Reuters: без додаткової допомоги Європа може очікувати нової хвилі сирійських біженців

Організація Об’єднаних Націй заявила у вівторок, що до Європи може знову прибути нова хвиля сирійських біженців, якщо закінчиться програма допомоги у п’яти сусідніх країнах, у яких перебуває більшість біженців.

Як повідомляє агентство Reuters, Управління верховного комісара ООН з питань біженців заявило, що потрібна негайна допомога для 5,3 мільйона сирійських біженців в сусідніх країнах, а також для громад в Туреччині, Лівані, Іраку, Йорданії і Єгипті, які заопікувалися сирійцями.

Агентство отримало лише 53% із 4,4 мільярда доларів на 2017 рік, заявив директор бюро верховного комісара для Близького Сходу і Північної Африки Амін Авад. Він подав «багато причин» такого стану, включно з «великою кількістю біженців у регіоні, геополітичною ситуацією і дуже великою кількістю біженців».

Нестача коштів у 2015 році довела до скорочення послуг, коли до Європи прибув мільйон біженців. Приблизно половина біженців – це сирійці.

Угода між Європейським Союзом і Туреччиною назагал стримала хвилю біженців, але нестача коштів довела до нових скорочень у важливих програмах, пов’язаних з продовольчою допомогою, медичною опікою, освітою і притулками для сирійських біженців, заявив Авад.

Агентство неспроможне постачити відповідної кількості печей, теплих ковдр та шатер на зимовий період.

На запитання про країни регіону, які закривають свої кордони перед сирійськими біженцями, Авад сказав, що кордони закриваються дуже рідко.

Країни, які приймають біженців, занепокоєні з приводу безпеки, економічних криз і випадків ксенофобії. Такі країни як Ліван і Туреччина і далі приймають біженців, яким, наприклад, потрібна, негайна медична допомога. Проте є й випадки видворень біженців, але представник Управління верховного комісара ООН відмовився податти точну інформацію на цю тему.

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