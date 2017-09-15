МВФ оголосив пріоритети цього перегляду програми для України, а от земельна реформа знову відкладається

«Основна увага у цьому перегляді програми - до пенсійної реформи і заходів щодо прискорення приватизації та забезпечення конкретних результатів у боротьбі з корупцією», - наголосив перший заступник голови МВФ Девід Ліптон в інтерв’ю "Українські Правді".

Він також окремо відзначив необхідність подальшого прогресу в реформуванні газового ринку, зокрема через де-політизацію цін на газ.

А от земельна реформа вкотре відкладається в часі, хоч і залишається важливим елементом програми МВФ.

«Земельна реформа залишається важливим елементом програми. Ми домовилися, що потрібно більше часу, щоб прийняти правильне рішення щодо цієї важливої теми.

Протягом останньої чверті століття я чую від різних політиків, що земельна реформа в Україні неможлива. Це правда, що така реформа вимагає часу і що переваги від неї відчуваються з часом. Але це не повинно тривати 25 років!», - зазначив Ліптон в інтерв’ю УП.

Західні аналітики також наголошують на важливості земельної реформи для України.

"Це (відсутність земельної реформи) відкидає нас назад до великих землевласників, олігархів, можливо, кріпацтва, коли працівники економічно залежать від власників, а не тільки отримують зарплатню", - казав перший голова парламенту незалежної Литви ​Вітаутас Ландсберґіс в ексклюзивному інтерв’ю «Голосу Америки» раніше цього року.

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