Блокчейн проти української корупції. Координаторка проекту "Прозорі міста" розповіла про міста-лідери

Президент України Володимир Зеленський обіцяє громадянам еру прозорості, і якщо на рівні державної влади цього досягнути поки важко, у низці українських міст прозорість і підзвітність влади – уже реальність. Фахівці «Трансперенсі Інтернешнл Україна» підготували рейтинг прозорості 100 українських міст.

Чим відзначилися лідери, чи може прозорість зробити людей щасливішими і як міська влада може використати блокчейн, в інтерв’ю «Голосу Америки» розповіла координаторка проекту «Прозорі міста» «Трансперенсі Інтернешнл Україна» Катерина Цибенко.

Юлія Ярмоленко: У рейтингу прозорості 100 українських міст на першому місті Дрогобич, на другому – Маріуполь. Чим власне відзначилися ці міста та що вони зробили такого, щоб очолити цей рейтинг?

Катерина Цибенко: Ми цей рейтинг робимо уже другий рік поспіль, і в 2017-му році на перших місцях був були міста Львів, Київ і Вінниця, тобто обласні центри, але за рік менші міста, такі як Дрогобич та Маріуполь, стали більше уваги приділяти прозорості, більше впроваджувати наших рекомендацій, і ось вони вирвалася власне на перші місця. Чому так сталося? Тому що ми бачимо в цих містах велике бажання змінюватися, велике розуміння того, що прозорість допомагає їм стати більш відкритими, побороти корупцію і також залучати інвестиції.

Бачимо в цих містах велике бажання змінюватися, велике розуміння того, що прозорість допомагає їм стати більш відкритими, побороти корупцію

Якраз от приклад Маріуполя доводить те, що прозорість приносить кошти. Нещодавно міська рада повідомила, що їм вдалося залучити 100 мільйонів євро інвестицій, в тому числі завдяки тому, що вони за рік значно піднялася в рейтингу прозорості. У 2017-му році вони були приблизно на 60-му місці та мали близько 25 балів, а зараз вони мають близько 80-ти.

Ю. Я.: Прозорість – досить широке поняття. Які саме проекти вони впровадили, щоби їхні мешканці, але також інвестори відчували, що їхнє місто прозоре й існує підзвітність влади?

К. Ц.: Вони на своєму веб-сайті створили багато можливостей для громадян міста, наприклад, зареєструватися в школу чи дитсадок онлайн, щоб не стояти в чергах. Доступні тепер звіти про виконання бюджету на сайті онлайн, в дуже зручному вигляді. Тому що загалом бюджетні документи – вони такі для пересічних громадян зрозумілі, а вони створили в такому гарному вигляді, що кожен громадянин може зайти і зрозуміти, куди пішли кошти з його податків.

Також вони добре попрацювали над сферою закупівель, вони займаються переважно допороговими закупівлями через Prozorro, тому що загалом закон не передбачає проведення допорогових закупівель через систему Prozorro, але вони заради більшої прозорості вирішили це залучитию Вони запровадили систему «Prozorro продажі» – це продаж комунального майна через аукціон, щоб залучити більше коштів до державного бюджету.

Ю. Я.: Цікавий приклад якраз Дрогобича, про який Ви вже згадали – вони впровадили технологію блокчейн, яка працює під час запису дітей до школи чи дитячого садка. Розкажіть, як саме це працює, як ця, поки що не дуже зрозуміла для українців, технологія блокчейн може допомогти місту бути прозорішим.

К. Ц.: Якраз цей електронний запис дітей у школу є одним із наших індикаторів у сфері прозорості освіти, і насправді не в багатьох міст є така опція – є опція записувати в дитсадок, але в школу поки що немає, і от Дрогобич став піонером у цьому плані, і вони створили власне цю чергу в співпраці з компанією, яка просуває блокчейн, і ця черга працює так, що коли вже внесли якийсь запис у цю систему, всі дії фіксуються, і якщо потім цей запис видалили, то це все фіксується.

Усі, хто має певні права доступу, вони можуть це побачити. Це робиться для того, щоб цю чергу не змогли фальсифікувати і щоб хтось не приніс якісь кошти для того, щоб його дитину перемістили нагору в черзі. Тому це все дуже прозоро. Якщо хтось це зробить, буде відомо, хто ці зміни вніс. Тому власне це приносить прозорість і допомагає зменшити корупцію.

Ю. Я.: Ви також розповіли про одну перевагу – приваблення інвестицій. Які ще інші переваги ви бачите у створенні такого рейтингу? Чи міста починають прагнути ставати кращими, щоб бути вище в цьому рейтингу, чи ви бачите таку конкуренцію, яка грає на руку містам?

Щоб бути щасливими, треба бути відповідальними і брати в свої руки відповідальність за своє місто, робити його таким, яким ви хотіли, щоб воно було

К. Ц.: Так, насправді ми бачимо, що міста прагнуть бути прозорішими. Після того, як ми зробили цей рейтинг у 2017-му році, ми дали містами рекомендації, як вони можуть покращити прозорість, і деякі міста стали впроваджуватися ці рекомендації.

Ми перерахували їхній рейтинг, і вони піднялися вгору, інші міста опустилися нижче. І коли вони це побачили, вони теж захотіли бути високо в рейтингу прозорості, адже це показує імідж того, що місто хоче бути менш корупційним, і вони також почали впроваджувати рекомендації. Розпочався такий процес конкуренції, до якого доєдналося досить багато міст, і під кінець року, станом на кінець грудня, це були 32 міста, які багато разів впроваджували рекомендації. Серед тих, хто найбільше це робив – Дрогобич, Маріуполь, Дніпро, Житомир, Мелітополь.

Ю. Я.: Чи може прозорість зробити щасливішими мешканців міста?

К. Ц.: Так, ми зробили таку листівку «Міста щасливих людей», тому що ми вважаємо, що щоб бути щасливими, треба бути відповідальними і брати в свої руки відповідальність за своє місто, робити його таким, яким ви хотіли, щоб воно було, і тоді його мешканці були щасливішими.

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