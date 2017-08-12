Закулісні розмови США і КНДР тривають вже місяцями - АР

Поза різкою словесною боротьбою, яка точиться між США та КНДР, адміністрація Трампа протягом місяців підтримує закулісні дипломатичні зв’язки, обговорюючи питання ув’язнених в Північній Кореї американців та погіршення відносин між давніми суперниками.

Про це повідомляє інформаційне агентство Associated Press.

Білий дім не приховував, що контактував з КНДР у питанні звільнення американських громадян, які відбувають покарання в цій країні. Зокрема, повернення на батьківщину в червні важко хворого студента Отто Вомбієра. Однак досі не було відомо, що зв’язки продовжувалися і, що піднімалися інші теми.

Джерела, яким відома ця справа, кажуть, що зв’язки досі не довели до послаблення напруження з приводу ядерної зброї та програм виробництва ракет Північної Кореї, які тепер розпалюють побоювання щодо можливої військової конфронтації. Проте, вони вважають, що закулісні розмови можуть стати основою більш серйозних переговорів, включно на тему ядерної зброї, в разі президент Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ин відкладуть на бік войовничу риторику останніх днів і погодяться на діалог.

« Ми не хочемо говорити про прогрес, не хочемо говорити про закулісні канали зв’язку», - заявив президент Трамп у п’ятницю, не виявивши нічого нового.

Як повідомляє АР, контактною особою з боку Вашингтона є спеціальний посланник США з питань КНДР Джозеф Юн. Він часто спілкується із старшим дипломатом при місії Північної Кореї в ООН Пак Сун Іром.

Між США і КНДР немає дипломатичних відносин. Не укладено миру після Корейської війни, з 1953 року діє режим перемир'я. На території Південної Кореї перебувають 28 тисяч американських військовослужбовців.

Кілька днів тому, президент Трамп пригрозив КНДР «вогнем і люттю» в разі, якщо країна буде продовжувати загрожувати США своїми міжконтинентальними ракетами і вдасться до нерозсудливих і немудрих дій.

У відповідь на це, КНДР заявила про готовність запустити ракету у напрямку американського острова Гуам, де розташовані військові бази США.

Трамп відтак заявив, що його попередження на адресу Пхеньяна мабуть не було достатньо жорстким.

Словесна боротьба – продовжується…

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