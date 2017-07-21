Навальний не засудив російську агресію в Україні, але незадоволений ціною війни

Російський опозиційний політик Олексій Навальний знову виявив, що, критикуючи президента Путіна та його уряд за корупцію, він не засуджує російський шовінізм і не заперечує проти політики експансії та гегемонізму Москви над сусідніми країнами.

Війна, яку ви розпочали - коштовна річ, яка зруйнувала російську економіку

Навальний здивував багатьох, погодившись на теледебати з російським націоналістичним активістом Ігорем Ґіркіним (Стрєлковим), який брав участь у захопленні Криму та командував озброєними формуваннями у війні на сході України.

Громадянина Росії іркіна, який називав себе “командувачем ополчення ДНР”, підозрюють у терористичній діяльності в Україні і в тому, що він особисто віддавав накази розстрілювати українських полонених та військових.

...Коли віддати Донбас, то відразу постане питання щодо Криму. Війни (проти України) в тій чи іншій формі не можна уникнути

Міжнародний суд ООН у Гаазі розглядає позов України проти Росії зі звинуваченням Москви у підтримці тероризму та переслідуваннях місцевого населення на захоплених українських територіях.

Читайде подробиці: Росія каже в суді ООН, що війна в Україні - не тероризм, який Москва не підтримує

Контрольовані російським урядом телеканали уникають надання ефіру Навальному, тому його дебати транслювали на особистому каналі Навального в YouTube, на інтернетному телеканалі Ґіркіна та на незалежному російському телеканалі “Дождь”.

Після повернення в Росію з України 2014 року ультра-націоналіст Ґіркін/Стрєлков, відомий ідеями відродження російської імперії та монархії, критикував Путіна за недостатнє застосування сили проти України.

На дебатах у четвер Ґіркін сказав, що Навальний, як і Путін, “зрадив би” інтереси Росії, якби прийшов до влади.

Олексій Навальний, сперечаючись з опонентом, не засудив російську агресію в Україні, але критикував криваву й руйнівну війну, яка забрала життя понад 10 000 людей і зробила понад мільйон біженцями.

“Мені хотілося б, щоб ця війна припинилась, біженці повернулися, а ми не витрачали на це гроші. Це жахливо, що гинуть люди, що загинули вже 10 тисяч людей. Але поганий мир кращий, ніж гарна війна. І є Мінські угоди”, - сказав Навальний.

Найбільше Навальний критикував Москву те, що російська влада марнує гроші: “Війна, яку ви розпочали - коштовна справа, яка зруйнувала російську економіку”.

Дискусія учасників звелася до того, хто з них більший патріот, проте вони зійшлися на тому, що уряд Путіна є частиною корумпованої “олігархічної” системи.

Ґіркіна запитували про причетність до збиття у липні 2014 року над сходом України малазійського пасажирського авіалайнера, в якому загинули 298 людей.

Він знову наполягав, що підтримувані Росію сили не мали зброї, якою можна було збити літак.

Але у розпал бойових дій на Донбасі Україна втратила кілька літаків та вертольотів, і незалежні розслідування вказували на пересування українською територією найновішої російської зброї, включно протиповітряною артилерією.

Очолюване Нідерландами міжнародне розслідування дійшло висновку, що авіалайнер MH17 був збитий виготовленою в Росії протиповітряною ракетою “Бук”, і що ракетна установка була завезена з Росії, випустила ракету з контрольованої російськими силами території та були вивезена назад.

Читайде подробиці: У Нідерландах вшановують річницю загибелі МН17 і готують судовий процес.

Москва офіційно заперечує дані слідства і Росія заблокувала в Раді безпеки ООН резолюцію про створення міжнародного трибуналу у справі авіалайнера.

Деякі ліберальні активісти в Росії критикували Навального за те, що він погодився дебатувати з Ґіркіним і звинуватили його у намаганні привабити на свій бік більше російських націоналістів.

Олексій Навальний заявив про свої наміри балотуватися на посаду президента Росії, хоча російська влада заявляє, що він не має права змагатися на виборах, оскільки був засуджений за організацію політичних демонстрацій.

Ігор Стрелков підтвердив, що служив у російській спецслужбі ФСБ, а також воював на боці російських сил у Придністров’ї 1992 року, в Чечні 1995 року, допомагав із захопленням Криму і починав бойові дії на Донбасі.

Стрелков заявив, що план мінських угод, який зрештою передбачає повернення українського контролю над усім кордоном з Росією, невигідний, бо "коли віддати Донбас, то відразу постане питання щодо Криму. Війни (проти України) в тій чи іншій формі не можна уникнути”.

Олексій Навальний намагається прорвати інформаційну блокаду в російських засобах масової інформації.

Незалежні дослідники з російського центру “Левада” виявили, що лише 55% росіян знають про Навального.

Він здобув багато прихильників серед молоді в Росії, використовуючи можливості інтернету.

Дивіться також: Стівен Пайфер про нового посла США до Росії: Гантсмен гарний вибір у цей конкретний час в історії.