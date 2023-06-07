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Республіканець Майк Пенс оголосив про плани змагатись за пост президента США та двічі показав Путіна у власному промо-відео
Американський політик Майк Пенс, який був віце-президентом США за президентства Дональда Трампа, а нині критикує зростаючий популізм в Америці, оголосив про намір змагатись за номінацію від Республіканської партії на президентських виборах 2024 року.
У своєму промо-ролику Пенс двічі показує президента РФ Путіна – на словах про “ворогів свободи по всьому світу” та на обіцянці захистити власну націю. На одному з кадрів Пенс і Путін стоять один навпроти іншого під час особистої зустрічі.
Раніше, як повідомляв Голос Америки в огляді позицій щодо України потенційних республіканських кандидатів у президенти США, Пенс говорив, що Путін “розкрив свою справжню сутність диктатора, який прагне завоювання та готовий витратити тисячі життів за своє бажання “відновити велику Російську імперію”.
“У Республіканській партії немає місця апологетам Путіна, – заявляв Пенс. – Це не війна Америки, але якщо Путіна не зупинити та швидко не відновити суверенну націю України, він продовжить рухатися до наших союзників по НАТО, і тоді Америці доведеться надіслати свої війська”.
63-річний Пенс – колишній губернатор штату Індіана та конгресмен (член шести термінів Конгресу). Сьогодні він жорстко критикує політику чинного президента Джо Байдена. У своєму передвиборчому ролику показує президента з ріжком морозива і стверджує, Джо Байден і “радикальні ліві” “послабили Америку вдома та за кордоном”. Пенс заявляє, що країна перебуває в поганому стані, але її “найкращі дні” попереду.
За інформацією CNN, Пенс був третім за рейтингом республіканцем у Палаті представників. Сьогодні згідно з даними опитувань, наведеними виданням NBC News, Пенс займає загалом серед республіканців четверте місце за рівнем підтримки виборців, поступаючись Дональду Трампу, Рону Десантісу та Ніккі Гейлі.
Пенс називає себе насамперед християнином, а потім консерватором і республіканцем. Його книга мемуарів “І допоможи мені, Боже” усипана релігійними цитатами – писало видання Guardian. Пенс також відомий послідовними виступами проти права на обор – інформує CNN.
Як наголошує NBC News, Пенс був непохитним у своїй підтримці допомоги США Україні, “коли Трамп і Десантіс поставили під сумнів доцільність такої місії”. Свою позицію, зокрема і щодо України, оприлюднила і кандидатка-республіканка Ніккі Гейлі, яка також має намір балотуватись в кандидати від партії на виборах.
Як повідомляв Голос Америки, Президент США Джо Байден також раніше оголосив про намір балотуватись на другий термін президентства від Демократичної партії.
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- Голос Америки
Китай стурбований, Туреччина пропонує "міжнародне розслідування" - як світ реагує на підрив дамби
США, Китай, НАТО та країни Балтії реагують на руйнування Каховської ГЕС, називають скоєне "гуманітарною трагедією" та "екологічною катастрофою" і закликають до розслідування.
Міністерка енергетики США Дженніфер Гренголм наголосила, що США стежать, як прорив дамби може позначитись на безпеці Запорізької АЕС.
“Пошкодження Каховської дамби є гуманітарною трагедією, яка розгортається. Зокрема і для енергетичної безпеки України. Енергетичні експерти та українські партнери дійшли висновку, що безпосереднього ризику для Запорізької АЕС немає. Ми продовжуємо оцінювати ситуацію. Ми - з Україною”, - написала у Twitter Міністерка енергетики США Дженніфер Гренголм.
Про те, що в Україні розгортається екологічна катастрофа, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. У середу, 7 червня, він обговорив ситуацію навколо зруйнованої дамби з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.
“Розмовляв з Дмитром Кулебою про жахливе руйнування Каховської дамби, яке призвело до переміщення тисячі людей і спричиняє екологічну катастрофу в Україні”, - пише у Twitter Єнс Столтенберг.
Генсек НАТО повідомив, що глава МЗС України Кулеба візьме участь онлайн засіданні Комісії “НАТО-Україна”, яке заплановане на четвер, 8 червня.
Напередодні у середу Китай висловив "серйозну стурбованість" через вибух на Каховській дамбі. Про це повідомило видання NBC.
