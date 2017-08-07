Ломаченко має битись з Макґреґором - американський журналіст

Український боксер Василь Ломаченко заслуговує опинитись у центрі найбільшої спортивної події року, вважає американський спортивний журналіст Антон Табуена.

Чи вже запізно провести заміну і зробити так, щоб Макґреґор бився із Ломаченком замість Мейвезера? Цей хлопець заслуговує бути в центрі такої події

Вражений майстерністю та видовищністю Ломаченка у його останньому поєдинку, Табуена у Twitter заявив, що хотів би побачити поєдинок Василя Ломаченка із найвідомішим бійцем змішаного стилю 29-річним Коннором Макґреґором, який наприкінці серпня має вперше вийти на боксерський ринг у поєдинку проти непереможного 40-річного американця Флойда Мейвезера-молодшого, який заради бою із Макґреґором повернувся з "пенсії".

Обидва бійці мають заробити за бій понад 100 мільйонів доларів. Очікується, що Флойд Мейвезер отримає понад 300 мільйонів.

"Чи вже запізно провести заміну і зробити так, щоб Макґреґор бився із Ломаченком замість (Мейвезера - прим. ГА)? Цей хлопець заслуговує бути в центрі такої події", - твітує Табуена.

Табуена також заявив, що в останньому поєдинку Ломаченко продемонстрував майстерність, як у "ніндзі".

Сам Ломаченко раніше заявляв, що не проти провести спарринг із Макґреґором, який зараз готується до поєдинку. При цьому українець заявив, що від такого спарингу він особисто не отримав би користі.

Ломаченко також із захопленням відгукувався про якості ірландського бійця, як шоумена і заявляв, що якби Макґреґор не був настільки контроверсійним у своїй поведінці та заявах, він напевне не був би настільки популярним.

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