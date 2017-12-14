Україна має одні з найбільших у світі жертв від мін, хоча Київ - учасник міжнародної заборони такої зброї

Україна названа у числі чотирьох держав світу разом з Афганістаном, Лівією та Єменом, де виявлено найбільше у світі кількість жертв застосування мін, включно з так званими імпровізованими вибуховими пристроями.

Організація “Міжнародна кампанія за заборону мін” у новому звіті нарахувала за 2016 рік у світі 8 605 жертв застосування мін із 2 089 смертельними випадками.

Звіт вказує, що Україна за минулий рік зафіксувала найбільшу в світі кількість жертв серед військовослужбовців від мін та вибухових залишків боєприпасів - 435.

В результаті небагатьох інтенсивних конфліктів, де повністю зневажають безпекою цивільних, другий рік поспіль кількість жертв від мін дуже висока

При цьому точних даних про замінованість Київ не має, що уряд пояснює неможливістю доступу до певних територій.

Україна належить до більшості держав світу, які підписали й ратифікували Конвенцію 1997 року про заборону використання, збереження, виготовлення і передачі протипіхотних мін, а також їх знищення.

Росія та кілька інших пострадянських держав досі не приєдналися до конвенції.

Звіт вказує, що у зоні бойових дій в Україні використовувалися як імпровізовані вибухові пристрої, так і міни заводського виробництва, що означає можливе постачання мін іззовні.

Документ вказує, що міни в Україні використовували “недержавні озброєні угруповання” і що інформації про використання мін урядовими силами упродовж звітного періоду немає.

Натомість наведені дані про виявлені міни радянського виробництва 1980-х років, а також міни виготовлені у 2000-х роках із маркуванням, що вказує російське виробництво.

Росія офіційно оголосила мораторій на експорт протипіхотних мін.

Україна, підкреслено у звіті, ще не виконала свого зобов’язання про знищення власних запасів мін, які нараховують 4,9 млн одиниць.

Звіт також вказує, що Україна виявилася єдиним порушником параграфу 5 Договору про заборону мін, оскільки не змогла до 1 червня 2016 року виконати вимогу про очищення територій від мін і при цьому не зверталася по дозвіл на відкладення крайнього терміну.

За даними “Міжнародної кампанії за заборону мін”, у більшості регіонів світу застосування мін досить рідкісне, але у 52 країнах, де випадки були зафіксовані, 78% жертв становлять цивільні.

“В результаті небагатьох інтенсивних конфліктів, де повністю зневажають безпекою цивільних, другий рік поспіль кількість жертв від мін дуже висока”, - сказала Лорен Персі - одна з редакторів звіту Landmine Monitor. “Це показує потребу, щоб до Угоди про заборону мін приєдналися усі країни, а також потребу більшої допомоги жертвам застосування мін”.

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