“Ми висловлюємо нашу серйозну стурбованість руйнуванням дамби на Каховській ГЕС і глибоко стурбовані гуманітарними, економічними та екологічними наслідками”, — заявив речник МЗС Китаю Ван Венбін.
Китай, за словами речника МЗС країни, закликає всі сторони дотримуватися міжнародного гуманітарного права та захищати цивільних осіб та цивільну інфраструктуру.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган обговорив руйнування дамби з президентами України та Росії. Ердоган закликав Зеленського та Путіна створити міжнародну комісію для розслідування інциденту, до якої увійдуть воюючі сторони, а також Туреччина й ООН.
Прес-служба офісу Ердогана повідомила, що у розмові з президентом України турецький глава держави запропонував метод створення комісії, подібний до того, коли укладались Чорноморські зернові угоди.
“Президент Ердоган заявив, що для детального розслідування вибуху на Каховській греблі може бути створена комісія за участю експертів воюючих сторін, ООН та міжнародної спільноти, включаючи Туреччину”, — йдеться у повідомленні офісу президента Туреччини.
Українська сторона наразі не прокоментувала цієї пропозиції. При цьому президент України Володимир Зеленський заявив, що в розмові з турецьким колегою розповів йому про гуманітарні та екологічні наслідки прориву Каховської ГЕС, зокрема, про ризики для Запорізької атомної станції.
“Голос Туреччини важливий, коли йдеться про виведення окупаційних військ з української території. А також про повернення наших незаконно ув’язнених, зокрема, кримських татар, а також продовження й розширення зернової ініціативи”, - написав президент України.
Президент додав, що Україна передала Туреччині список нагальних потреб для ліквідації повеней.
Три країни Балтії - Литва, Латвія та Естонія - назвали руйнування Каховської дамби “воєнним злочином”.
Президент Литви заявив, що руйнування Каховської ГЕС є навмисним “воєнним злочином”, за який Росія має понести відповідальність, про це повідомляє видання Reuters.
“Це воєнні злочини, це злочини агресії. І я вважаю, що ті, хто дозволяє собі подібне, рано чи пізно сядуть на лаву підсудних з опущеною головою і візьмуть ту відповідальність, яку повинні понести”, - зазначив президент Науседа.
“Цей воєнний злочин призведе до екоциду, величезних економічних збитків і переміщення тисяч людей. Винні у воєнних злочинах повинні бути притягнуті до спеціального трибуналу”, — написав у Twitter міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.
“Росія є терористичною державою, і її потрібно зупинити. Ми повинні посилити підтримку України та притягнути до відповідальності воєнних злочинців”, — написав у Twitter Едгарс Рінкевичс, міністр закордонних справ Латвії, який у липні має скласти присягу президента країни.
Мінагрополітики України повідомило у середу, що руйнування Каховської дамби призведе до затоплення десятків тисяч гектарів сільськогосподарських угідь на півдні України та може перетворити щонайменше 500 тисяч гектарів землі, що залишилися без зрошення, на “пустелю”.
За даними Світового банку, Україна має загалом 33 мільйони гектарів сільськогосподарських угідь. Тож майже 2% цієї площі можуть висохнути.
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Поранені українські воїни взяли участь у марафоні в Колорадо. Відео
Двоє українських військових, яких волонтери привезли на протезування до штату Колорадо, взяли участь у забігу у рамках місцевого благодійного заходу. Поки що у інвалідних візках, але місцеві спеціалісти обіцяють що з часом вони зможуть і бігати на свої нових ногах.
США надсилають 2000 нацгвардійців, 100 літаків на безпрецедентні навчання НАТО, покликані стримати Росію
БЕРЛІН. Німеччина готується прийняти найбільші навчання з розгортання авіації в історії НАТО. Навчання продемонструють силу союзникам і потенційним супротивникам, таким як Росія, заявили в середу німецькі та американські посадовці.
У навчаннях Air Defender 23, які розпочнуться наступного тижня, візьмуть участь 10 000 учасників і 250 літаків із 25 країн, які відповідатимуть на симуляцію нападу на країну-члена НАТО. Сполучені Штати направляють 2000 військовослужбовців ВПС США та близько 100 літаків для участі в тренувальних маневрах 12-23 червня.
"Це навчання справді вразить всіх, хто спостерігатиме, — сказала посол США в Німеччині Емі Гутманн. - Це безсумнівно продемонструє готовність і швидкість союзницьких сил швидкого реагування НАТО, — сказала вона журналістам у Берліні.
