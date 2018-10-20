Рештки більш ніж 60 немовлят і зародків знайдено в похоронному бюро Детройта

Рештки більш ніж 60 немовлят і зародків було виявлено в похоронному бюро Детройта, повідомила поліція в п'ятницю, назвавши відкриття «глибоко тривожним».

За тиждень до цього інциденту в іншому похоронному бюро міста Мічиган у підвісній стелі знайшли сильно розкладені тіла 11 немовлят.

Жодного зв'язку між двома справами ще не виявлено, повідомив начальник поліції штату Детройт. (Відстань між містами – близько 360 кілометрів – ГА.) Він додав, що міські, державні та федеральні слідчі планують сформувати робочу групу, щоб розслідувати неналежне зберігання людських останків.

36 комплектів людських рештків були знайдені в коробках без охолодження і ще 27 комплектів залишків – у морозильній камері, повідомляє поліція.

«Це глибоко тривожно, – заявив журналістам у п'ятницю начальник поліції штату Детройт Джеймс Крейґ. – Я ніколи не бачив нічого подібного за свої 41,5 роки (на службі), ніколи».

Слідчі працюють над встановленням віку та осіб.

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