

«Мені здається, він тішив себе, засуджуючи і люто критикуючи іммігрантів, але при цьому не згадуючи про те, що наша країна побудована на іммігрантів і законах, - вважає вона. - Всі ми проти злочинної діяльності, але сумно, що це єдиний контекст, в якому він згадав людей інших національностей».

У своїй доповіді Трамп жодного разу не згадав про процес щодо імпічменту.

Республіканці визнали це правильною стратегією.

«Я думаю, і для президента Клінтона, і для президента Трампа було мудрим рішенням не згадувати імпічмент, - зазначив конгресмен від штату Огайо Стів Чабот. - Це лише роз'єднує нас. А цей конкретний імпічмент взагалі не повинен був починатися. Завтра все закінчиться, так що давайте на цьому не зациклюватися».

За словами конгресмена від Оклахоми Кевіна Херна, його виборців тема імпічменту не хвилює.

Мені хотілося почути хоч якесь каяття

«Люди говорять про охорону здоров'я, робочі місця, економіку, про те, як домогтися підвищення зарплати. Вони перестали говорити про імпічмент ще в листопаді минулого року», - зазначає він.

А ось конгресмен-демократ від штату Техас Марк Візі очікував, що Трамп все ж торкнеться теми імпічменту.

«Мені хотілося почути хоч якесь каяття, - говорить він. - Хотілося почути щось на кшталт: "Пані та панове, американська громадськість, я хочу вибачитися за те, що намагався продати американську зовнішню політику іноземній державі, попросивши його розслідувати потенційного політичного суперника"».

Серед гостей Трампа був Хуан Гуайдо, якого Сполучені Штати визнають тимчасовим президентом Венесуели.

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