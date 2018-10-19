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Діаспора

Місяць пам'яті жертв геноциду українців оголосили у місті-мільйоннику у США

  • Голос Америки

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Міська рада Філадельфії, штат Пенсильванія, а також служба офіційного представника міста у четвер оприлюднили резолюції, якими проголошують листопад «Місяцем пам’яті жертв геноциду українців». Таким чином було відзначено 85-ту річницю Голодомору.

Урочиста церемонія представлення резолюції відбулася в міській раді Філадельфії за участі мера міста Джима Кенні та уповноваженого посла України в США Валерія Чалого.

Захід організували Комітет Голодомору Філадельфії, Комітет з прав людини та Громадський комітет.

Дивіться також: Сенат США ухвалив резолюцію щодо Голодомору як геноциду. Інтерв'ю з послом Валерієм Чалим

Сенат США ухвалив резолюцію щодо Голодомору як геноциду. Інтерв'ю з послом Валерієм Чалим. Відео
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Сенат США ухвалив резолюцію щодо Голодомору як геноциду. Інтерв'ю з послом Валерієм Чалим. Відео

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