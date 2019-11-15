"Сів за брехню". Екс-радника Трампа визнали винним у декількох злочинах

Роджер Стоун - крайній з низки людей навколо Трампа, які ціле життя були на крок попереду закону - доки Трамп не став президентом, а тепер вони за ґ​ратами. Манафорт, Коен, Гейтс, тепер Стоун. Хто наступний?



Суд присяжних у п'ятницю виніс вирок республіканцеві Роджеру Стоуну, колишньому раднику Дональда Трампа. Стоуна визнали винним за сімома статтями звинувачення, включаючи дачу неправдивих свідчень у Конгресі, перешкоджання правосуддю і вчинення тиску на свідків. Президент США Дональд Трамп назвав рішення присяжних прикладом "подвійного стандарту".

Звинувачення виплили із розслідування спеціального прокурора Роберта Мюллера щодо російського втручання у вибори США, яке, як відзначало видання The New York Times з посиланням на висновки слідства, "не знайшло доказів того, що президент Трамп, або будь-хто із його помічників координував втручання Росії у вибори 2016-го року з урядом Росії".

Роджера Стоуна, 67-річного республіканця, який характеризував сам себе як "брудного спритника" і "агента-провокатора", звинуватили в тому, що він перешкоджав правосуддю, тиснув на свідків і давав неправдиві свідчення на засіданні Комітету з розвідки Палати представників Конгресу США. Йому може загрожувати 50 років в'язниці.

"Тож Роджера Стоуна засудили за брехню і хочуть ув'язнити його на багато років. А що з брехливою Гілларі, екс-директором ФБР Комі, агентами ФБР, Строк та Пейдж, екс-дирекотором ЦРУ Бреннаном, екс-директором Національної розвідки США Клеппером, облудним конресменом-демократом Шиффом, екс-посадовцем Мін'юсту США Ором та його дружиною, автором досьє проти мене Стілом та іншими, включно із самим спеціальним прокурором США Мюллером? Хіба вони не брехали? Подвійний стандарт небачений в історії нашої країни?" - заявив з приводу вироку президент США Дональд Трамп на своїй сторінці у Twitter. У твіті Трамп перелічив численних осіб, яким (з різною мірою обґрунтованості) прихильники президента закидали упередження щодо Трампа, дачу неправдивих свідчень, або ж намагання усунути президента від посади.

Згідно зі свідченнями, які, серед іншого, дали в суді колишній глава виборчого штабу Трампа Стів Беннон і Рік Гейтс, колишній заступник керівника передвиборної кампанії майбутнього президента, Стоун мав інформацію про те, що сайт WikiLeaks може опублікувати документи, викрадені хакерами з серверу Національного комітету Демократичної партії США. Ця інформація завдала шкоди іміджу Гілларі Клінтон, суперниці Дональда Трампа на виборах 2016 року.

Численні коменатори відзначають, що Стоун приєднується до великої групи наближених до Трампа осіб, яким було пред'явлено офіційні звинувачення та яких було засудежно.

"Роджер Стоун - крайній з низки людей навколо Трампа, які ціле життя були на крок попереду закону - доки Трамп не став президентом, а тепер вони за ґ​ратами. Манафорт, Коен, Гейтс, тепер Стоун. Хто наступний?" - коментує автор колонки у The Washington Post, Пол Вальдман.

Прокуратура звинуватила Стоуна у тому, що він п'ять разів збрехав, даючи свідчення в Палаті представників, кажучи про сайт WikiLeaks і його засновника Джуліана Ассанджа. Окремі оглядачі наголошують, що вирок Стоуну не згадує координацію з Росією.

"Роджера Стоуна засудили за фальшиві, хвастливі заяви та подальшу брехню щодо цих заяв. Його не засудили за будь-які незаконні відносини з WikiLeaks, або Росією, які і були об'єктом розслідування Мюллера. Якщо ви не звертаєте увагу на цю важливу різницю, ви поширюєте нісенітниці", - твітує з цього приводу американський журналіст Майкл Трейсі.

Між тим деякі коментатори та оглядачі прямо пов'язують вирок Стоуну із російським втручанням у вибори США 2016-го року.

"Неправдиві свідчення Стоуна успішно приховали змову Трампа", - твітує політичний оглдаяч, критик Трампа, Девід Фрум.

"Тепер до буцегарні. Приємного. Роджера Стоуна визнали винним у брехні Конгресу з метою захистити Трампа та його кампанію", - твітує Річард Пейнтер, колишній юрист Білого дому з питань етики з 2005-го по 2007-й роки.

"Справжньою лінією захисту Стоуна у суді, і на це натякали його адвокати, було "ну добре він брехав Конгресу, але він не змовлявся з Росією, тоже все це нісенітниця". У цьому сенсі, засудження Стоуна вказує, що брехня не завжди зходить з рук. "Правда досі важлива", - твітує Ден Фрідман з видання Mother Jones.



Прикметно, що низка прихильників Трампа вже закликали його помилувати Стоуна, а у Демократичній партії вже попередили - помилування обернеться проти самого Трампа.

"Пане президенте, Ваш колега по ганьбі Роджер Стоун визнаний винним за його спроби перешкодили рослідуванню у Палаті представників Конгресу США щодо російського втручання у вибори 2016-го року. Якщо ви помилуєте його, це збільшить вирогідність того, чого не уникнути - Вашого імпічменту", - твітує конгресмен-демократ Ел Грін.



Натомість деякі прихильники Трампа, здається, не пробачать йому, якщо він не помилує Стоуна. "Слабак. Я ніколи не вівся на закиди про те, що Трамп "помаранчевий, як апельсин, поганець і фашист" - через те, що він надто слабкий для цього. Він навіть помилувати Роджера Стоуна не може, натомість ниє щодо вироку, як і усі решта нас. Слабкий, слабкий чоловік", - твітує Майк Серновіч, відомий коментатор, якого ЗМІ США характеризують, як "протрампівску фігуру" та "правого провокатора". У виданні The Washington Post пропонують інший висновок із вироку близькому союзнику президента США. "Аналіз: Роджер Стоун приєднується до помітного світу криміналу навколо президента Трампа", - твітує видання.

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