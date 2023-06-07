Республіканець Майк Пенс оголосив про плани змагатись за пост президента США та двічі показав Путіна у власному промо-відео

Американський політик Майк Пенс, який був віце-президентом США за президентства Дональда Трампа, а нині критикує зростаючий популізм в Америці, оголосив про намір змагатись за номінацію від Республіканської партії на президентських виборах 2024 року.

У своєму промо-ролику Пенс двічі показує президента РФ Путіна – на словах про “ворогів свободи по всьому світу” та на обіцянці захистити власну націю. На одному з кадрів Пенс і Путін стоять один навпроти іншого під час особистої зустрічі.

Раніше, як повідомляв Голос Америки в огляді позицій щодо України потенційних республіканських кандидатів у президенти США, Пенс говорив, що Путін “розкрив свою справжню сутність диктатора, який прагне завоювання та готовий витратити тисячі життів за своє бажання “відновити велику Російську імперію”.

“У Республіканській партії немає місця апологетам Путіна, – заявляв Пенс. – Це не війна Америки, але якщо Путіна не зупинити та швидко не відновити суверенну націю України, він продовжить рухатися до наших союзників по НАТО, і тоді Америці доведеться надіслати свої війська”.

63-річний Пенс – колишній губернатор штату Індіана та конгресмен (член шести термінів Конгресу). Сьогодні він жорстко критикує політику чинного президента Джо Байдена. У своєму передвиборчому ролику показує президента з ріжком морозива і стверджує, Джо Байден і “радикальні ліві” “послабили Америку вдома та за кордоном”. Пенс заявляє, що країна перебуває в поганому стані, але її “найкращі дні” попереду.

За інформацією CNN , Пенс був третім за рейтингом республіканцем у Палаті представників. Сьогодні згідно з даними опитувань, наведеними виданням NBC News , Пенс займає загалом серед республіканців четверте місце за рівнем підтримки виборців, поступаючись Дональду Трампу, Рону Десантісу та Ніккі Гейлі.

Пенс називає себе насамперед християнином, а потім консерватором і республіканцем. Його книга мемуарів “І допоможи мені, Боже” усипана релігійними цитатами – писало видання Guardian . Пенс також відомий послідовними виступами проти права на обор – інформує CNN .

Як наголошує NBC News , Пенс був непохитним у своїй підтримці допомоги США Україні, “коли Трамп і Десантіс поставили під сумнів доцільність такої місії”. Свою позицію, зокрема і щодо України, оприлюднила і кандидатка-республіканка Ніккі Гейлі, яка також має намір балотуватись в кандидати від партії на виборах.