Українську мову стрімко опанував наступний суперник Ломаченка

Дворазовий олімпійський чемпіон, непереможний боксер-професіонал, кубинець Гільєрмо Рігондо, який стане суперником Василя Ломаченка 9-го грудня, оприлюднив на своїй сторінці повідомлення українською мовою.

"Я не боюся, коже раунд буде історією 9-го грудня. Куба проти України ", - твітує боксер.

Заради чемпіонського поєднику із українцем Рігондо піднімається на кілька вагових категорій. Кубинця вважають одним із найбільш технічних боксерів сучасності, проте на відміну від Ломаченка, його стиль є більш економним та захисним. Рігондо б'є рідше, фокусується переважно на обороні. Попри це, кубинець має потужний удар і у кількох останніх поєдниках ламав щелепи своїм значно більшим суперникам.

Напередододні Рігондо також опублікував у своєму Twitter заяву, що Ломаченку доведеться відплатити за усі радянські мультфільми, які Рігондо довелося дивитися під час дитинства у комуністичній Кубі.

Рігондо знаменитий і тим, що фактично обвалив зіркову кар'єру Ноніто Донера, американця філіппінського походження, якому до поєдинку із кубинцем у 2013-му році пророчили велике майбутнє. Кубинець впевнено розвінчав Донера перебоксувавши його у непростому поєдинку.

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