Лаґард: в України можуть піти роки на подолання корупції, але «світло – найкраща дезінфекція»

Антикорупційні реформи в Україні, включаючи створення національного антикорупційного бюро – "лише перший крок", - заявила директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лаґард, відкриваючи конференцію «Чіткий підхід до подолання корупції» в аналітичному центрі Brookings у Вашингтоні 18 вересня.

Культура та звички, гарні чи погані, не змінюються за день

Наступні кроки з подолання корупції в Україні мають включати розширення повноважень з переслідування підозрюваних злочинців і розширення можливостей прокуратури висувати звинувачення в антикорупційних судах, підкреслила Лаґард.

"Ситуація в Україні наголошує на нашому більш широкому завданні: домогтися тривалих змін, - сказала Лаґард. - Для цього міжнародні організації, громадянське суспільство та політичні лідери мають діяти спільно. І ми маємо реалістично сприймати швидкість можливого прогресу. Культура та звички, гарні чи погані, не змінюються за день", - зауважила Лаґард.

Щорічно світ втрачає від хабарництва 1,5 - 2 трильйони доларів – близько 2% світового ВВП

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"Світло – найкраща дезінфекція", - сказала Лаґард словами верховного судді США Луїса Брандайса і оголосила про нові дослідницькі ініціативи з розробки методології для кількісного та якісного аналізу проблеми. Дослідження проводитимуть аналітичний центр Brookings та Міжнародна фінансова корпорація."

"Щорічно світ втрачає від хабарництва, - що є лише одним з проявів корупції, - між 1,5 та 2 трильйонами доларів – близько 2% світового ВВП. Ці втрати – лише верхівка айсебрга – довгостроковий вплив – набагато більше", - повідомила очільниця МВФ.

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