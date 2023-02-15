Росія втратила половину своїх сучасних танків за рік війни в Україні, але зберегла авіацію - звіт IISS

Більше половини українських вчителів скаржаться на емоційне вигоряння, а понад 70% учнів проявляють ознаки когнітивного стресу: втома, роздратованість і неможливість зосередитися. Такі результати дослідження оприлюднила освітня фундація GoGlobal. Наразі фундація проводить психологічні тренінги для вчителів, та розробляє низку проектів, аби зменшити вплив війни на психічне здоров’я освітян і учнів. Також GoGlobal співпрацює з Голосом Америки, щоб допомогти українським вчителям та дітям краще засвоїти англійську мову. Подробиці про ініціативи фундації – в інтервʼю Ілони Войтович з головою правління GoGlobal Оксаною Нечипоренко.

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Ілона Войтович. Пані Оксано, вітаю вас, дякую що погодилися сьогодні поговорити про освіту під час війни в Україні. Нещодавно ваша освітня фундація Goglobal оприлюднила результати нового дослідження про довготривалі наслідки війни і вплив на освітян. Результати опитування вчителів та школярів показали наскільки їм зараз важко. Розкажіть, про які проблеми ви почули і про які з них мало говорять?

Вчителі - з карантину, який максимально був для них важкий, де вони всі практикували навчання онлайн, - перейшли у бомбосховища та в підвали

Оксана Нечипоренко. Насправді дослідження досить сумне. Тому що 75% дітей проявляють ознаки когнітивного стресу, більше 50% вчителів говорять про те, що вони знаходяться в стані психічного та професійного вигоряння. Але якщо ти запитаєш у них про стан колег, тоді ця цифра зміниться на 86%. Дуже важливо відзначити, і я думаю, що наша аудиторія розуміє, що вчителі - з карантину, який максимально був для них важкий, де вони всі практикували навчання онлайн, - перейшли у бомбосховища та в підвали. І потім вийшли звідти для того, щоб продовжувати вчити дітей і надихати дітей під сиренами, під бомбами, без світла і розуміючи, що їх рідні і близькі в ЗСУ захищають Україну у цей момент.

Діти проявляють ознаки стресу - це втома, це роздратованість. Це неспроможність зосередитися на освіті. Але з іншого боку, діти стали патріотами, фанатами ЗСУ та волонтерами.



І. В.: Як ви зазначили, вчителі мають стати опорою для дітей. Чи потрібно створювати програми з психологічної підтримки власне вчителів, особливо з огляду на те, що потрібно викорінювати стигму навколо ментального здоров'я



О. Н.: Вчителі зазначають це як найбільшу потребу: щоб вони могли отримати методики для роботи з дітьми із психологічного здоров'я та медичні практики. Ви абсолютно праві в тому, що для українців, на жаль, це поки що ще стигма. Ми не звикли ходити до психологів. Для нас психолог дорівнює слову псих. Відповідно це одна найбільших проблем із найбільших викликів із якими Україна вже зіштовхується.

Ми маємо вибудовувати нову систему освіти, в якій психологічна захищеність стане основою

Я знаю, що готується велика інформаційна кампанія на державному рівні для того щоб поговорити про ментальне здоров'я українців і паралельно з цим в кожній сфері потрібно вибудовувати методологічні практики роботи. Відповідно мало того, ми маємо вибудовувати нову систему освіти, в якій психологічна захищеність стане основою.



Це тому, що зараз фактично безпечних середовищ в Україні не залишилося. Є тільки відносно захищені.І нам потрібно вміти із цим працювати і ми розуміємо, що роботи з травмою, з психологічною травмою - вона не закінчиться одразу після нашої перемоги.



І. В.: Чи ви працюєте над цим із (першою леді України - ред.) Оленою Зеленською?



О. Н.: Ми співпрацюємо з фондом. Ми чекаємо на ту компанію яку вони розробляють і будемо максимально її підтримувати. І також будемо долучитися до тих проектів, які у них є. Вони фактично такий великий umbrella brand campaign створюють. Вони просувають ці теми. А ми кожен працює на місцях там, де можна працювати. Ми вже почали робити через наші тренінги із психологічної методологічної допомоги. Їх пройшло декілька тисяч вчителів вже. Тому ми працюємо, запускаємо пілотні проекти по роботі із шкільними психологами і ми фактично пілотуємо ті методики, які ми потім зможемо масштабувати в Україні. І вже зараз фактично ті вчителі, які пройшли через наш тренінг, змогли вплинути там на декілька більше ста тисяч дітей.



Їм спочатку потрібно допомогти собі, хоча вони про це не зізнаються, але ці всі методи, це такі які вони можуть самі використовувати. Як знаєте у літаках - спочатку маску на себе потім на дитину

І. В.: Ви подорожуйте по світу, спілкуєтесь із багатьма лідерами у освітній сфері. У якої країни ви б могли перейняти досвід?

Найбільш релевантний для нас - це досвід Ізраїлю​



О. Н.: В Ізраїлі. Ізраїль - це країна яка перебуває у стані постійної війни і постійного стресу. Також дуже потужні програми в Америці. Ми говоримо про trauma based learning. Америка, слава Богу, не знаходиться у війні, але є вчителі або діти які прожили шкільні mass shootings. це також може бути травмою. Фактично в Америці також є цей досвід. Але найбільш релевантний для нас - це досвід Ізраїлю. Війна такої інтенсивності не відбувалася на Європейському континенті тому більше 80 років і варто зазначити що з часом Україна стане джерелом тих методологій і технологій і методик моделей і інструментів і екосистем відбудови психічного здоров'я для побудови таких моделей психологічної захищеності у світі.

І. В.: Сама фундація GoGlobal яка діє в Україні вже понад 7 років (і ми про неї не одноразово говорили у Час-Тайм) фокусувалася на проектах із вивчення англійської мови для дітей, як от програма GoCamp. Нещодавно ви оголосили про новий проект для вчителів у партнерстві із Голосом Америки. Розкажіть як зароджувалася ця ідея?

О. Н.: Коли ми почали в рік англійської мови, 2016 рік, ми дивилися на всі інструменти, які доступні для українців для вивчення мови. І Voice of America дуже зрозумілі є цілий набір зрозумілих інструментів і для вчителів і для дітей і взагалі для широкої аудиторії, з вивчення англійської мови і ми налагоджували цю співпрацю, ми робили це для українців доступним у різних форматах І тепер нам здалося, зараз після початку війни, щоб почати роботу з вчителями, коли в спеціалісти з VOA, які розробляли ці матеріали, викладали для вчителів. Там є все: від повноцінної програми року до додаткових інтерактивних інструментів, які вчителі можуть одразу розпочати використовувати.



Нагадуємо, вчителі втомлені і демотивовані. Їм важко. Нам треба їм допомогти, їх надихнути, надати їм додаткові інструменти продовжувати працювати онлайн. Тому такі програми і надання таких ваших абсолютно практичних інструментів із яскравими викладачами з методологами. Це просто зайшло на Ура. Тому думаю ми будемо просити про продовження проекту.