"Мене здивувало б, якби якийсь із світових лідерів не звернув увагу на це свідчення високого бойового духу Альянсу, його силу", — сказала Гутманн.
"Це включає і пана Путіна", - додала вона, маючи на увазі президента Росії.
Хоча навчання планувалися кілька років, вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року змусило НАТО серйозно підготуватися до можливості нападу на її територію.
У навчаннях також беруть участь Швеція, яка сподівається приєднатися до Альянсу, і Японія.
"Ми показуємо, що територія НАТО є нашою червоною лінією, що ми готові захищати кожен сантиметр цієї території, — сказав генерал-лейтенант Інго Герхарц з ВПС Німеччини, який координує навчання. - Але ми не будемо, наприклад, виконувати рейси в бік Калінінграда. Навчання призначені для захисту".
Калінінград — російський ексклав, розташований на Балтійському морі між Польщею та Литвою. Генерал-лейтенант Майкл А. Лоу, директор Повітряної національної гвардії США, сказав, що навчання виходять за рамки стримування.
"Йдеться про готовність наших сил. Йдеться про координацію не лише всередині НАТО, але й з іншими нашими союзниками та партнерами за межами НАТО", – сказав він.
Лоу сказав, що навчання стануть можливістю для молодих американських авіаторів, багато з яких здебільшого отримали досвід служби на Близькому Сході, налагодити відносини з союзниками в Європі та підготуватися до іншого військового сценарію.
"Тож мова йде про встановлення того, що означає виступати проти великої держави, у змаганні великих держав", — сказав він.
Влада заявила, що навчання призведе до певних збоїв у цивільних рейсах у Європі протягом цього періоду.
- Голос Америки
США та інші країни допомагають Україні з евакуацією із затоплених районів
США та інші країни допомагають Україні в проведенні евакуації постраждалих від затоплень, через руйнування Каховської ГЕС.
"Руйнування Каховської дамби має негайний спустошливий вплив, який відчуватиметься і в майбутньому. Ми невтомно працюємо, щоб люди отримали необхідну допомогу сьогодні тепер та в наступні тижні", - заявила в серії твітів адміністраторка Агентства міжнародного розвитку США USAID Саманта Пауер.
Автобуси для евакуації. ваучери на пальне для волонтерів, які ведуть евакуацію, партнери USAID почали надавати в перші ж години після початку затоплень, твітує Пауер. Вона також відзначила, що США співпрацюють з Службою надзвичайних ситуацій України з доставки питної води, очисних об'єктів, насосів для води, моторів та частин двигунів а також послуги з оренди човнів.
Партнери USAID вже мали розміщені в регіоні ресурси для надання гуманітарної допомоги на випадок переселення людей з різних причин, заявила у вівторок речниця установи Джессіка Дженнінгс. Це дозволило швидко організувати роздачу гігієнічних наборів, продуктів харчування та питної води.
Інші країни також надають гуманітарну допомогу. Німеччина надає генератори, фільтри та намети постраждалим через руйнування дамби в Україні, заявив речник Міністерства закордонних справ країни в середу.
Уряд Великої Британії заявив, що гуманітарна допомога, яку Британія надає Україні, частково буде перенаправлена до регіону, постраждалого через підрив дамби.
"Ми вже надали багато гуманітарної допомоги Україні у співпраці з ООН та "Червоним хрестом", - заявив речник уряду країни. - Наскільки мені відомо, деякі обсяги цієї допомогти будуть переспрямовані на допомогу тим, хто змушений полишити свої оселі".
В ЄС повідомили, що нагальну допомогу Україні вже надали Німеччина, Австрія та Литва, що включає намети та устаткування, 5000 фільтрів для води та 56 генераторів від Німеччини, 20 контейнерів для води та 10 насосів з Австрії, які вже йдуть до України.
Президент України Володимир Зеленський наголосив, що евакуація із затоплених районі, а також забезпечення доступу до питної води - серед першочергових завдань.
Херсонська місцева влада повідомляє про обстріли під час евакуації. "Під час евакуації окупанти вдарили по мікрорайону з артилерії – поранені двоє правоохоронців, котрі допомагали людям покинути небезпечну територію", - написав в Telegram очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін про район Херсона Острів. Він наголосив - попри обстріли вдалось евакуювати 1300 херсонців.
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