Виправдати чи усунути - Сенат готується до фінального голосування у справі імпічменту

Сенат у середу голосуватиме у справі виправдання президента Трампа у справі імпічменту.

О 4 годині дня за вашингтонським часом законодавці мають визначити: або дозволити Дональду Трампу продовжити президентський термін, або передати владу віце-президенту США Майклу Пенсу.

Як очікується, Республіканська більшість має достатньо голосів для виправдання президента за обома статтями: зловживання владою та перешкоджання роботі конгресу.

У Сенаті, де налічується 100 законодавців, 53 республіканці вже підтвердили, що не готові визнати президента винним. Для того, щоб усунути главу держави від влади, Сенату необхідно щонайменше 67 голосів.

Президент Дональд Трамп після голосування, як очікується, звернеться до народу на тему його виправдання.

У Демократичній партії вже засуджують ймовірне виправдання Трампа у Сенаті.

"Стає очевидним, що республіканці у Сенаті проголосують за виправдання президента Трампа. Зробивши це, вони пробачать доведений факт кримінальних дій скоєних заради політичної доцільності. Це провал функції нагляду покладеної на законодавців США та зрада конституційного обов'язку", - твітує сенаторка-демократ Кірстен Ґіллібранд.



Натомість лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнел напередодні назвав дії демократичної більшості у Палаті представників США, де демократи проголосували за імпічмент Трампа, "політично вмотивованим зловживанням владою".

"Завтра Сенат покладе край цьому безпідповідальному та політично вмотивованому зловживанню владою з боку більшості у Палаті представників. Я закликаю кожного з моїх колег голосувати, спираючись на те, чого очевидно вимагають факти, докази, та спільне благо. Голосуйте за виправдання президента", - заявив Макконнелл у вівторок.

45-й президент США Дональд Трамп увійде в історію, як третій президент США, якому Палата представників оголосила імпічмент, але якого виправдав Сенат. У 1868 році це талося з Ендрю Джонсоном, а в 1998-му - з президентом Білом Клінтоном.

У п'ятницю минулого тижня у Сенаті США не вистачило голосів для виклику нових свідків у справі імпічменту президента. Якщо Трампа виправдають, обидві партії використовуватимуть це на свою користь у передвиборчій президентській кампанії.

Палата представників оголосила президенту Трампу імпічмент 19 грудня 2019 року. Його звинуватили у зловживанні владою, коли президент домагався від України оголосити розслідування стосовно його політичного опонента Джо Байдена, зокрема щодо діяльності сина Байдена, Хантера у газовидобувній компанії Burisma.

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