США запровадили нові санкції проти російських олігархів, які, як відзначають у Білому домі, продовжують підтримувати президента Росії Володимира Путіна попри його вторгнення в Україну.

Як відзначає заява уряду США, ці особи збагатились за рахунок людей Росії, члени родин деяких із них займають високі державні посади, інші ж очолюють найбільші російські компанії та відповідальні за надання ресурсів, необхідних для підтримки вторгнення в Україну.

"Цих осіб та членів їх родин буде відрізано від фінансової системи США, їх активи у США буде заморожено, а їх майно буде заарештовано. Міністерство фінансів передасть Міністерству юистиції дані фінансової розвідки та інші докази у належних випадках на підтримку кримінальних розслідувань та арешту активів", - йдеться в урядові заяві.

Як повідомляється, "повні блокуючі санкції" запроваджуються проти Алішера Усманова, "одного із найбагатших людей Росії та близького союзника Путіна". Як відзначається, його яхту вже заарештовано у Німеччині. Санкції, серед інших, накладено і на речника Кремля Дмитра Пєскова. У перелік також входять: Микола Токарєв, Борис та Аркадій Ротенберги, Сергій Чємєзов, Ігор Шувалов, Євген Прігожин, та члених їх родин.

США також накладуть візові обмеження на 19 олігархів та 47 членів їх родин та близьких партнерів та запровадять санкції проти організацій та осіб в Росії та Україні, які пов'язані з дезінформацією.

"Ці суб'єкти поширювали неправдиві наративи, які просувають стратегічні цілі Росії та неправдиво виправдовують дії Кремля", - відзначає заява.

У матеріалі присвяченому планованим санкціям видання Bloomberg вказувало, що в адміністрації США вважають, що "якщо натиснути на багатіїв, вони можуть віддалитись від Путіна та можливо натиснути на нього, щоб він зупинив війну в Україні".

"Багато цих олігархів виступали спільно із Путіним в останні роки. Але кілька натякнули, що намагаються віддалитись від війни, але жоден прямо не засудив Путіна", - писало видання.

Між тим, як повідомляє ТАСС, міністр закордонних справ Росії Лавров сьогодні заявив, що Росія продовжить "військову операцію" в Україні. За словами Лаврова, Росія "не може дозволити собі зберегти в Україні інфраструктуру, яка загрожує РФ". Російський дипломат заявив, що "демілітаризацію" України буде доведено до кінця, а у разі підписання мирної домовленності, остання буде включати відповідний пункт.

Лавров також висловив переконання, що увага Заходу до кризи зменшиться. "Ми готові завжди до діалогу за однієї неодмінної умови - виключно на основі рівноправності та на основі поваги та врахування інтересів один одного", - наводить слова Лаврова ТАСС.

У статті використано матеріали Bloomberg.