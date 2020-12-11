Понад 100 конгресменів-республіканців підписали лист на підтримку позову до Верховного суду щодо виборів президента США

Понад 100 законодавців від Республіканської партії США у Палаті представників Конгресу підписали лист (amicus brief - англ.) до Верховного суду на підтримку позову штату Техас щодо виборів у низці американських штатів. Лист твердить, що у штатах Пенсильванія, Джорджія, Мічиган та Вісконсин "узурпація влади призвела до створення нелегальних бюлетенів".

“Цей лист передає стурбованість членів Конгресу, яку поділяють численні мільйони їхніх виборців, про те, що неконституційні порушення у ході президентських виборів 2020-го року ставлять під сумнів вибори та захищеність системи виборів США", - йдеться у зверненні.

Раніше генпрокурори 17-ти очолюваних республіканцями штатів приєднались до позову генерального прокурора штату Техас до Верховного суду США з приводу виборів у 4-х американських штатах-гойдалках, де перемогу здобув Байден.

Як повідомляв "Голос Америки", 8-го грудня штат Техас подав до Верховного суду США позов проти штатів Джорджія, Мічиган, Пенсильванія та Вісконсин, в якому зміни, зроблені цими штатами в електоральних процедурах в умовах пандемії коронавірусу, названі незаконними. Генпрокурор Техасу Кен Пекстон попросив Верховний суд перенести дату голосування Колегії вибірників США а також заборонити вибірникам від Джорджії, Вісконсину, Мічигану і Пенсильванії брати участь в голосуванні. Замість цього він просить Верховний суд дозволити законодавчим зборам цих штатів призначити інших вибірників.

Позов підтримали генеральні прокурори штатів Алабама, Арканзас, Флорида, Індіана, Канзас, Луїзіана, Міссісіпі, Міссурі, Монтана, Небраска, Оклахома, Південна Кароліна, Північна Дакота, Південна Дакота, Теннессі, Юта і Західна Вірджинія.

Лист на підтримку позову Техасу відзначає, що його метою є "захист конституційної ролі законодавчих органів штатів у встановленні способу призначення вибірників на виборах президента, щоб переконатись, що Колегія вибірників обере кандидата у президенти США, який був обраний законними голосами".

"Лист, який підписали понад 100 республіканців у Палаті представників стосується захисту Конституції. Конституція дуже чітка; очільники виборчих комісій та виконавча влада штатів не можуть змінювати процес президентських виборів без схвалення законодавцями штатів. Окрім цього, неконституційно відмовлятись перевіряти підписи на бюлетенях, які надійшли поштою, якщо закони штатів чітко заявляють, що вони мають перевірятись. Ми вимагаємо, щоб Верховний суд ретельно розглянув позов та прояснив ситуацію для американців, які мають серйозні підстави для занепокоєння і з приводу неконституційного перевищення влади з боку певних чиновників штатів, і з приводу захищеності виборів президента", - твітує про листа конгресвуман-республіканка Еліз Стефанік.

Лист республіканців, як і позиції 17 генпрокурорів штатів зустріли критику з боку політичних опонентів, деяких представників ЗМІ, оглядачів.

"Популярно казати, що 106 конгресменів-республіканців та 17 генпрокурорів штатів мають соромитись і мають розуміти, що чинять неправильно. Я думаю, що це не вірна позиція. Я вірю, що вони щирі. Вони вірять у це. Вони слабкі люди, які не можуть жити у демократичній країні. Їм хочеться американського Ердогана, Орбана, Путіна", - твітує редактор видання Politico Джошу Цейтц.

Свою незгоду із листом з боку понад 100 республіканців висловив конгресмен від цієї ж партії Чіп Рой, відзначивши, що позов Техасу "становить небезпечне порушення федерелізму та створює прецедент того, що один штат просить федеральні суди розглядати процедури голосування в інших штатах". При цьому законодавець підтримав занепокоєння з приводу схвалення масового голосування поштою на виборах у США, зміни до правил перевірки підписів на бюлетенях ухвалені перед виборами та ін.

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