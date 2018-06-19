Ілон Маск занепокоєний промисловим шпигунством в компанії Tesla

Маск не виключає, що у витоку даних могли бути зацікавлені «брокери з Волл-Стріт», «нафтогазові компанії» і конкуренти з автоконцернів





Засновник компанія Tesla Ілон Маск підняв тривогу в зв'язку зі зрадником, який опинився в рядах співробітників компанії. Він стверджує, що зловмисник зробив «прямі зміни в коді» внутрішніх систем і передавав дані третім особам.



Голова Tesla розіслав всім співробітникам електронного листа на цю тему, справжність якого підтвердили телеканалу CNBC кілька співробітників компанії. У посланні Маск стверджує, що неназваний співробітник пішов на такий крок через те, що не отримав підвищення на роботі. Шпигун-доброволець вже зізнався в саботажі. При цьому Маск не виключає, що у витоку даних могли бути зацікавлені «брокери з Волл-Стріт», «нафтогазові компанії» і конкуренти з більших автоконцернів.

Маск нагадав, що деякі традиційні виробники автомобілів занижували дані про шкідливі викиди, а значить вони, можливо, «готові обманювати і іншими способами».



У ще одному посланні співробітникам новатор розповів про «ще один, дивний інцидент»: пожежу на заводі з виробництва Tesla, яка стала п'ятою з 2014 року. Через це Маск закликав усіх співробітників бути пильними, тому що у «зовнішніх сил» є мотивація зупинити роботу компанії. Тим часом увагу акціонерів і Волл-стріт в цілому зараз прикута до того, чи вдасться Маску виконати чергову обіцянку і наростити виробництво бюджетної Model 3 до п'яти тисяч машин в тиждень до кінця поточного місяця.



Спочатку цей обсяг виробництва ми повинні були побачити до кінця року. Так що не виключено, що листи про саботажників і пильність - це підготовка інформаційного поля до чергової констатації факту, що вийти на беззбиткове виробництво найдоступніших електромобілів від Tesla поки що не вдається. Станом на початок місяця з конвеєра сходило близько трьох з половиною тисяч автомобілів Tesla Model 3.

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